Участник «Ставки на любовь» Михаил Стогниенко: «Хочу сильно испортить жизнь одной паре и отправить Хилькевич домой»

Михаил и Ксения Стогниенко, покинувшие шоу «Ставка на любовь» в самом начале первого сезона, возвращаются в проект, чтобы взять реванш.

Премьера второго сезона — в мае на канале «Пятница!».

Что известно о Михаиле и Ксении Стогниенко

Михаилу 40 лет, он актер и комик, известный по шоу «Однажды в России» и КВН. Ксении 35, она тоже комик, участница команд «Все серьезно» и «КемБридж».

Пара познакомилась на КВН. Дружба переросла в роман, а в 2017 году Михаил сделал своей возлюбленной предложение на съемках. Вместе 12 лет, в браке — восемь.

В первом сезоне супруги вылетели почти сразу, не успев втянуться в игру. Теперь они возвращаются с конкретной целью, которую и озвучили.

«Я хочу сильно испортить жизнь одной паре и отправить Хилькевич домой. Вот это моя мотивация», - заявляет Михаил Стогниенко.

Второй сезон участники называют совершенно иным опытом — как по эмоциональному накалу, так и по степени сложности. Ксения рассказала, что вместе с другими участниками пришла к выводу: задания стали по-настоящему суровыми.

Для нее самым серьезным испытанием стало одно из них, последствия которого оказались настолько тяжелыми, что могли стоить ей жизни.

Для Михаила повторное участие в проекте стало проверкой их с Ксенией тандема на прочность. По его словам, это не столько тест на доверие, сколько проверка способности работать в команде: видеть сильные и слабые стороны партнера и находить к ним подход.