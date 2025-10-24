Участник шоу 'Форт. Возвращение легенды' Митя Фомин: "В тот момент уже думал: "Я звезда, заберите меня отсюда"

С 26 октября на телеканале СТС стартует экстремальное шоу "Форт. Возвращение легенды". Этот проект стал наследником знаменитой программы "Форт Боярд", снимавшегося во Франции. Только на этот раз съемки проходили в Кронштадте, в форте "Император Александр I".
Участникам шоу пришлось проходить испытание на силу, ловкость, выносливость и… брезгливость. Певец Митя Фомин признался нашему изданию, что всегда сторонился заданий с поеданием насекомых. Однако на этот раз ему пришлось позавтракать тараканами и прочей живностью. И в какой-то момент артист даже намеревался крикнуть: "Я звезда, заберите меня отсюда".
Подробнее об этом, а также стрельбе из лука, жизни питомца Эдельвейса и шансах стать отцом Митя Фомин рассказал в интервью Teleprogramma.org.
Митя Фомин: "Я участвовал в "Форте Боярд" во Франции несколько лет назад"
— Вы уже неоднократно принимаете участие в разных реалити. Почему согласились участвовать в шоу «Форт. Возвращение легенды»?
— Это правда, я тертый калач и уже не только участвую в реалити, но и веду в этом сезоне шоу «Наследники», в котором дети звезд выживают на необитаемом острове. Что касается шоу «Форт. Возвращение легенды», не видел причин отказываться. Для меня это всегда приключение, интересный игровой формат.
Я участвовал в "Форте Боярд" во Франции несколько лет назад. И очень рад, что теперь проект снимают в России.
Не нужно далеко летать, нет языкового барьера, да и сокровища Петра I достаточно щедрые. На мой взгляд, получился яркий и громкий проект. Не пропустите премьеру!
Митя Фомин: "Мы с Весей стали спать в кровати в обнимку"
— На сколько времени ради съемок пришлось оставить вашего питомца Эдельвейс?
— Кстати, ненадолго. Если бы съемки были не в Петербурге, а где-то далеко, Весе пришлось бы подождать. А так она осталась с домашними и даже не заметила моего отсутствия, через два дня я уже вернулся.
Еще успел с концертом выступить в Петербурге в следующий вечер.
— Как она вообще сейчас поживает, чем удивляет вас?
— Собака подросла, периодически проводит время в кинологической школе, как раз когда меня долго нет в городе. Она немного поумнела, немного окрепла, начала бегать со мной на улице. Уже уверенно пробегает четыре километра.
Потихоньку боремся с ее пока неустойчивым юным кишечником. Все получается.
Мы с ней стали спать в кровати в обнимку, она четко понимает, что вечер — нужно ложиться. И меня очень радует, что спит ровно столько, сколько я, Веся меня не будит.
Митя Фомин: "Насекомых было немного, и они удачно вписались в рецептуру блюд"
— Какое испытание на "Форте Боярд" стало самым сложным для вас?
— Для меня это больше игровая и развлекательная программа, хотя для некоторых участников, даже из нашей команды, она обернулась настоящими испытаниями.
Мне пришлось стрелять из лука — возможно, вы уже видели в Cети этот мем, где я пытаюсь сообразить, как правильно держать его в руках. И тут еще крики ведущего: "Митя, это не виолончель!"
Это действительно выглядит забавно, но в свое оправдание могу сказать, естественно, я знаю, что такое лук. Но я очень давно не держал его в руках.
И в момент, когда ты на нервах, а время идет, случаются вот такие казусы. Но закину спойлер — через пару секунд все уже пошло как по маслу, и Елена Воробей только успевала стрелы принимать.
На съемках проекта Митя научился стрелять из лука. Фото: телеканал СТС
— Приходилось ли есть тараканов или других насекомых? Если да, то как с этим справились?
— Долгое время этот как раз было красным флагом для меня. Даже когда я летел на "Звезды в Африке" несколько лет назад, был уверен, никаких насекомых в моем желудке не будет. И на самом деле мне везло: приходилось есть всем, кроме меня.
И вот я иду с Викки Одинцовой на финальное испытание на вылет, и нам попадается какой-то отвратительный обед. Уже не помню, что там было, но это три блюда на вид одно другого хуже. Каждое из них содержало какое-то количество насекомых.
