«Он забрал от меня инсульт»: папа Жанны Фриске рассказал о трагедии в семье

В семье Фриске — тяжелая утрата: погиб джек‑рассел‑терьер, которого особенно любил отец Жанны Фриске, Владимир Борисович. Несчастье случилось из‑за роковой случайности: собака погналась за белкой и провалилась в открытый колодец, где работал насос.

О трагедии рассказала в своем блоге Наталья Фриске. Она призналась, что ее папа очень тяжело переживает из-за трагической случайности, которая оборвала жизнь домашнего любимца. Владимир Фриске поделился своей болью с Teleprogramma.org.

«Это самый любимый. Самый любимый. Я себе не представляю, как можно жить без него», — сказал Владимир Борисович.

Горе Владимира Борисовича — не просто потеря питомца, а утрата настоящего члена семьи, к которому прикипели сердцем.

Особенно тяжело родным думать о том, как сообщить о беде маленькой Луне — внучке Владимира Борисовича. Каждое утро девочка бежала к собаке, чтобы поцеловать ее и разбудить.

«Еще одна проблема сейчас будет. Луна каждое утро сразу бежала целовать собаку, будить… Со временем, конечно, скажем ей правду. Зачем обманывать?» — с грустью отметил Владимир Борисович.

Эта история оказалась пронизана не только болью утраты, но и почти мистической привязанностью собаки к хозяину. Владимир Борисович вспомнил и другую историю — о предыдущем своем псе, который, по его словам, буквально «забрал» беду на себя.

Когда у мужчины было предынсультное состояние и ему дома ставили капельницу, пес никого не подпускал к хозяину, а потом лег прямо на руку с капельницей и пристально смотрел на нее.

Вскоре у собаки начались судороги — ветеринары диагностировали инсульт. Через восемь дней пес умер, а состояние Владимира Борисовича стабилизировалось.

«Короче, он забрал от меня инсульт. У меня все прошло, а он через восемь дней умер», — поделился отец Жанны Фриске.

Теперь в доме стало тише, и эта тишина отзывается в сердцах всех близких. Для семьи Фриске эти собаки были не просто питомцами — они становились опорой, защитниками, самыми преданными друзьями, готовыми разделить любую беду. И теперь родным предстоит учиться жить с этой пустотой — и бережно хранить память о тех, кто так искренне их любил.

А у вас есть домашние питомцы? Поделитесь в комментариях.