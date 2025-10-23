Возлюбленная Валерия Золотухина Ирина Линдт раскрыла причины одиночества: "Этого мне всегда будет не хватать в других людях"

Сын актрисы Ирины Линдт от Валерия Золотухина Иван чувствует себя в актерской профессии как рыба в воде. Он принимает участие в нескольких крупных спектаклях и активно снимается в кино. Об этом Ирина рассказала Teleprogramma.org в кулуарах встречи режиссера Эдуарда Боякова с журналистами в "РИА Новости".
Ирина Линдт и Валерий Золотухин играли вместе на сцене театра на Таганке. Как вспоминала актриса, сначала Валерий Сергеевич ей страшно не понравился. Она случайно увидела его в состоянии навеселе.
Но постепенно Ирина взглянула на будущего возлюбленного другими глазами. Тогда ей было 24 года, тогда как Валерию Золотухину — на 33 года больше.
В тот период Валерий Сергеевич был женат, однако он не собирался разводиться со своей супругой Тамарой. Да и Ирина не настаивала на их разрыве, поскольку жалела вторую половину любимого человека.
В 2004 году у Ирины Линдт и Валерия Золотухина родился сын Иван. Но, к сожалению, в марте 2013 года актера не стало…
Teleprogramma.org поинтересовалась у Ирины, обрела ли она счастье в личной жизни после ухода Валерия Золотухина и как живет ее сын Иван.
Ирина Линдт: "Валерий Золотухин — действительно масштабная личность"
— Ирина, я знаю, что ваш сын Иван также выбрал актерскую профессию. Радует ли он вас уже участием в масштабных проектах?
— Да. Сын сейчас уже на пятом курсе школы Олега Табакова. Ваня занят в репертуаре "Табакерки". Но они играют на сцене "Современника", потому что театр на ремонте. Иван участвует в шести постановках.
Также он сыграл в фильме "В списках не значился", летом отснялся еще в одном проекте — "Рядовой Рекс". Он активно вливается в профессию.
На мой взгляд, это абсолютно его дело, в котором сын себя чувствует как рыба в воде. И я думаю, что у Ивана все должно быть хорошо.
— Прошло уже 12 лет с момента ухода Валерия Сергеевича из жизни. Вы красивая женщина. Сложно поверить, что вы обделены мужским вниманием…
— Мы с Валерием Сергеевичем были вместе больше 15 лет. И это действительно масштабная личность. Валерий Сергеевич был человеком бесконечной доброты, такой человечности и души, что, наверное, этого мне всегда будет не хватать в других людях.
Ирина Линдт и Валерий Золотухин в 2012 году. Фото: Анна Салынская / Global Look Press
Но на данный момент все вопросы к судьбе. Это просто невозможно: раз — и по желанию выбрать себе кого-то.
Сейчас мне не встретился такой человек, с которым можно было бы идти по жизни. Но пути Господни неисповедимы.
Будет ли это или нет, я не задумываюсь. Как оно идет, так и идет.
Ирина Линдт: "Мы целый год репетировали спектакль "Женщины Есенина – 2"
— Поговорим о вашем творчестве. В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина. В постановке "Женщины Есенина" вы играете Айседору Дункан. Бывает ли такое, что вы ощущаете какое-то мистическое влияние этой личности? Может, она снилась вам…
— Я вообще-то не склонна к мистике. Но так получилось, что у меня была возможность посмотреть некоторые серии сериала "Есенин", который показывали к 130-летию поэта. И, включая телевизор, я попадала на серии с Айседорой Дункан. Мне кажется, это великие личности.
Ирина Линдт. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Мы целый год репетировали спектакль "Женщины Есенина – 2". С нетерпением ждем премьеру постановки, потому что это совершенно другой спектакль, чем первая часть. Но в то же время они соединены между собой.
Это как долгая история, которую не устаешь смотреть. Мне кажется, что могла бы быть и третья, и четвертая часть. Мир Есенина настолько глубок и безграничен. И режиссер Галина Полищук это хорошо чувствует.
Она настолько в материале, ее видение спектакля прекрасно ложится на эту поэзию…
Мы просто ждем, когда же в театре случится эта премьера.
А вы ждете? Делитесь в комментариях!