В тот момент я уже думал, что "я звезда, заберите меня отсюда", и готов был передать возможность пройти дальше Викки. Но я же не мог просто сдаться? И начал есть.
С каждым блюдом мой красный флаг спускался с флагштока, в итоге я выиграл это испытание. Не так уж это и противно, честно говоря. Насекомых было не много, и они удачно вписывались в рецептуру блюд. По большому счету, где-то это даже считается деликатесом.
И вот, выходя победителем из-за стола, с чистым сердцем говорю эту заветную фразу: "Я звезда, заберите меня отсюда". В тот момент я понял, что все себе уже доказал.
А уже в этом году в "Наследниках" чисто ради эксперимента порой пробовал за кадром гадкие блюда, которые предлагались как испытания нашим участникам. Просто проверить, а смог бы на их месте я.
— Бытует мнение, что когда участвуешь в подобных проектах, в анкете нельзя называть свои страхи, иначе вам как раз дадут испытание на их преодоление. С вами было так?
— Я знаю этот лайфхак и никогда не пишу правду в анкетах. Где редакторы реалити учились, я там преподавал. (Смеется.)
— Какой страх пришлось преодолевать на съемках "Форта Боярд"?
— Все-таки это проект не про страхи, а про игру и проверку своих сил. Я получил удовольствие.
— С кем на проекте подружились, а с кем — наоборот?
— У меня была прекрасная, чисто женская команда в остатке, и девочки не подвели. Я точно знаю, что они старались. Мы все были знакомы, тут все "наши", как говорят.
Митя Фомин со своей командой. Фото: телеканал СТС
— Как вам Александр Петров в роли ведущего? Вы ведь сами недавно вели проект "Выживалити. Наследники".
— Да, мне было интересно наблюдать за Александром в роли ведущего, потому что я сам недавно завершил съемки сезона "Наследников". Для меня это была новая роль и не всегда простая.
Это только кажется, что ведущий зачитывает подводки, появляясь в кадре время от времени. На самом деле это большой физический и эмоциональный труд, и на проекте "Форт" в том числе.
Мне понравился Саша. С ним было весело, задорно, энергично, где-то он нас подбадривал, бегал по этажам с нами наравне, а для этого нужна хорошая физическая подготовка. Теперь умножьте это на три, ведь за смену он снимает три программы. Это браво.
Митя Фомин с Александром Петровым и своей командой. Фото: канал СТС
Митя Фомин: "Каким бы я был отцом?"
— Какой сейчас главный проект в вашей жизни?
— Мы начали подготовку к гастрольному туру – 2026 с юбилейным шоу-концертом "Артист". Уже начиная с февраля, мы покажем программу в подмосковных Королеве и Зеленограде, в середине марта будет премьера на юге России — в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Ессентуках, в конце марта в Сибири — Барнаул, Кемерово, Новосибирск.
Это юбилейная программа, которую я создал к своему 50-летию и постарался собрать в ней все лучшее, что смог сделать за 25 лет на сцене. Яркие концертные образы, незабываемые номера, харизматичные музыканты в новом составе, любимые песни и, конечно, ваше прекрасное настроение! Буду рад нашей встрече и жду вас в первых рядах!
Ну а кто не хочет ждать следующего года, приглашаю на свой концерт в Москве 29 ноября в "Мумий Тролль Баре". Будем греться музыкой и вместе готовиться к зиме.
— В одном из интервью вы признались, что после шоу "Выживалити. Наследники" задумались о том, что вашим детям могло бы быть столько же лет, сколько и участникам проекта. А сейчас продолжаете думать об этом? Задумываетесь о семье, о детях?
— Не то что я думаю об этом постоянно, так не работает. Просто в том интервью, на которое вы ссылаетесь, Ляйсан Утяшева меня разоткровенничала. Она хороший интервьюер, и у нас достаточно искренние дружеские отношения со своей историей.
Да, я правда проникся симпатией к ребятам и в какой-то момент подумал, что некоторые из них по возрасту могли бы быть моими детьми.
Каким бы я был отцом? Но у каждого свой путь, я это тоже понимаю и принимаю. Всегда говорю, что история не знает сослагательного наклонения, тем более еще не поздно!
