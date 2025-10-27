Участник группы 'Поющие гитары', звезда 'ВИА Суперстар!' Владимир Васильев о SHAMAN'e: "Не всегда высокое пение достигает сердца слушателя"

Трудно было бы представить шоу "ВИА Суперстар!" без коллектива "Поющие гитары". В следующем году ансамбль отметит свое 60-летие. Но каждый из участников коллектива молод душой. Ведь сцена гонит старость прочь.

Об этом, а также дружбе группы с Эдитой Пьехой и Ириной Понаровской, феномене Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, а также об отношении к SHAMAN’у Teleprogramma.org рассказал один из самых ярких участников ансамбля, которого Сева Новгородцев когда-то назвал Царем, бас-гитарист Владимир Васильев.

"Самым неожиданным экспериментом стала песня Басты "Сансара"

— Почему вы решили принять участие в шоу "ВИА Суперстар!"?

— Проект называется "ВИА Суперстар!". И чтобы он состоялся без участия ансамбля, который был первым в Советском Союзе? Это, наверное, не то что несправедливо, но не логично.

Поэтому уж кто-то, а ансамбли, которые выходили на сцену в конце 60-х — начале 70-х годов, должны были там появиться. Это называется — напомнить о себе. И в этом есть хоть какая-то справедливость.

— Какая из исполненных на шоу композиций стала для вас вызовом?

— Все песни напоминали эксперимент. Но самым неожиданным из них стала песня Басты "Сансара". Эта композиция вообще не относится к стилю ВИА. Но тем не менее это был очень интересный эксперимент.

— Кого из участников вы считаете своим главным конкурентом?

— Пожалуй, группы "Аракс" (коллектив уже выбыл из шоу. — Прим. ред.), "Лесоповал" и "Динамит". Эти творческие коллективы — самые конкурентоощущаемые нами.

— Анатолий Алешин рассказывал мне в интервью, что вы часто пересекаетесь…

— Да. Мы же дружим почти полвека и поэтому пересекаемся в самых разных неожиданных местах, на разных концертах и по любому поводу.

— А что подумали, когда увидели его на съемках программы?

— Это была приятная неожиданность. Тем более "Аракс" считается одной из самых сильных рок-групп. В 70–80-х годах этот ансамбль был номером один. Великолепное пение, прекрасные инструменталисты…

Тем более для Юрия Михайловича Антонова, которому ансамбль "Аракс" помогал записывать альбом в 1979 году, при его требованиях и щепетильности, мастерство коллектива играло не последнюю роль.

Юрий Антонов — очень требовательный композитор. Я Юру знаю с 1968 года, поэтому понимаю, почему выбор пал на "Аракс".

— А сейчас общаетесь с Юрием Михайловичем?

— Конечно. Я каждый год поздравляю его с днем рождения. На гастролях или на каких-то мероприятиях мы с ним встречаемся и вспоминаем былое, молодые годы.

Мы с ним познакомились за год до его приглашения в ансамбль "Поющие гитары". Юрий Антонов приезжал в Ленинград, в концертный зал "Октябрьский" вместе с белорусским певцом, народным артистом Беларуси Виктором Вуячичем.

Ансамбль назывался "Тоника", и он там был музыкальным руководителем. А потом мы встретились в коллективах "Добры молодцы", "Поющие гитары".

В 1979 году, когда Юрий Михайлович записывал альбомы "Мечты сбываются", "Золотая лестница", "Лунная дорожка", "Зеркало", он даже попросил у меня бас-гитару. И я с удовольствием дал ему и ребятам инструмент.

Так что моя бас-гитара звучит в нескольких песнях Юрия Антонова. Мне это было приятно и лестно.