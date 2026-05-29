«Я не готова»: дочь Олега Басилашвили отказалась говорить об отце, переживающем тяжелую утрату

Дочь 91-летнего артиста Олег Басилашвили Ксения Басилашвили в беседе с Teleprogramma.org лаконично высказалась о своем недавно овдовевшем отце. Она дала понять, что он чувствует себя нормально. Но деталей раскрывать не стала.

Ксения Басилашвили сообщила, где сейчас находится ее звездный родитель. Она рассказала, что Олег Валерианович часть времени проводит на своей даче, а часть — в квартире в центре Санкт-Петербурга.

«Он живет и в Репино, и в городе. Но извините, я не готова давать интервью», — призналась Ксения Басилашвили.

Напомним, всего два месяца назад Олег Басилашвили похоронил свою любимую супругу, телеведущую Галину Мшанскую. Она скончалась в ночь на 20 марта 2026 года, ей был 91 год.

Олег Басилашвили и Галина Мшанская провели в браке свыше 64 лет. Их супружеский союз служил образцом надежного семейного партнерства, успешно прошедшего проверку годами. В восприятии публики эта пара символизировала устойчивость и обоюдную поддержку.

Находясь рядом с супругой, актер неоднократно подчеркивал: именно ее проницательность, деликатность и любовь позволяли ему сохранять внутреннюю гармонию и побуждали к новым творческим достижениям.

Знакомые и коллеги семьи рассказывали, что в их доме неизменно присутствовали уют, радушие и атмосфера интеллигентности — черты, которые оба партнера старательно взращивали и поддерживали.