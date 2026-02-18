Волочкова — о клинике для бомжей в Германии, где оперировала ногу: "Не дождетесь"

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала появившиеся в Сети сообщения о клинике в Германии, где недавно перенесла операцию. Волочкова возмутилась тому, что пишут о ней и медицинском учреждении. Что же сказала балерина?

Волочкова назвала чушью сообщения о клинике для бомжей

Анастасия Волочкова была не на шутку раздосадована тем, что пишут о ней в Сети. Балерина сообщила, что информация о том, что ее якобы оперировали в немецкой клинике для бомжей, не имеет отношения к действительности. Волочкова заявила, что в написанном о ней нет ни доли правды. Балерина добавила свое любимое: о ней сочиняют, потому что она интересна.

"Я скоро докажу, что это чушь и дичь. Я не даю людям покоя, потому что их жизнь скучна, в отличие от моей. Клиника для бомжей. Но слушайте! У меня все самое лучшее, самое роскошное, самое дорогое, самое яркое. Но неужели вы можете предположить, что я, Анастасия Волочкова, успешный, самодостаточный человек, живущий в изобилии, радости и счастье, может позволить себе что-либо сделать в не самой лучшей клинике. Это бред то, что там пишут. Наплели такой чуши. Хотят видеть меня сирой, убогой, несчастной. Не дождетесь!" — высказалась Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

Что написали о Волочковой

Один из телеграм-каналов распространил информацию о том, что Анастасия Волочкова в Германии якобы оперировалась в клинике для бомжей. Мол, сами немцы стараются обходить этот госпиталь стороной. Обслуживание там некачественное, кормят плохо, выписывают быстро, так как нужно освободить койки для бездомных.

Когда Волочкова перенесла операцию

Анастасия Волочкова на днях вернулась из Германии, где перенесла операцию на ноге. Вмешательство связано с ее профессией. Из-за того, что Волочкова с подросткового возраста носит пуанты, у нее есть проблемы со стопой. Именно ее устранили немецкие врачи.

А вы как считаете, Анастасия Волочкова права? Ответьте в комментариях.