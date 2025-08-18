Упустил свой шанс: Меньщиков рассказал, как Венгржановский ему отказал — предлагал сыграть в 'Бриллиантовой руке'

Экс-участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org вспомнил, как Венцеслав Венгржановский упустил свой шанс стать знаменитым. Он отказался играть в антрепризе. Нашел дела поважнее.
Какую роль отвели Венцеславу
Венцеслав Венгржановский мог сыграть в спектакле по фильму 'Бриллиантовая рука'. Возможно, он стал бы первой ступенькой на его пути к славе. Но шанс был упущен.
"Я ему звонил, говорю: 'Слушай, предложили нам сыграть в антрепризе 'Бриллиантовая рука'. Ты будешь шефом контрабандистов. Коля Должанский сыграет роль Папанова, я — Миронова'. Вот три контрабандиста, участники ‘Дома-2’. Он отказался. Я говорю: 'Так это песня Зацепина, Путин придет на антрепризу'. Он отвечает: 'У меня все хорошо, свои дела есть'. А что может быть круче, когда на спектакль придет президент. А у него свои дела есть!" — поделился с Teleprogramma.org Степан Меньщиков.
Венцеслав Венгржановский и Степан Меньщиков. Фото: Иван Вислов / 'КП'
Будет добиваться любви публики
Эту забавную историю Степан Меньщиков вспомнил на фоне заявлений Венцеслава Венгржановского о гастрольном туре. Бывший участник 'Дома-2' записал новый клип. Им он анонсировал начало концертной деятельности.
Венцеслав намерен отправиться в поездку по городам России. В его турне пока значатся два населенных пункта. Венгржановский намерен очаровать своим вокалом жителей Печоры и Коряжмы.
Реакция Меньщикова
Степан Меньщиков, обладающий вокальными данными, удивился намерениям Венца. Он никогда не слышал, как тот поет. Степан предположил, что с Венгржановским случилось что-то неординарное и потому он запел.
Но при этом Меньщиков считает, что шансы на успех у Венца есть. Ведь если получилось у Ольги Бузовой, почему не сможет кто-то другой. Бузовой он дал совет не расслабляться, ведь сам Венцеслав наступает ей на пятки!
Читайте также:
Добавить комментарий