Участник шоу "Звезды в джунглях – 2' Сергей Романович: "Приходилось держать на голове змей"

28 сентября на канале ТНТ стартовало реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Одним из его участников стал актер Сергей Романович. Широкая публика помнит его по психологическому проекту "Мастер игры"
Только если в той программе Сергей запомнился как спокойный, скромный игрок, то в джунглях Романович оказался вовлечен в конфликты. Вряд ли актер ставил перед собой цель обидеть свою коллегу по цеху Альбину Кабалину, но все выглядело так, будто он довел ее до слез.
Сначала Сергей открыто сказал, что чисто визуально артистка выглядит физически слабее других участников. Она, конечно, обиделась на такое высказывание и стала доказывать, что Романович не прав. Потом вроде конфликт разрешился, артисты помирились.
Но затем в следующем эпизоде Альбине Кабалиной показалось, что Сергей Романович подсмеивается над ней. Хотя сам артист уверял, что смеялся вовсе не над коллегой.
Альбину можно понять. В школе она постоянно сталкивалась с травлей из-за лишнего веса. Любой смешок она воспринимает как смех над собой и всегда находится в боевой готовности, чтобы защитить себя от травли.
Ну а в жизни Сергей Романович спокойный, приятный в общении человек. Такие выводы я сделала, беседуя с ним о приключениях на проекте на закрытой премьере реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон".
Сергей Романович: "На острове ты голодный, вокруг тебя люди, и твоя цель — победить"
— Сергей, мы запомнили вас по участию в проекте "Мастер игры". И вот вы уже летите в Доминикану, где проходили съемки нового реалити. Зачем вам это надо?
— В джунглях я еще не был в рамках реалити, поэтому с кайфом долетел сюда. Конечно, эти реалити-шоу отличаются.
На "Мастере игры" мы жили в замке, в комфортных условиях. А здесь ты выживаешь на острове, голодный, злой. Это интересно.
— И где вам было сложнее?
— В джунглях сложнее, потому что тебя эмоционально сталкивают с людьми и ты вступаешь с ними в конфронтацию. А я человек неконфликтный. Поэтому здесь было сложно именно психологически.
Сергей Романович. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
— Это организаторы шоу сталкивали участников лбами?
— Это обстановка так влияла, потому что на острове ты голодный, вокруг тебя люди, твоя цель — победить. И вы сталкиваетесь лбами, интересами. Поэтому возникают конфликты.
— Какое испытание на проекте стало самым сложным для вас?
— Все испытания были сложными. Особенно когда ты играешь на вылет, а там всегда очень большие риски.
Сергей Романович о заданиях со змеями и тараканами: "Я просто входил в медитацию и делал вид, что этого не существует"
— Приходилось ли есть тараканов?
— Да чего только не приходилось. И тараканов, и жуков, и пауков есть, и змей на голове держать.
— И как вы психологически справлялись с такой ситуацией?
— Я просто входил в медитацию и делал вид, что этого не существует.
Сергей Романович об Альбине Кабалиной: "Когда видимся, обнимаемся"
— С кем из участников "Звезд в джунглях" вы сохранили отношения после проекта?
— Общаемся с Катей Шкуро, Ирой Пинчук, Вадимом Дубровиным. То есть в целом поддерживаем с ребятами отношения.
— А с Альбиной Кабалиной помирились?
— Все нормально, да. Но, по крайней мере, когда видимся, то обнимаемся.
Сергей Романович. Фото: кадр из реалити- шоу "Звезды в джунглях"
— Но в первой серии мне показалось, что ее вообще травили чуть ли не всем коллективом…
— Нет. В жизни мы с ней продолжаем общаться. Я не испытываю никакого негатива по отношению к Альбине. И надеюсь, что она ко мне тоже.
— Как ваши родные отнеслись к вашему участию в шоу "Звезды в джунглях"?
— Нормально. Переживали за меня. Особенно когда начались все эти конфликты. Я о них рассказывал, когда приехал домой.
— А семья смотрела проект "Мастер игры"?
— Да.
— Каковы ваши ближайшие творческие планы?
— Летом будет сниматься второй сезон сериала "Хутор", проекты "Вор в законе", "Адвокаты". Надеюсь, что появится еще что-то интересное. Пока же отдыхаю.
А вы смотрите реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон"?
