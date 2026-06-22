Юлия Пересильд: «У нас есть такой чатик, которому могут позавидовать кастинг-директора страны»

Актриса Юлия Пересильд считает, что благотворительность строится на искусстве миллиметровых шагов. И чтобы заниматься ею, нужно невероятное терпение и вера в то, что, возможно, ты не можешь глобально изменить эту жизнь, но можешь сделать жизнь особенных детей и их семей лучше и подарить им мгновения счастья.

На что делает ставку фонд «ГАЛЧОНОК»

Об этом артистка рассказала на пресс-завтраке, посвященному 14-летней деятельности фонда «ГАЛЧОНОК». Кроме того, на нем выступили учредитель фонда Екатерина Аханова, его попечители, актрисы Марина Александрова и Елена Николаева, а также президент организации Анастасия Юрьева. Модератором мероприятия был журналист Трифон Бебутов.

Ключевое событие, о котором говорили спикеры, - старт программы «ШАГ ВПЕРЕД». Это благотворительная инициатива направлена на молекулярно-генетическую диагностику детей с подозрением на наследственные заболевания, чья клиническая картина схожа с ДЦП.

У части из них, особенно при наличии ряда специфических признаков, под личиной ДЦП или на его фоне могут протекать различные наследственные заболевания. И основная миссия фонда – это помочь участникам проекта пройти современную генетическую диагностику – то есть исследование, позволяющее понять, есть ли у состояния ребенка наследственная предпосылка.

«ГАЛЧОНОК» помогает семье на всех этапах: от первой консультации генетика до формирования дальнейшего маршрута. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму и анкету оценки состояния на сайте фонда, после чего координаторы свяжутся с семьей, а эксперты изучат документы.

Трифон Бебутов попросил Юлию и других спикеров подробнее рассказать об этой программе и не только.

«Полтора года мы разрабатывали этот проект. У нас не было никаких ресурсов. Мы это делали, потому что хотели понять про генетику наших детей. К сожалению, никаких грантов нам государство не дает. И вот Алексей Юрьевич Козлов (фонд «Геном жизни») поддержал нашу инициативу, несмотря на то, что до этого их фонд еще не занимался подобными генетическими исследованиями в контексте ДЦП, а специализировался только на орфанных детях. Я знаю, что это уже давно делают в Америке, не так подробно в Европе. И теперь фонд «Геном жизни» с нами. Я надеюсь, что исследования будут продолжаться не год и не два. Этот проект у нас лет на десять – не меньше. И я просто загадываю, чтобы мы в его рамках не только провели исследование и сделали анализы, но и создали научную базу. Я уверена, что тут нас ждет много открытий. И я надеюсь, что у нас получится создать методички, которых у нас мало по этой теме и хоть какую-то научную базу, на основе которой мы дальше попробуем строить дальнейшие маршруты наших особенных детей».

Юлия Пересильд: «Пускай благотворительность будет модной»

- Что бы вы сказали тем, кто считает, что люди занимаются благотворительностью ради пиара?

- Я знаю, что такие люди действительно бывают. Но честно вам скажу: мне совершенно все равно. Более того, однажды мне задавали вопрос: «А вам не кажется, что благотворительность стала модной?».

Да это же прекрасно, друзья мои. Пускай благотворительность будет модной. Говорят, что ею должны заниматься высокодуховные люди. Да все это ерунда…

Благотворительность – это очень просто. Это как с утра встать и почистить зубы. Как только она станет вот такой простой доступной вещью, все изменится.

Чтобы заниматься благотворительностью, не надо быть высокодуховным, богатым, умным, каким-то особенным. Просто надо понять, что это естественно и нормально. Должно быть желание и какие-то микровозможности.

Иногда людям кажется, что такое сто рублей, которые они отправляют каждый месяц? Мол, это ничего не решит. Это неправда. Решит, потому что вот эти пожертвования с физических лиц делаются каждый месяц, даже если это небольшая сумма.

Даже 100 000 рублей для фонда важно. Фонд может на них опереться, зная, что эти деньги точно придут. Это огромная поддержка и помощь, поэтому помогая, не надо комплексовать.

Ведь главное, чего нет в благотворительности в нашем быстро меняющемся мире, - это понимания, что будет завтра. У нас нет никаких сумм, которые приходят. Все, что мы насобирали, о чем договорились, то у нас и есть. У нас нет стабильности, хотя сейчас ее нигде нет.

Публичным людям непросто заниматься благотворительностью, потому что ты должен отдать самое дорогое – время.

Хоть фонд «ГАЛЧОНОК» и давно существует, я не уверена, что вы помните все наши мероприятия. В мире много всего происходит. «Стиховарения», спектакль «Люди и птицы», фестиваль «Галафест», Особенный концерт. То есть это продукты, которые мы сами произвели.

Или все наши елки. А что это значит? Это ночью люди в театре Наций собираются, репетируют. Это не просто прийти, это огромное количество текстов. Тот самый праздник, который требует экстремальной, но все-таки подготовки.

Более того, у нас есть такой чатик, которому могут позавидовать все кастинг-директора страны. В нем такой набор фамилий, что я думаю, когда кастинг-директора его сфотографируют, им станет не по себе. Там есть те, кто хоть когда-то присоединялся к фонду.

Это такой чатик, в котором в два часа ночи можно написать: «Ребята, завтра гольф-турнир, помогите Христа ради».

Это важнейший ресурс нашего фонда.