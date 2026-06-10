«Я бы на его концерт не пошел»: Сергей Соседов оценил талант Вани Дмитриенко

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org высказался о Ване Дмитриенко. Музыкальный критик дал понять, что у молодого артиста есть шансы заинтересовать его своим творчеством. Но пока песни Дмитриенко не могут устроить взыскательного Соседова.

Сергей Соседов сразу оговорился, что на концерт Вани Дмитриенко его не заманить и калачом. Но это не значит, что тот плох. Музыкальный критик признал наличие у Дмитриенко незаурядного таланта. Просто Соседов воспитан на несколько другой музыке.