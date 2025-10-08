Участницы "ВИА Суперстар!' 'Бурановские бабушки': "Мы пережили мужей, и не почувствовать в песне боли было ошибкой Сергея Соседова"

Проект "ВИА Суперстар!" на канале НТВ покинула группа "Бурановские бабушки". Один из представителей жюри, Сергей Соседов, проголосовал за выход певиц из вокального шоу.
Артистки ушли очень красиво. Своим исполнением песни "Птицы" в недавнем выпуске они заставили жюри прослезиться.
Особенно не скрывала слез певица Ирина Понаровская. Она сказала, что любая мама с удовольствием поет колыбельную для своего ребенка — и когда он совсем маленький, и в подростковом возрасте, и когда он становится взрослым мужчиной.
Эмоции Ирины неудивительны. В прошлом году ушел из жизни ее сын. И певица тяжело переживала его гибель.
Сами артистки не понаслышке знают, что такое потеря близкого человека. Своими эмоциями они уже делились в песне "С любимыми не расставайтесь" в одном из прошлых выпусков передачи.
Эта композиция прозвучала как напутствие всем зрителям программы: берегите родных людей. Ведь человеческая жизнь бывает очень хрупкой.
Подробнее о своих переживаниях, а также об отношении к Сергею Соседову, деревенских приметах и поступке SHAMAN’a на "Интервидении" они рассказали в беседе с Teleprogramma.org. (Интервью было сделано до ухода группы из шоу).
'Бурановские бабушки': "Мы очень верим в черного кота"
— Почему вы согласились принять участие в проекте "ВИА Суперстар"на канале НТВ?
— В жизни все надо попробовать. В одном из сезонов Лика Стар пела нашу песню Party for everybody и пригласила нас исполнить ее вместе. Нам это очень понравилось.
И мы подумали, а почему бы нам не попробовать себя в такой программе. Мы же не старушки, а бабушки. Поэтому и загорелись таким желанием. И наши руководители постарались воплотить его в жизнь.
Мы даже не поверили, когда нас включили в этот проект. Думали, что это шутка. А потом оказалось, что все-таки правда.
— Пересекались ли раньше с кем-то из участников?
— Нет, познакомились и подружились на этой программе.
— В прошлом выпуске вы исполнили песню про черного кота. Сами верите в приметы?
Екатерина Антонова: — Когда черная кошка переходит дорогу, говорят, что надо держаться за пуговицу. И смотреть не туда, куда она идет, а наоборот, в обратную сторону.
Так что мы очень верим в черного кота. Стараемся не встречаться с ним лишний раз. (Смеется.)
Мы воспитывались в деревне. И в детстве бабушки пугали нас разными приметами, в которые мы верим до сих пор.
— А можете привести какой-то конкретный пример?
— В нас просто воспитывали хорошие качества, например, не обижать животных. В деревне говорили, если убьешь лягушку или ударишь кошку, у тебя на теле возникнет пятно.
Нельзя бить корову, иначе появится такая же полоса. Особенно это касается беременных женщин. Они не должны делать никому больно, нельзя даже убивать мух. Эти приметы передавались из поколения в поколение.
"Бурановские бабушки". Фото: канал НТВ
— Вам не кажется, что жюри относится к вам предвзято?
— Наверное, так кажется каждому артисту. Мы однажды даже сказали, что Соседов не наш сосед. (Смеется.)
Екатерина Антонова: — Но я все равно Соседова люблю. Он мне как сын. Наверное, он судит справедливо. Но у Сергея есть свои любимчики.
'Бурановские бабушки': "Для нас главное — чувствовать себя детьми"
— В одном из выпусков вы зажгли под хит "Сигма-бой". Вы уже пели эту песню с Марией Янковской и Светланой Чертищевой. Почему решили взять ее снова?
— На Первом канале мы немного подпели девочкам эту песню. Появилось предложение: а почему бы не пошалить и не спеть ее в программе "ВИА Суперстар!".
А дети — это же наша аудитория. И раз уж мы учили эти движения, значит, чувствуем эту песню.
К тому же темой того выпуска стала танцевальная музыка, поэтому песня как раз подходит под нее.
— Но вы поняли, что такое сигма-бой?
— Мы узнавали, что это такое, но не придали этому значения. Для нас главное — чувствовать себя детьми, двигаться, освободиться от всех оков и вернуться в детство.
— А все-таки что вы вкладываете в это понятие?
— Это какой-то недосягаемый молодой человек, который больше остается в наших мечтах. Это когда девочка-подросток влюбилась не в своего ровесника, а в парня чуть постарше. И она хочет, чтобы он обратил на нее внимание.
— Или в известного артиста…
— Да.
"Бурановские бабушки". Фото: телеканал НТВ
'Бурановские бабушки': "Было обидно, когда Соседов сказал: "Бабушки даже не поняли, о чем они пели "
— Какой смысл вы вкладывали в исполнение песни "С любимыми не расставайтесь"? Оно получилось очень проникновенным…
— Было обидно, когда Соседов сказал: "Бабушки даже не поняли, о чем они пели".
Но мы пережили мужей, и не почувствовать в этой песне боли было ошибкой Сергея Соседова.
Валентина Серебренникова: — Во время исполнения номера я мысленно прошлась по своей жизни. Моего мужа уже нет. У племянницы сын погиб на передовой. У меня многое накопилось, и я пронесла все через себя. Мы даже прослезились, когда пели эту песню.
Екатерина Антонова: — А я вообще остановила съемки, не смогла спеть свои слова. Вспомнила своего мужа и никак не могла успокоиться. Его уже нет.
Татьяна Четкарева: — У меня ушел не только муж, но и много близких людей: мама, отец, брат. Это все пронеслось как молния. Было морально очень больно пережить это все снова.
И все чувства выразились в этой песне. Она как молитва, предупреждение другим: с любимыми не расставайтесь!
"Бурановские бабушки". Фото: телеканал НТВ
'Бурановские бабушки' о SHAMAN’e : "Его и так на руках носят"
— "Бурановские бабушки" ассоциируются со вторым местом на "Евровидении". А смотрели ли вы наше "Интервидение"?
Валентина Серебренникова: — Поскольку "Интервидение" было в один день с выпуском "ВИА Суперстар!", мы переключали каналы туда-сюда. Но мне очень понравилось!
Я отметила женщину из Катара. Она вообще молодец. Ну и вьетнамец, победитель Дык Фук, конечно, тоже. В общем, все хорошо. Я в восторге! Сама идея такого конкурса тоже супер!
— А как вы отнеслись к поступку SHAMAN’a, когда он отказался от оценок жюри в этом конкурсе?
— Наверное, это правильно. SHAMAN’a итак на руках носят. Зачем ему этот лишний выход?
— Над чем вы сейчас работаете?
— Мы готовим новые песни, сочиняем их, делаем аранжировки, что-то записываем. Рождается что-то новое, не похожее на предыдущее. И это все после участия в "ВИА Суперстар!".
Концерты у нас тоже есть. Впереди ожидаются гастроли по России и в Беларуси, в Минске.
А что вы думаете о решении Сергея Соседова попрощаться с "Бурановскими бабушками"? Справедливо ли оно? Делитесь в комментариях!
Читайте также: