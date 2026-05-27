Владимир Тишко о реалити-шоу: «Это не значит, что Энтони Хопкинс ест людей»

Одним из самых ярких героев реалити-шоу «Тайный миллионер» на телеканале СТС, безусловно, стал Владимир Тишко. Бурные эмоциональные реакции артиста на все происходящее на проекте приковывали к нему повышенное внимание.
Однако существует колоссальная разница между Владимиром Тишко и его альтер-эго не реалити-шоу. Об этом, а также о дружбе с Даной Борисовой и планах на лето Владимир рассказал в интервью Teleprogramma.org.
Кстати, беседа проходила на премьере другого реалити-шоу – «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!».
Владимир Тишко: «Как персонаж я мог возмущаться»
- Владимир, какими судьбами вы здесь? Вас тоже пригласили принять участие в реалити-шоу «Ставка на любовь»?
- Нет, в сам проект меня не приглашали. Просто телеканал «Пятница!» пригласил на премьеру. Но, может, и пригласят.
- А вам есть с кем туда пойти? Это же проект, где участвуют супруги и влюбленные пары…
- Пускай пригласят, а я найду с кем пойти!
- Стали ли вас больше узнавать после участия в реалити-шоу «Тайный миллионер»?
- Я не оцениваю проекты по узнаваемости, потому что она как будто бы есть. А больше или меньше – это не показатель ничего. Просто хорошо, что существуют такие проекты, как «Тайный миллионер».
Проходя такие реалити, становишься опытнее. А это само по себе ценно, без какого-то результата.
- Мне показалось, что вы очень сильно негодовали, покидая шоу…
-Нет. Все нормально. Существование персонажа внутри проекта проходит через разные эмоциональные пласты. Но это не значит, что я как Вова Тишко испытываю те же самые эмоции, что и мой персонаж внутри проекта, в тех предлагаемых обстоятельствах.
Конечно, нет. Как персонаж – да, я мог возмущаться. Но как Володя Тишко я не испытываю ни к кому неприязни.
- То есть между вами и вашим персонажем колоссальная разница?
- Да. Они даже не пересекаются. Это как будто ты играешь роль. Это же не значит, что Энтони Хопкинс ест людей. А в фильме он людоед.
- Вы сейчас общаетесь с коллегами по шоу?
- Да, у нас есть чат. А там и Мага (Магомед Исмаилов), и Настя Крайнова, и Вася Смольный, и Полина Диброва, и Саша Касаткин, и я. Мы все общаемся.
- Что было для вас самым сложным на «Тайном миллионере»?
- Это психологический проект. Он выматывающий и сложный. Такие проекты изнашивают очень сильно, потому что там нет отдыха для ума, для ментального плана. Ты все время что-то мыслишь, анализируешь. И это очень сильно утомляет.
А так как на проекте я был практически месяц, к концу месяца ты уже просто изнашиваешься и все.
Владимир Тишко о Дане Борисовой: «Мы дружим с Даной»
- На премьеру «Ставки на любовь» пришла Дана Борисова. Вы ведь вместе с ней участвовали в проекте «Свадьба вслепую» на канале «Пятница!»…
- Да, да, мы уже пообщались.
- Часто пересекаетесь с Даной?
- Довольно часто. Мы дружим с Даной, переписываемся. Я очень дружен с ее дочкой Полиной.
- В каких еще проектах мы вас увидим в ближайшее время?
- Увидите, но пока не могу называть - в каких. Буквально две недели назад закончились съемки одного проекта.
- А каковы ваши планы на лето?
- У меня съемочный процесс. Будут и реалити! Так же, как и в прошлом году, еду на кинофестиваль в «Артек». Есть чем заняться. Все лето будет забито.