Участник шоу 'Форт. Возвращение легенды' Митя Фомин: "В тот момент уже думал: "Я звезда, заберите меня отсюда"

С 26 октября на телеканале СТС стартует экстремальное шоу "Форт. Возвращение легенды". Этот проект стал наследником знаменитой программы "Форт Боярд", снимавшегося во Франции. Только на этот раз съемки проходили в Кронштадте, в форте "Император Александр I".

Участникам шоу пришлось проходить испытание на силу, ловкость, выносливость и… брезгливость. Певец Митя Фомин признался нашему изданию, что всегда сторонился заданий с поеданием насекомых. Однако на этот раз ему пришлось позавтракать тараканами и прочей живностью. И в какой-то момент артист даже намеревался крикнуть: "Я звезда, заберите меня отсюда".

Подробнее об этом, а также стрельбе из лука, жизни питомца Эдельвейса и шансах стать отцом Митя Фомин рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Митя Фомин: "Я участвовал в "Форте Боярд" во Франции несколько лет назад"

— Вы уже неоднократно принимаете участие в разных реалити. Почему согласились участвовать в шоу «Форт. Возвращение легенды»?

— Это правда, я тертый калач и уже не только участвую в реалити, но и веду в этом сезоне шоу «Наследники», в котором дети звезд выживают на необитаемом острове. Что касается шоу «Форт. Возвращение легенды», не видел причин отказываться. Для меня это всегда приключение, интересный игровой формат.

Я участвовал в "Форте Боярд" во Франции несколько лет назад. И очень рад, что теперь проект снимают в России.

Не нужно далеко летать, нет языкового барьера, да и сокровища Петра I достаточно щедрые. На мой взгляд, получился яркий и громкий проект. Не пропустите премьеру!

Митя Фомин: "Мы с Весей стали спать в кровати в обнимку"

— На сколько времени ради съемок пришлось оставить вашего питомца Эдельвейс?

— Кстати, ненадолго. Если бы съемки были не в Петербурге, а где-то далеко, Весе пришлось бы подождать. А так она осталась с домашними и даже не заметила моего отсутствия, через два дня я уже вернулся.

Еще успел с концертом выступить в Петербурге в следующий вечер.

— Как она вообще сейчас поживает, чем удивляет вас?

— Собака подросла, периодически проводит время в кинологической школе, как раз когда меня долго нет в городе. Она немного поумнела, немного окрепла, начала бегать со мной на улице. Уже уверенно пробегает четыре километра.

Потихоньку боремся с ее пока неустойчивым юным кишечником. Все получается.

Мы с ней стали спать в кровати в обнимку, она четко понимает, что вечер — нужно ложиться. И меня очень радует, что спит ровно столько, сколько я, Веся меня не будит.

Митя Фомин: "Насекомых было немного, и они удачно вписались в рецептуру блюд"

— Какое испытание на "Форте Боярд" стало самым сложным для вас?

— Для меня это больше игровая и развлекательная программа, хотя для некоторых участников, даже из нашей команды, она обернулась настоящими испытаниями.

Мне пришлось стрелять из лука — возможно, вы уже видели в Cети этот мем, где я пытаюсь сообразить, как правильно держать его в руках. И тут еще крики ведущего: "Митя, это не виолончель!"

Это действительно выглядит забавно, но в свое оправдание могу сказать, естественно, я знаю, что такое лук. Но я очень давно не держал его в руках.

И в момент, когда ты на нервах, а время идет, случаются вот такие казусы. Но закину спойлер — через пару секунд все уже пошло как по маслу, и Елена Воробей только успевала стрелы принимать.