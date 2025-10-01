Участник шоу "Звезды в джунглях – 2' Сергей Романович: "Приходилось держать на голове змей"

28 сентября на канале ТНТ стартовало реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Одним из его участников стал актер Сергей Романович. Широкая публика помнит его по психологическому проекту "Мастер игры"

Только если в той программе Сергей запомнился как спокойный, скромный игрок, то в джунглях Романович оказался вовлечен в конфликты. Вряд ли актер ставил перед собой цель обидеть свою коллегу по цеху Альбину Кабалину, но все выглядело так, будто он довел ее до слез.

Сначала Сергей открыто сказал, что чисто визуально артистка выглядит физически слабее других участников. Она, конечно, обиделась на такое высказывание и стала доказывать, что Романович не прав. Потом вроде конфликт разрешился, артисты помирились.

Но затем в следующем эпизоде Альбине Кабалиной показалось, что Сергей Романович подсмеивается над ней. Хотя сам артист уверял, что смеялся вовсе не над коллегой.

Альбину можно понять. В школе она постоянно сталкивалась с травлей из-за лишнего веса. Любой смешок она воспринимает как смех над собой и всегда находится в боевой готовности, чтобы защитить себя от травли.

Ну а в жизни Сергей Романович спокойный, приятный в общении человек. Такие выводы я сделала, беседуя с ним о приключениях на проекте на закрытой премьере реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон".

Сергей Романович: "На острове ты голодный, вокруг тебя люди, и твоя цель — победить"

— Сергей, мы запомнили вас по участию в проекте "Мастер игры". И вот вы уже летите в Доминикану, где проходили съемки нового реалити. Зачем вам это надо?

— В джунглях я еще не был в рамках реалити, поэтому с кайфом долетел сюда. Конечно, эти реалити-шоу отличаются.

На "Мастере игры" мы жили в замке, в комфортных условиях. А здесь ты выживаешь на острове, голодный, злой. Это интересно.

— И где вам было сложнее?

— В джунглях сложнее, потому что тебя эмоционально сталкивают с людьми и ты вступаешь с ними в конфронтацию. А я человек неконфликтный. Поэтому здесь было сложно именно психологически.