Участник группы 'Поющие гитары', звезда 'ВИА Суперстар!' Владимир Васильев о SHAMAN'e: "Не всегда высокое пение достигает сердца слушателя"

Трудно было бы представить шоу "ВИА Суперстар!" без коллектива "Поющие гитары". В следующем году ансамбль отметит свое 60-летие. Но каждый из участников коллектива молод душой. Ведь сцена гонит старость прочь.
Об этом, а также дружбе группы с Эдитой Пьехой и Ириной Понаровской, феномене Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, а также об отношении к SHAMAN’у Teleprogramma.org рассказал один из самых ярких участников ансамбля, которого Сева Новгородцев когда-то назвал Царем, бас-гитарист Владимир Васильев.
"Самым неожиданным экспериментом стала песня Басты "Сансара"
— Почему вы решили принять участие в шоу "ВИА Суперстар!"?
— Проект называется "ВИА Суперстар!". И чтобы он состоялся без участия ансамбля, который был первым в Советском Союзе? Это, наверное, не то что несправедливо, но не логично.
Поэтому уж кто-то, а ансамбли, которые выходили на сцену в конце 60-х — начале 70-х годов, должны были там появиться. Это называется — напомнить о себе. И в этом есть хоть какая-то справедливость.
— Какая из исполненных на шоу композиций стала для вас вызовом?
— Все песни напоминали эксперимент. Но самым неожиданным из них стала песня Басты "Сансара". Эта композиция вообще не относится к стилю ВИА. Но тем не менее это был очень интересный эксперимент.
— Кого из участников вы считаете своим главным конкурентом?
— Пожалуй, группы "Аракс" (коллектив уже выбыл из шоу. — Прим. ред.), "Лесоповал" и "Динамит". Эти творческие коллективы — самые конкурентоощущаемые нами.
— Анатолий Алешин рассказывал мне в интервью, что вы часто пересекаетесь…
— Да. Мы же дружим почти полвека и поэтому пересекаемся в самых разных неожиданных местах, на разных концертах и по любому поводу.
— А что подумали, когда увидели его на съемках программы?
— Это была приятная неожиданность. Тем более "Аракс" считается одной из самых сильных рок-групп. В 70–80-х годах этот ансамбль был номером один. Великолепное пение, прекрасные инструменталисты…
Тем более для Юрия Михайловича Антонова, которому ансамбль "Аракс" помогал записывать альбом в 1979 году, при его требованиях и щепетильности, мастерство коллектива играло не последнюю роль.
Юрий Антонов — очень требовательный композитор. Я Юру знаю с 1968 года, поэтому понимаю, почему выбор пал на "Аракс".
— А сейчас общаетесь с Юрием Михайловичем?
— Конечно. Я каждый год поздравляю его с днем рождения. На гастролях или на каких-то мероприятиях мы с ним встречаемся и вспоминаем былое, молодые годы.
Мы с ним познакомились за год до его приглашения в ансамбль "Поющие гитары". Юрий Антонов приезжал в Ленинград, в концертный зал "Октябрьский" вместе с белорусским певцом, народным артистом Беларуси Виктором Вуячичем.
Ансамбль назывался "Тоника", и он там был музыкальным руководителем. А потом мы встретились в коллективах "Добры молодцы", "Поющие гитары".
В 1979 году, когда Юрий Михайлович записывал альбомы "Мечты сбываются", "Золотая лестница", "Лунная дорожка", "Зеркало", он даже попросил у меня бас-гитару. И я с удовольствием дал ему и ребятам инструмент.
Так что моя бас-гитара звучит в нескольких песнях Юрия Антонова. Мне это было приятно и лестно.
ВИА "Поющие гитары". Фото: телеканал НТВ
"Мастерство Ирины Понаровской росло на наших глазах"
— Ирина Понаровская призналась, что ВИА "Поющие гитары" играет в ее жизни символичную роль. А вы помните ее в молодые годы?
— Я помню, когда Ирине было 18 лет, она еще училась в консерватории. Тогда ее пригласили в наш ансамбль. Очень многие годы я знал и ее папу Виталия Борисовича Понаровского, и маму, которая была пианисткой. Это был далекий 1972 год.
Я тогда служил в ансамбле песни и пляски. Мы ходили на концерт "Поющих гитар", и солисткой там являлась Ирина Понаровская. Это было наше первое знакомство.
А уже когда в 1974 году я пришел в ансамбль "Поющие гитары", Ирина стала уже состоявшейся певицей. Когда же шла работа над оперой "Орфей и Эвридика", тут уж сам Бог велел наладить отношения. Без бас-гитары никуда!
А дуэт Ирины Понаровской и Альберта Асадуллина считается лучшим в этом спектакле. Я прекрасно знаю вокальные возможности Ирины. Ее мастерство росло на наших глазах.
"Все эти годы мы поздравляли и поддерживали Эдиту Пьеху"
— Я знаю, что вашу группу многое связывает и с Эдитой Пьехой…
— Все дело в том, что наш Евгений Александрович Броневицкий — брат Сан Саныча (муж Эдиты Пьехи Александр Броневицкий. — Прим. ред.). И, конечно, эта родственная связь сыграла свою особую роль.
Очень часто мы ходили на концерты к Эдите Станиславовне. С некоторыми музыкантами, игравшими в ансамбле "Дружба", мы поддерживаем отношения до сих пор.
Плюс ко всему на многих концертах 10–15 лет назад ансамбль "Поющие гитары" постоянно поздравлял Эдиту Станиславовну с днем рождения. 31 июля к ней на выступления приходили все ее поклонники и любители ее творчества.
