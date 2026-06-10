«Я бы на его концерт не пошел»: Сергей Соседов оценил талант Вани Дмитриенко

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org высказался о Ване Дмитриенко. Музыкальный критик дал понять, что у молодого артиста есть шансы заинтересовать его своим творчеством. Но пока песни Дмитриенко не могут устроить взыскательного Соседова.
Сергей Соседов сразу оговорился, что на концерт Вани Дмитриенко его не заманить и калачом. Но это не значит, что тот плох. Музыкальный критик признал наличие у Дмитриенко незаурядного таланта. Просто Соседов воспитан на несколько другой музыке.
«Конечно, это не мой герой. Но его любят девочки. Он для них работает. Он очень энергичный, харизматичный, источает искры. Работает с аудиторией, заряжает ее. Он талантливый артист. Что касается репертуара, мне это не близко. Но что я? Я — человек другого поколения, я воспитан совершенно на другом.
Он работает на свою аудиторию, собирает залы. Что тут плохого? У каждого поколения свои кумиры, и это очень правильно. Я бы не его концерт не пошел, но это же не значит, что он не должен работать», — сказал Сергей Соседов.
Сергей Соседов. Фото: кадр программы НТВ
Сергей Соседов добавил, что видит в Ване Дмитриенко большой потенциал. Он считает, что у того есть все шансы стать большим артистом. Таким, на концерт которого обязательно придет сам Сергей Васильевич. В качестве примера Соседов привел Диму Билана. Тот когда-то начинал вполне легковесно, а со временем стал большим артистом, по мнению Сергея Соседова.
«Вспомните, как начинал Дима Билан… А сегодня это большой мастер, большой артист. Он вырос на наших глазах. Если после первого альбома «Ночной хулиган» я не пошел бы на его концерт, то сейчас с удовольствием ходил на Билана. А его выступление в Большом театре на вечере Зацепина с песней Ободзинского — это блеск. Дима Билан соответствовал уровню Большого театра, пел — ну просто соловей!
Могу ошибаться, но мне кажется Ваня Дмитриенко тоже может вырасти. Работать с большой аудиторией, чтобы она тебе повиновалась, чтобы слушала, это очень трудно. Это кажется, что публика пришла, и ты можешь делать с ней все, что угодно. Нет! Тебя могут и освистать, и уйти с полконцерта или раньше. И ты будешь в полупустом зале оканчивать концерт.
Ваня талантливый артист, и я не исключаю, что он может мне через какое-то время понравиться», — заключил Сергей Соседов.
А вы согласны с мнением Сергея Соседова? Пошли бы на концерт Вани Дмитриенко? Поделитесь в комментариях.