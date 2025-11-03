Юлия Барановская: "Он сказал мне: 'И вот подходит лодка, а из нее выходит богиня"

Самое необычное свидание Юлии Барановской проходило на Ибице. Причем ее спутником был парень необычайной красоты. Об этом телеведущая рассказала корреспонденту Teleprogramma.org в кулуарах премии "Золотой граммофон", посвященном 30-летию "Русского радио".
Кстати, недавно на свадьбе своего директора Петра Шекшеева Юлия поймала букет невесты. Причем ведущая не рвалась в первые ряды, а скромно стояла в сторонке. Но букет, сулящий скорое замужество, угодил Юлии прямо в руки, о чем она сообщила в своих соцсетях.
— Юлия, вы верите, что девушка, поймавшая букет, действительно первой выйдет замуж? — поинтересовались журналисты за кулисами премии "Золотой граммофон".
— Я считаю, что сбывается то, во что ты веришь.
Юлия Барановская: "Вы предлагаете мне пойти на программу 'Давай поженимся?'
— Но у вас есть кто-то на примете? Какой-то паренек?
— Вы предлагаете мне пойти на программу "Давай поженимся"? Я обожаю Ларису и думаю, что она будет рада, если я все-таки приду к ней в гости. Но давайте все же я встречу свою судьбу в другом месте.
— А вы сейчас ходите в психологу? Быть может, хотите разобраться в себе и стать счастливой в личной жизни…
— Сейчас нет, но вообще, да. Я много лет была в терапии после определенных обстоятельств в моей жизни.
— А не пробовали встретить личное счастье на сайтах знакомств?
— А как вы себе это представляете? Какую аватарку мне ставить в аккаунте?
Мне это не близко. Хотя я знаю много людей, у которых все удачно складывается после такого виртуального общения. У кого-то — менее удачно.
Можно познакомиться в библиотеке, и из этого ничего не выйдет. А можно и в ночном клубе — и на всю жизнь! Это же зависит от судьбы. Никто никогда не скажет, где наиболее лучшее место для знакомств.
Юлия Барановская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Юлия Барановская: "А в беседке сидит парень, которого даже трудно описать"
— Расскажите, пожалуйста, о своем самом необычном свидании, — попросила Юлию корреспондент Teleprogramma.org.
— Я один раз поехала на день рождения к своей подруге и подумала, что там мне будет немножко скучновато, потому что все придут парами. Тоска зеленая! Но решила, что все равно накрашусь, надену красивое платье и приеду туда.
Это было много лет назад на Ибице. Мы подъезжаем на лодке к необитаемому острову, где находится только одна вилла. Я выхожу, поднимаюсь чуть вверх, а там — белая красивая беседка.
Светит солнце, его лучи отражаются в воде. А в беседке сидит парень, которого даже трудно описать. Он сам по себе красивый… И я подумала, что вечер не будет таким уж скучным.
В итоге оказалось, что он абсолютно случайно дружит с хозяином этого острова. Он тоже думал, что ему будет скучно на такой вечеринке, но сказал: "И вот подходит лодка, а из нее выходит богиня".
В общем, мы прекрасно общались весь вечер. Но это было только дружеское общение, хотя и забавное.
