«Все это он за деньги делал»: отец Фриске рассказал, как Шепелев продавал видео больной Жанны

Владимир Борисович Фриске, отец Жанны Фриске, в откровенном разговоре с Teleprogramma.org резко высказался о поведении Дмитрия Шепелева в период болезни певицы. Он обвинил телеведущего в том, что тот извлекал выгоду из тяжелой ситуации.

По словам Владимира Борисовича, Шепелев всячески препятствовал попыткам родных помочь Жанне. Так, отец артистки хотел отвезти дочь в Санкт‑Петербург, где один из профессоров был готов заняться ее лечением, — но Шепелев настойчиво отговаривал от этой идеи, уверяя, что в Питере ей ничем не смогут помочь. При этом сам профессор звонил Владимиру Борисовичу, подтверждая готовность принять пациентку.

«Шепелев любыми способами пытался препятствовать лечению Жанны. Я хотел в Питер ее отвезти, а он говорил, что не надо, что никто не поможет там. А мне звонил профессор оттуда. Телефон он у нее отбирал, чтобы никто не мог дозвониться. Все входящие потом стирал, чтобы Жанна не увидела», — рассказал Владимир Борисович.

Владимир Борисович рассказал и о другой упущенной возможности: врач из Лос‑Анджелеса, которая ранее помогала супруге Константина Хабенского, хотела подключиться к лечению Жанны. Она обращалась к Шепелеву и пыталась найти контакт отца певицы, но телеведущий не передал нужные данные.

«Врач из Лос-Анджелеса, которая помогала жене Хабенского, предлагала помощь. Она звонила Шепелеву, искала мой номер телефона, а он не дал. Позже, когда уже Жанна умерла, она мне написала, рассказала, что искала меня», — добавил отец Жанны Фриске.

Отец Фриске также отметил, что Шепелева, по его наблюдениям, больше волновали не столько шансы на выздоровление Жанны, сколько ее потенциальное состояние в случае победы над болезнью. Телеведущий будто бы постоянно задавал один и тот же вопрос: если Жанна поправится, останется ли она такой, какой была раньше. Ему объясняли, что полного возврата к прежнему состоянию ждать не стоит, но главное — что певица будет жива. Однако, по мнению Владимира Борисовича, Шепелев в первую очередь думал о себе — и продолжает думать о собственных интересах до сих пор.

Особую горечь у отца Жанны вызывают эпизоды, связанные с публичностью: например, во время празднования 40‑летия Фриске в Риге Шепелев распорядился установить множество камер, чтобы зафиксировать все происходящее. Когда об этом узнали, оборудование спешно убрали, но одну камеру не успели снять — и уже на следующий день кадры оказались в СМИ.

Аналогичная ситуация, по словам Владимира Борисовича, произошла и в Нью‑Йорке: Шепелев заранее договорился о съемке Жанны — в том числе в момент, когда она была в коляске. Отец певицы убежден, что все это Шепелев делал ради выгоды. В качестве еще одного примера он привел видео, на котором Жанна падает вместе с ребенком.

«И в Нью-Йорке Шепелев договорился, чтобы Жанну сняли на коляске. Все это он за деньги делал. Есть видео, где она упала с ребенком. Он ее потянул на озеро, ветер был очень сильный. Жанну снимали по его «наводке». Все это он делал», — уверен Владимир Борисович.

Вся эта череда эпизодов, по словам Владимира Борисовича Фриске, свидетельствует об одном: Шепелев использовал тяжелую ситуацию вокруг больной Жанны ради собственной выгоды — и делал это целенаправленно и расчетливо.

Напомним, ранее о поведении Дмитрия Шепелева во время болезни Фриске рассказала близкая подруга Жанны Екатерина Штерн. Она сообщила, что Шепелев препятствовал лечению певицы и всячески ограничивал ее общение с друзьями и близкими во время болезни.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2005 года, певице на тот момент было всего сорок лет.