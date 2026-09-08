«За бедного дочь Успенской не пошла бы»: Алена Кравец оценила состояние 23-летнего жениха дочери Любови Успенской

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org поделилась своими наблюдениями о романе дочери Любови Успенской с 23‑летним женихом — и ее комментарии звучат как мини‑гид по правилам жизни в звездных кругах. По словам Кравец, до свадьбы пока далеко: пара лишь присматривается друг к другу и проверяет чувства. При этом потенциальный зять пришелся по душе самой Успенской — особенно ей нравится его увлеченность искусством.

«Она еще не выходит замуж, до этого далеко. Они пока просто просматривается друг к другу. Проверяют чувства. Хотя Любови Успенской вероятный зять нравится. Особенно ей импонирует его любовь к искусству», — высказалась Алена Кравец.

Кравец не скрывает, что финансовый вопрос в этой истории играет далеко не последнюю роль. Она уверена: дочь Успенской не стала бы связывать судьбу с бедным мужчиной, да и сама певица вряд ли одобрила бы такой союз. При этом она считает, что миллион рублей на кольцо — не такая уж внушительная сумма для искусствоведа, который может оценивать картины и курировать выставки: такие занятия, по ее мнению, вполне способны приносить солидный доход.

«Что касается кольца, то миллион — не такая большая сумма, тем более, для искусствоведа, который может оценивать картины, курировать выставки. Это все очень прибыльные занятия. Я думаю, за бедного дочь Успенской не пошла бы, и мать бы не позволила. Чужим, как говорится, тут не место», — добавила Кравец.

Отдельное внимание Алена уделила поведению молодого человека: она одобряет его привычку дарить цветы не только возлюбленной, но и окружающим — в том числе домашнему персоналу. По ее словам, это проявление мудрости и такта: в окружении Успенской важно уметь расположить к себе всех, кто рядом.

«Любовь Успенская — человек мудрый, опытный, ее надо максимально обаять, расположить, чтобы она знала, что ее дочь будет как за каменной стеной», — замечает Кравец.

Впрочем, несмотря на видимую гармонию, в скорую свадьбу светская львица не верит. По ее расчетам, на подготовку по-настоящему масштабного торжества потребуется не меньше полугода. К тому же, считает она, лучше дождаться весны — чтобы праздник можно было провести на природе и в полной мере насладиться атмосферой большого семейного события.

Слова Кравец рисуют не столько прогноз о будущем пары, сколько своеобразный портрет того, как в звездной среде видят идеальные отношения: здесь важны не только чувства, но и статус, умение произвести впечатление, финансовая состоятельность и даже сезон, подходящий для торжества.