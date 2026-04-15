"В 77 не очень просто выходить с палочкой на сцену": Дзюник оценил возможность Пугачевой вернуться

Пятнадцатого апреля Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Примадонне исполнилось 77 лет. В канун этой даты появились сообщения о том, что Пугачева может приехать в Россию и дать концерт. Их в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал известный продюсер Леонид Дзюник.

Мнение Дзюника о Пугачевой

Леонид Дзюник дал понять, что входит в число поклонников таланта Аллы Борисовны. Он считает, что Пугачева может вернуться в Россию и жить здесь. И никто препятствовать ей не будет. А вот сможет ли она выйти на сцену, это большой вопрос.