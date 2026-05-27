Владимир Тишко о реалити-шоу: «Это не значит, что Энтони Хопкинс ест людей»

Одним из самых ярких героев реалити-шоу «Тайный миллионер» на телеканале СТС, безусловно, стал Владимир Тишко. Бурные эмоциональные реакции артиста на все происходящее на проекте приковывали к нему повышенное внимание.

Однако существует колоссальная разница между Владимиром Тишко и его альтер-эго не реалити-шоу. Об этом, а также о дружбе с Даной Борисовой и планах на лето Владимир рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Кстати, беседа проходила на премьере другого реалити-шоу – «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!».

Владимир Тишко: «Как персонаж я мог возмущаться»

- Владимир, какими судьбами вы здесь? Вас тоже пригласили принять участие в реалити-шоу «Ставка на любовь»?

- Нет, в сам проект меня не приглашали. Просто телеканал «Пятница!» пригласил на премьеру. Но, может, и пригласят.

- А вам есть с кем туда пойти? Это же проект, где участвуют супруги и влюбленные пары…

- Пускай пригласят, а я найду с кем пойти!

- Стали ли вас больше узнавать после участия в реалити-шоу «Тайный миллионер»?

- Я не оцениваю проекты по узнаваемости, потому что она как будто бы есть. А больше или меньше – это не показатель ничего. Просто хорошо, что существуют такие проекты, как «Тайный миллионер».

Проходя такие реалити, становишься опытнее. А это само по себе ценно, без какого-то результата.