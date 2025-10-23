Возлюбленная Валерия Золотухина Ирина Линдт раскрыла причины одиночества: "Этого мне всегда будет не хватать в других людях"

Сын актрисы Ирины Линдт от Валерия Золотухина Иван чувствует себя в актерской профессии как рыба в воде. Он принимает участие в нескольких крупных спектаклях и активно снимается в кино. Об этом Ирина рассказала Teleprogramma.org в кулуарах встречи режиссера Эдуарда Боякова с журналистами в "РИА Новости".

Ирина Линдт и Валерий Золотухин играли вместе на сцене театра на Таганке. Как вспоминала актриса, сначала Валерий Сергеевич ей страшно не понравился. Она случайно увидела его в состоянии навеселе.

Но постепенно Ирина взглянула на будущего возлюбленного другими глазами. Тогда ей было 24 года, тогда как Валерию Золотухину — на 33 года больше.

В тот период Валерий Сергеевич был женат, однако он не собирался разводиться со своей супругой Тамарой. Да и Ирина не настаивала на их разрыве, поскольку жалела вторую половину любимого человека.

В 2004 году у Ирины Линдт и Валерия Золотухина родился сын Иван. Но, к сожалению, в марте 2013 года актера не стало…

Teleprogramma.org поинтересовалась у Ирины, обрела ли она счастье в личной жизни после ухода Валерия Золотухина и как живет ее сын Иван.

Ирина Линдт: "Валерий Золотухин — действительно масштабная личность"

— Ирина, я знаю, что ваш сын Иван также выбрал актерскую профессию. Радует ли он вас уже участием в масштабных проектах?

— Да. Сын сейчас уже на пятом курсе школы Олега Табакова. Ваня занят в репертуаре "Табакерки". Но они играют на сцене "Современника", потому что театр на ремонте. Иван участвует в шести постановках.

Также он сыграл в фильме "В списках не значился", летом отснялся еще в одном проекте — "Рядовой Рекс". Он активно вливается в профессию.

На мой взгляд, это абсолютно его дело, в котором сын себя чувствует как рыба в воде. И я думаю, что у Ивана все должно быть хорошо.

— Прошло уже 12 лет с момента ухода Валерия Сергеевича из жизни. Вы красивая женщина. Сложно поверить, что вы обделены мужским вниманием…

— Мы с Валерием Сергеевичем были вместе больше 15 лет. И это действительно масштабная личность. Валерий Сергеевич был человеком бесконечной доброты, такой человечности и души, что, наверное, этого мне всегда будет не хватать в других людях.