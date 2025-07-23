Волочкова о высказываниях Гогунского: «Человек просто неудовлетворен жизнью»

Актер Виталий Гогунский, прославившийся благодаря сериалу "Универ", поделился своим, вызывающим неоднозначную реакцию, взглядом на представительниц прекрасного пола. Артист признался, что видит в женщинах единомышленников, надежных спутниц, но против того, чтобы они мешали ему двигаться к намеченным вершинам.

Свою позицию Гогунский выразил так:

"Женщина должна светить мужчине ночью. А днем пусть светит Бог и солнце", - заявил он в разговоре с каналом "Москва 24".

Балерина Анастасия Волочкова не осталась равнодушной к такому откровению. В разговоре с Teleprogramma.org ответила Гогунскому в свойственной себе манере.

Одно могу сказать: этот неизвестный мне человек просто неудовлетворенный жизнью и женщинами чувак. А мне тут на Мальдивах вовсе не до него, - отметила она.

Актер, чья известность связана с ролью Кузи, сейчас влюблен, но имя своей дамы скрывает.

По его мнению, лучший подарок – это прямой перевод средств на карту возлюбленной.

Артист негативно относится к плохому настроению у женщин. Раньше он предлагал прогулки по саду, но теперь считает это состояние угрозой обществу.