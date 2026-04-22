Участник «Ставки на любовь» Михаил Стогниенко: «Хочу сильно испортить жизнь одной паре и отправить Хилькевич домой»

Михаил и Ксения Стогниенко, покинувшие шоу «Ставка на любовь» в самом начале первого сезона, возвращаются в проект, чтобы взять реванш.
Премьера второго сезона — в мае на канале «Пятница!».
Что известно о Михаиле и Ксении Стогниенко
Михаилу 40 лет, он актер и комик, известный по шоу «Однажды в России» и КВН. Ксении 35, она тоже комик, участница команд «Все серьезно» и «КемБридж».
Пара познакомилась на КВН. Дружба переросла в роман, а в 2017 году Михаил сделал своей возлюбленной предложение на съемках. Вместе 12 лет, в браке — восемь.
В первом сезоне супруги вылетели почти сразу, не успев втянуться в игру. Теперь они возвращаются с конкретной целью, которую и озвучили.
«Я хочу сильно испортить жизнь одной паре и отправить Хилькевич домой. Вот это моя мотивация», - заявляет Михаил Стогниенко.
Второй сезон участники называют совершенно иным опытом — как по эмоциональному накалу, так и по степени сложности. Ксения рассказала, что вместе с другими участниками пришла к выводу: задания стали по-настоящему суровыми.
Для нее самым серьезным испытанием стало одно из них, последствия которого оказались настолько тяжелыми, что могли стоить ей жизни.
Для Михаила повторное участие в проекте стало проверкой их с Ксенией тандема на прочность. По его словам, это не столько тест на доверие, сколько проверка способности работать в команде: видеть сильные и слабые стороны партнера и находить к ним подход.
Михаил и Ксения Стогниенко.
Кто еще примет участие в проекте «Ставка на любовь»
Ранее стало известно, что во втором сезоне также принимают участие Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Евгений Ершов и Анна Пролыгина, Марат Башаров и Ася Борисова, а также Ираклий Пирцхалава и Лена Гребенщикова.
«Ставка на любовь» — это экстремальное реалити-шоу, в котором звездные пары проверяют свои отношения на прочность. По правилам проекта участники проходят испытания и делают ставки на своих партнеров, угадывая, справятся ли они с заданием.
Те пары, чья ставка оказывается верной, получают иммунитет на голосовании, остальные попадают в номинацию на вылет.
Ведущими шоу выступают Регина Тодоренко и Влад Топалов. Победителями первого сезона стали Айза и Степан Кузьменко.
