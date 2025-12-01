За кулисами программы "ДОстояние РЕспублики": как корреспондент Teleprogramma.org посетила застолье Сосо Павлиашвили и при чем здесь Карина Нигай

5 декабря в эфир Первого канала после девятилетнего перерыва возвращается знаменитая программа "ДОстояние РЕспублики". Но если раньше героями передачи были мастодонты советской эстрады, то теперь — популярные современные исполнители.
И первыми гостями обновленного формата шоу стали Дима Билан, Полина Гагарина, Елена Ваенга, Сергей Шнуров, Дмитрий Маликов, Сергей Трофимов и Сосо Павлиашвили. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках передачи с участием последнего.
Как меня пригласили на съемки проекта "ДОстояние РЕспублики"
Я хорошо помню шоу "ДОстояние РЕспублики" 2010-х годов, когда его вели Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев. Тогда я была начинающим корреспондентом и мечтала попасть в команду журналистов, которые приходят на шоу, чтобы задать вопросы и обсудить творчество главного героя. На программе они занимали одну из трибун, а вот вторую — родственники, друзья и коллеги пришедшего гостя.
Обновленная передача сохранила точно такой же формат. Только теперь ее ведут знаменитый телеведущий Валдис Пельш и популярный блогер Валя Карнавал, представляющие два разных поколения. Ну и мое желание, наконец, также исполнилось.
За несколько дней до съемок представители пресс-службы проекта попросили нас подготовить три-четыре вопроса для Сосо Павлиашвили. Я, вспоминая формат прежней программы, когда журналисты с умным видом экспертов подробно обсуждали достоинства и недостатки песен героев, придумала вопросы, связанные с конкретными композициями. Теперь оставалась самая малость — суметь задать их во время съемочного процесса.
Нас попросили приехать за час до начала "мотора" на грим. На часах было 17 часов. Визажист замаскировала мои мешки под глазами, доставшиеся мне после бессонной ночи, подкрасила ресницы и глаза. А вот стилист привела в порядок волосы, потерявшие свой приличный вид после дождя, обрушившегося на Москву в тот день.
Краем уха я услышала разговор другой стилистки с моей коллегой по цеху. Девушка рассказывала журналистке, что ни за что не будет менять форму носа посредством пластики. Мол, такой нос был у ее деда, уже ушедшего из жизни. И для нее подкорректировать его путем хирургического вмешательства — это предать память о близком человеке. Девушка, конечно, вызвала у меня уважение.
А потом меня обошла Карина Нигай
Меж тем нас уже позвали на съемки программы. Я наряду с коллегами заняла место в первом ряду, рядом с 15-летним блогером Миланой Хаметовой. И первое, что бросилось мне в глаза, — это овощи, хлеб, хачапури и другие грузинские лакомства, предназначенные для журналистов. Особенно меня порадовал кувшин с грузинским вином.
Такие же вкусности ждали и трибуну с родственниками Сосо Павлиашвили. Эти места заняли его жена Ирина, сын от первого брака Леван, а также дочери Елизавета и Сандра. Кроме того, мы увидели композитора Игоря Крутого, певцов Владимира Преснякова, Леонида Агутина, Александра Шоуа и других звездных друзей певца.
Но в тот момент мне было не до именитых гостей. Я уже потирала руки в предвкушении дегустации вышеназванных блюд.
Сначала Ольга Храбрых сидела на первом ряду (вторая справа). Фото: Юрий Феклистов
Однако сначала представителей СМИ проинструктировали на тему того, как нужно вести себя во время записи передачи. Рассказали, что номера снимаются не по порядку. И что мы можем спрашивать о чем-то Сосо Павлиашвили, когда ведущие предоставят нам слово.
Нам разрешили задавать любые, даже острые вопросы, критиковать песни музыканта, не переходя на личности, конечно. В общем, позволили добавить в свой мини-бенефис перчинки.
Но артист, находившийся в студии со своей семьей, излучал такую доброжелательность, что ни у кого из журналистов не возникало мыслей спрашивать что-то обидное.
Я тоже была в хорошем настроении, но потом все же немного помрачнела. За пару минут до начала программы одна из девушек, работников закулисья, попросила меня пересесть. Мол, на моем месте должна сидеть блогер-миллионник Карина Нигай. Признаться честно, поначалу просьба возмутила меня до глубины души.
Но затем мне объяснили, что на первый ряд редакторы программы стараются посадить более узнаваемых журналистов, блогеров и завсегдатаев шоу.
Однако, к сожалению, я не вхожу в это число... (Об этом мне, конечно, сказали не редакторы передачи, это мои размышления вслух).
Ну а потом начался сам съемочный процесс. Сначала выступали артисты, пришедшие поддержать Сосо Павлиашвили, потом они делились своими мыслями и воспоминаниями, а затем микрофон переходил к трибуне журналистов.
Какую роль в жизни Сосо Павлиашвили сыграл Игорь Крутой
Из артистов на трибуне выделялся Игорь Крутой. Композитор рассказал, что в 1989 году входил в жюри 4-го Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской песни в Юрмале. Там он завоевал гран-при за песню "Самшобло".
