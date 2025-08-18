Упустил свой шанс: Меньщиков рассказал, как Венгржановский ему отказал — предлагал сыграть в 'Бриллиантовой руке'

Будет добиваться любви публики

Эту забавную историю Степан Меньщиков вспомнил на фоне заявлений Венцеслава Венгржановского о гастрольном туре. Бывший участник 'Дома-2' записал новый клип. Им он анонсировал начало концертной деятельности.

Венцеслав намерен отправиться в поездку по городам России. В его турне пока значатся два населенных пункта. Венгржановский намерен очаровать своим вокалом жителей Печоры и Коряжмы.

Реакция Меньщикова

Степан Меньщиков, обладающий вокальными данными, удивился намерениям Венца. Он никогда не слышал, как тот поет. Степан предположил, что с Венгржановским случилось что-то неординарное и потому он запел.

Но при этом Меньщиков считает, что шансы на успех у Венца есть. Ведь если получилось у Ольги Бузовой, почему не сможет кто-то другой. Бузовой он дал совет не расслабляться, ведь сам Венцеслав наступает ей на пятки!