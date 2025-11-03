Юлия Барановская: "Он сказал мне: 'И вот подходит лодка, а из нее выходит богиня"

Самое необычное свидание Юлии Барановской проходило на Ибице. Причем ее спутником был парень необычайной красоты. Об этом телеведущая рассказала корреспонденту Teleprogramma.org в кулуарах премии "Золотой граммофон", посвященном 30-летию "Русского радио".

Кстати, недавно на свадьбе своего директора Петра Шекшеева Юлия поймала букет невесты. Причем ведущая не рвалась в первые ряды, а скромно стояла в сторонке. Но букет, сулящий скорое замужество, угодил Юлии прямо в руки, о чем она сообщила в своих соцсетях.

— Юлия, вы верите, что девушка, поймавшая букет, действительно первой выйдет замуж? — поинтересовались журналисты за кулисами премии "Золотой граммофон".

— Я считаю, что сбывается то, во что ты веришь.

Юлия Барановская: "Вы предлагаете мне пойти на программу 'Давай поженимся?'

— Но у вас есть кто-то на примете? Какой-то паренек?

— Вы предлагаете мне пойти на программу "Давай поженимся"? Я обожаю Ларису и думаю, что она будет рада, если я все-таки приду к ней в гости. Но давайте все же я встречу свою судьбу в другом месте.

— А вы сейчас ходите в психологу? Быть может, хотите разобраться в себе и стать счастливой в личной жизни…

— Сейчас нет, но вообще, да. Я много лет была в терапии после определенных обстоятельств в моей жизни.

— А не пробовали встретить личное счастье на сайтах знакомств?

— А как вы себе это представляете? Какую аватарку мне ставить в аккаунте?

Мне это не близко. Хотя я знаю много людей, у которых все удачно складывается после такого виртуального общения. У кого-то — менее удачно.

Можно познакомиться в библиотеке, и из этого ничего не выйдет. А можно и в ночном клубе — и на всю жизнь! Это же зависит от судьбы. Никто никогда не скажет, где наиболее лучшее место для знакомств.