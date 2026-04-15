"В 77 не очень просто выходить с палочкой на сцену": Дзюник оценил возможность Пугачевой вернуться

Пятнадцатого апреля Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Примадонне исполнилось 77 лет. В канун этой даты появились сообщения о том, что Пугачева может приехать в Россию и дать концерт. Их в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал известный продюсер Леонид Дзюник.
Мнение Дзюника о Пугачевой
Леонид Дзюник дал понять, что входит в число поклонников таланта Аллы Борисовны. Он считает, что Пугачева может вернуться в Россию и жить здесь. И никто препятствовать ей не будет. А вот сможет ли она выйти на сцену, это большой вопрос.
"Никто Пугачевой не запрещает вернуться. Она может это сделать и жить в России.
Что касается выступлений, я не думаю, что это будет какой-то грандиозный концерт, который был на ее 70-летие в Государственном Кремлевском дворце. Это, скорее всего, будет какая-то небольшая площадка для тех людей, которые ее помнят, любят, уважают, ценят.
Не секрет, что очень многие просто не высказываются, но продолжают относиться к Алле Борисовне с трепетом и благоговением. Можно много найти эпитетов… В принципе, и я под хорошее настроение с удовольствием слушаю один из ее прекрасных альбомов – "Да!".
Большой концерт Пугачева вряд ли будет устраивать. Нет той силы, возможностей, объема, охвата, который у нее был. Те новые композиции, которые она записала в эмиграции, не несут той нагрузки, которая могла бы быть. Да и в 77 не очень просто выходить с палочкой на сцену…", — высказался Леонид Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: "Комсомольская правда" / Global Look Press
Поздравление от Леонида Дзюника
В финале своей речи продюсер поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. Он признался, что ему жаль, что Алла Борисовна покинула Россию.
"У Аллы Пугачевой красивая дата, 77. Два топора еще называют. Я хочу поздравить Аллу Борисовну.
Честно говоря, очень многим жалко, что так все произошло. Держитесь, Алла Борисовна, с днем рождения вас!" — обратился продюсер к певице.
