«Все нормально, встала»: мама Сергея Соседова рассказала, как живет после похорон сына

Накануне исполнилось девять дней с момента ухода Сергея Васильевича. Близкие помянули его в узком кругу — без лишнего внимания, только те, кто по-настоящему любил и ценил Сергея. Для семьи этот день стал еще одной точкой опоры: возможностью вместе вспомнить, поговорить, не прятать слезы.

Антонина Петровна не скрывает, насколько тяжела сейчас даже бытовая сторона жизни. Все девять дней после смерти Сергея прошли в ожидании его тела, в подготовке к прощанию.

«Ну так получилось, что почти все эти дни, пока доставка, то, се… Это очень тяжело, очень», — вздохнула мама Сергея Васильевича.

Антонине Петровне во время похорон сына стало плохо. Экстренную помощь 90-летней женщине оказали врачи скорой помощи, находившиеся рядом.

Напомним, Сергея Соседова не стало 23 сентября. Он скончался в Якутии, куда приехал ради конкурса красоты. Смерть Сергея Соседова наступила после падения с лестницы.