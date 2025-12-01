За кулисами программы "ДОстояние РЕспублики": как корреспондент Teleprogramma.org посетила застолье Сосо Павлиашвили и при чем здесь Карина Нигай

5 декабря в эфир Первого канала после девятилетнего перерыва возвращается знаменитая программа "ДОстояние РЕспублики". Но если раньше героями передачи были мастодонты советской эстрады, то теперь — популярные современные исполнители.

И первыми гостями обновленного формата шоу стали Дима Билан, Полина Гагарина, Елена Ваенга, Сергей Шнуров, Дмитрий Маликов, Сергей Трофимов и Сосо Павлиашвили. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках передачи с участием последнего.

Как меня пригласили на съемки проекта "ДОстояние РЕспублики"

Я хорошо помню шоу "ДОстояние РЕспублики" 2010-х годов, когда его вели Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев. Тогда я была начинающим корреспондентом и мечтала попасть в команду журналистов, которые приходят на шоу, чтобы задать вопросы и обсудить творчество главного героя. На программе они занимали одну из трибун, а вот вторую — родственники, друзья и коллеги пришедшего гостя.

Обновленная передача сохранила точно такой же формат. Только теперь ее ведут знаменитый телеведущий Валдис Пельш и популярный блогер Валя Карнавал, представляющие два разных поколения. Ну и мое желание, наконец, также исполнилось.

За несколько дней до съемок представители пресс-службы проекта попросили нас подготовить три-четыре вопроса для Сосо Павлиашвили. Я, вспоминая формат прежней программы, когда журналисты с умным видом экспертов подробно обсуждали достоинства и недостатки песен героев, придумала вопросы, связанные с конкретными композициями. Теперь оставалась самая малость — суметь задать их во время съемочного процесса.

Нас попросили приехать за час до начала "мотора" на грим. На часах было 17 часов. Визажист замаскировала мои мешки под глазами, доставшиеся мне после бессонной ночи, подкрасила ресницы и глаза. А вот стилист привела в порядок волосы, потерявшие свой приличный вид после дождя, обрушившегося на Москву в тот день.

Краем уха я услышала разговор другой стилистки с моей коллегой по цеху. Девушка рассказывала журналистке, что ни за что не будет менять форму носа посредством пластики. Мол, такой нос был у ее деда, уже ушедшего из жизни. И для нее подкорректировать его путем хирургического вмешательства — это предать память о близком человеке. Девушка, конечно, вызвала у меня уважение.

А потом меня обошла Карина Нигай

Меж тем нас уже позвали на съемки программы. Я наряду с коллегами заняла место в первом ряду, рядом с 15-летним блогером Миланой Хаметовой. И первое, что бросилось мне в глаза, — это овощи, хлеб, хачапури и другие грузинские лакомства, предназначенные для журналистов. Особенно меня порадовал кувшин с грузинским вином.

Такие же вкусности ждали и трибуну с родственниками Сосо Павлиашвили. Эти места заняли его жена Ирина, сын от первого брака Леван, а также дочери Елизавета и Сандра. Кроме того, мы увидели композитора Игоря Крутого, певцов Владимира Преснякова, Леонида Агутина, Александра Шоуа и других звездных друзей певца.

Но в тот момент мне было не до именитых гостей. Я уже потирала руки в предвкушении дегустации вышеназванных блюд.