Ансамбль "Поющие гитары" же выходил на сцену концертного зала "Октябрьский" и очень тепло поздравлял ее, чему певица была очень рада.
— А сейчас эта традиция продолжается?
— Конечно. Сейчас Эдите Пьехе просто тяжело выступать на сцене. Но все эти годы мы поздравляли и поддерживали ее. Ансамбль "Поющие гитары" был большим поклонником творчества и Эдиты Станиславовны, и, конечно, Сан Саныча Броневицкого.
К сожалению, он рано ушел из жизни. И для нас это была большая травма. Но что делать… Жизнь продолжается!
"Ни один ансамбль в нашей стране не мог бы похвастаться таким творческим долголетием"
— В следующем году ансамблю "Поющие гитары" исполняется 60 лет. Как собираетесь отмечать юбилей?
— Мы потихонечку собираемся с мыслями. Конечно, хотелось бы выступить для своих поклонников и почитателей с большим концертом в каком-нибудь хорошем зале типа "Октябрьского". Но и самое главное — порадовать зрителя новыми песнями и старыми хитами, которым уже много лет. Мне кажется, это будет справедливо.
Это нормальное человеческое желание, потому что юбилей очень серьезный. И практически ни один ансамбль в нашей стране не мог бы похвастаться таким творческим долголетием.
— И в чем, на ваш взгляд, секрет такого долголетия?
— Так это очень просто… Все дело в том, что творческая жизнь на сцене в хорошем смысле ворует у человека годы, не дает артисту распускаться и задумываться о том, что он находится в приличном возрасте.
В этом и состоит магия музыки. И поэтому лучше возраста не замечать. А что для этого нужно сделать? Выступать на сцене как можно дольше…
Весь ансамбль "Поющие гитары" пронизан этим чувством, этой идеей. И поэтому на будущий год мы с большим удовольствием и энтузиазмом сыграем юбилейный концерт. Как говорится, нам деваться некуда.
ВИА "Поющие гитары". Фото: телеканал НТВ
"В современной молодежной моде — проглатывать слова"
— А в целом, что думаете о нашей эстраде? Возможно, вам нравится кто-то из молодых… SHAMAN, например…
— Конечно, SHAMAN — талантливый молодой человек, написавший знаковые песни для нашей страны. Но если озвучить свое сугубо объективное мнение, то когда он поет высоким голосом, то не всегда побеждает своим исполнением.
Если слова в песне серьезные, а это поется с надрывом 18-летнего человека, тут есть такая "вилка"… Не всегда высокое пение достигает сердца слушателя. Иногда можно спеть и ниже, и по-другому, и получится задушевнее. Это чисто мой вывод за прошедшие десятилетия.
Ну а так, SHAMAN, несомненно, талантлив. Но вообще, мы живем в удивительное время, когда мы даже не знаем 70–80% исполнителей, потому что у нас все одно и то же…
— Почему?
— Много музыкального материала не может исполняться на концертах, потому что сейчас как будто в современной молодежной моде — проглатывать слова. Ты не можешь разобрать 50–60% слов из-за качества произношения. Такое впечатление, что это делается специально.
Я не хочу упрекать молодое поколение в том, что оно не хочет, чтобы люди понимали слова. Но какая-то неведомая сила заставляет их петь с исковерканным русским языком. У меня это вызывает недоумение.
Плюс это современное молодежное пение абсолютно не для концертного исполнения, а для клубов, дискотек, вечеринок. На эстрадном концерте это выглядит как паноптикум. Если люди на концерте не понимают смысла песен, тогда это бесполезное дело.
Те, кто поет на качественном русском языке, для меня еще интересны. Если взять то же среднее поколение, то это Дима Билан, Николай Басков, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, тот же SHAMAN. К счастью, тех, кто думает над смыслом песни, когда выходит к зрителю, еще много.
А вот оставит ли след в истории совсем молодое поколение? Это под большим сомнением… Коверкание русского языка, как будто у человека каша во рту, не есть хорошо.
Но радует то, что выросло хорошее поколение оркестровщиков, аранжировщиков, которые не сидят сложа руки, а работают над повышением своего мастерства и таланта. И поэтому песни в музыкальном плане звучат красиво, достойно и прекрасно.
ВИА 'Поющие гитары'. Фото: телеканал НТВ
— Как вы думаете, почему молодежь вдруг обратила внимание на Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову?
— Именно поэтому и обратила. Молодежь же хочет понимать слова. А в песнях, которые исполняют Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, есть задушевность, мелодия, особая прелесть, русский мелодизм, свойственный нашей стране.
Или вот, например, Татьяна Куртукова поет красивую песню с хорошими словами и приятной мелодией. И самое главное, что это спето с отношением.
Когда ты любуешься тем, как поет человек, и внутренне радуешься тому, что видишь и слышишь, и в тебя проникает смысл песни, — что может быть еще лучше?
— А вы сами смотрите шоу "ВИА Суперстар!" по телевизору?
— Когда есть такая возможность и мы не заняты, конечно, смотрю… Одно дело — сниматься там и участвовать во всем процессе, а другое — посмотреть в готовом варианте, когда это уже все сделано. И это приятная неожиданность, о которой мы не всегда подозревали. Вот оно как, оказывается!
Тем более у меня коллеги — музыканты и друзья — все смотрят, звонят потом со словами: "Ну, вы даете. Ну вы совсем обнаглели в хорошем смысле".
Приятно, ничего не могу сказать, отзывы друзей музыкантов и зрителей, которые говорят, что это все хорошо, трогательно, задушевно и на очень высоком уровне. И снято здорово!
А не верить реакции зрителей мы не можем. И по-честному благодарны такой оценке!
