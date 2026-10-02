«Все нормально, встала»: мама Сергея Соседова рассказала, как живет после похорон сына

Мама Сергея Соседова рассказала Teleprogramma.org, как себя чувствует после прощания с сыном. 30 сентября в Москве прошли похороны музыкального критика Сергея Соседова. Сильнее всего утрата отозвалась в сердце мамы Сергея — Антонины Петровны. В эти дни, когда боль особенно остра, женщина старается держаться и понемногу собирать себя заново.
«Ничего, потихоньку держу себя, держу», — поделилась Антонина Петровна.
Антонину Петровну в эти самые тяжелые дни поддерживает старший сын и его семья. Владимир Васильевич не переехал жить к маме, но постоянно на связи с ней.
«Он позвонил. Я говорю: «Все нормально, встала», — рассказала Антонина Петровна.
Мама Сергея Соседова (на фото в центре) на прощании с ним. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Накануне исполнилось девять дней с момента ухода Сергея Васильевича. Близкие помянули его в узком кругу — без лишнего внимания, только те, кто по-настоящему любил и ценил Сергея. Для семьи этот день стал еще одной точкой опоры: возможностью вместе вспомнить, поговорить, не прятать слезы.
Антонина Петровна не скрывает, насколько тяжела сейчас даже бытовая сторона жизни. Все девять дней после смерти Сергея прошли в ожидании его тела, в подготовке к прощанию.
«Ну так получилось, что почти все эти дни, пока доставка, то, се… Это очень тяжело, очень», — вздохнула мама Сергея Васильевича.
Антонине Петровне во время похорон сына стало плохо. Экстренную помощь 90-летней женщине оказали врачи скорой помощи, находившиеся рядом.
Напомним, Сергея Соседова не стало 23 сентября. Он скончался в Якутии, куда приехал ради конкурса красоты. Смерть Сергея Соседова наступила после падения с лестницы.