Как вспоминал Игорь Яковлевич, в этой композиции пелось о Грузии и свободе. Это было смело для того времени. И поэтому многие представители жюри хотели ограничиться лишь вручением первой премии. Но Раймонд Паулс, который, по словам Игоря Крутого, судил конкурс из больницы, настоял именно на гран-при. И эта победа очень окрылила молодого Сосо Павлиашвили.
Оказывается, он дал себе слово, что в случае провального выступления больше не будет петь, а продолжит играть на скрипке.
"Ведь у меня была успешная исполнительская карьера в грузинском ВИА "Иверия". Мы с ноября по март обычно по три музыкальных спектакля в день с ними играли", — рассказал Сосо Павлиашвили.
Сосо Павлиашвили и Игорь Крутой. Фото: Юрий Феклистов
Как я боролась за микрофон
Что касается команды журналистов, то первой дали слово 15-летнему блогеру, любимице Давы Милане Хаметовой. Она, конечно, спрашивала у Сосо Павлиашвили не о философии Шопенгауэра, а о том, как он начал свой творческий путь на эстраде.
Следующим на импровизированную сцену вышел певец Александр Шоуа. Он исполнил песню из репертуара Сосо Павлиашвили под названием "Радовать". В это время в студию вынесли огромный прекрасный букет белых роз, а сам виновник торжества закружился в медленном танце с любимой женой. Признаюсь, я аж прослезилась от наплыва чувств.
Но затем мое умиление сменили недоумение и ирония. Сначала я очень удивилась воспоминаниям Александра Шоуа. Он рассказал о той радости, которой однажды с ним поделился Сосо Павлиашвили. Так, музыкант поведал Александру, как его дочь Сандра впервые пошла на горшок. От подобных откровений Александра Шоуы сама Сандра покраснела как светофор во время бурного движения на перекрестке.
Затем эстафета снова перешла к журналистам. Я уже было приготовилась задать вопрос, связанный с песней "Радовать". Мол, композитор Анатолий Днепров и поэт Михаил Танич посвятили эту композицию своим женам и планировала плавно подвести Сосо Павлиашвили к рассказу о своей супруге. Но не тут-то было.
Угадайте, кто перехватил микрофон? Правильно — Карина Нигай. Она спросила Сосо Павлиашвили о его главных страхах. Не буду спойлерить, что он ответил, но ответ был связан с мировой повесткой.
Потом на вечере Сосо Павлиашвили поочередно выступали Любовь Успенская, Зара, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Александр Панайотов и многие другие артисты. А микрофон путешествовал из одних журналистских рук в другие. Кто-то из представителей СМИ задавал вопросы по два, а то и три раза, но только не автор этих строк.
Я уже начала терять терпение и принялась махать и стучать микрофоном, чтобы на меня, наконец, обратили внимание Валдис Пельш и Валя Карнавал. Но, похоже, меня не замечали.
В перерывах между номерами я немного успокоилась, подкрепилась грузинскими яствами и выпила маленькую глиняную кружечку грузинского вина. И после этого положение мое уже не казалось таким отчаянным, а жизнь — бесцветной.
Тем более редактор программы мне объяснила, что слово в программе дают всем обязательно.
В кулуарах я также узнала, что, в первую очередь, возможность высказаться предоставляют завсегдатаям передачи. Они уже на виду, их узнают.
А поскольку меня пока не знают, то нужно подождать. Так я поняла, что обязательно получу микрофон и успокоилась.
После перерыва, захмелевшая от радости и не только, я действительно получила свою минуту славы. А задала я следующие вопросы.
Ольга Храбрых. Фото: Юрий Феклистов
— Сосо, в процессе съемок программы мы все уже поняли, что большую роль в вашей жизни играют родители и Бог. Какой родительский совет вы вспоминаете всю жизнь? И какое событие в жизни вы можете назвать божественным чудом?
— Родители меня всегда учили: "Если сделал добро — забудь, если тебе сделали добро — пронеси это через всю жизнь". А еще мама и папа недавно обвенчались.
Мать артиста Аза Александровна Павлиашвили — домохозяйка, папа Рамин Иосифович Павлиашвили — архитектор.
Что касается второго вопроса, то Сосо Павлиашвили ответил, что рождение человека уже само по себе чудо.
"Пьем за любовь"
А кульминацией вечера стала съемка песни "Пьем за любовь", под которую был вынесен стол с разными яствами, и журналисты подняли свои глиняные кружки с вином. И к тому же под шумок я стащила со стола несколько кусочков шашлыка и съела их.
Застолье с участием журналистов. Фото: Юрий Феклистов
Всего же съемка продлилась около шести часов. А передача идет в эфире всего два часа, поэтому существует большая вероятность, что мои вопросы вырежут.
Однако я была рада провести эти часы в компании Сосо Павлиашвили, его родных, друзей и песен, с прекрасными коллегами, хорошей закуской и, конечно, яркими впечатлениями. Большое спасибо Первому каналу за приглашение. Этот теплый вечер, несомненно, останется в моей памяти!
А вы будете смотреть программу "ДОстояние РЕспублики" на Первом канале? Делитесь в комментариях!