Участницы "ВИА Суперстар!' 'Бурановские бабушки': "Мы пережили мужей, и не почувствовать в песне боли было ошибкой Сергея Соседова"

Проект "ВИА Суперстар!" на канале НТВ покинула группа "Бурановские бабушки". Один из представителей жюри, Сергей Соседов, проголосовал за выход певиц из вокального шоу.

Артистки ушли очень красиво. Своим исполнением песни "Птицы" в недавнем выпуске они заставили жюри прослезиться.

Особенно не скрывала слез певица Ирина Понаровская. Она сказала, что любая мама с удовольствием поет колыбельную для своего ребенка — и когда он совсем маленький, и в подростковом возрасте, и когда он становится взрослым мужчиной.

Эмоции Ирины неудивительны. В прошлом году ушел из жизни ее сын. И певица тяжело переживала его гибель.

Сами артистки не понаслышке знают, что такое потеря близкого человека. Своими эмоциями они уже делились в песне "С любимыми не расставайтесь" в одном из прошлых выпусков передачи.

Эта композиция прозвучала как напутствие всем зрителям программы: берегите родных людей. Ведь человеческая жизнь бывает очень хрупкой.

Подробнее о своих переживаниях, а также об отношении к Сергею Соседову, деревенских приметах и поступке SHAMAN’a на "Интервидении" они рассказали в беседе с Teleprogramma.org. (Интервью было сделано до ухода группы из шоу).

'Бурановские бабушки': "Мы очень верим в черного кота"

— Почему вы согласились принять участие в проекте "ВИА Суперстар"на канале НТВ?

— В жизни все надо попробовать. В одном из сезонов Лика Стар пела нашу песню Party for everybody и пригласила нас исполнить ее вместе. Нам это очень понравилось.

И мы подумали, а почему бы нам не попробовать себя в такой программе. Мы же не старушки, а бабушки. Поэтому и загорелись таким желанием. И наши руководители постарались воплотить его в жизнь.

Мы даже не поверили, когда нас включили в этот проект. Думали, что это шутка. А потом оказалось, что все-таки правда.

— Пересекались ли раньше с кем-то из участников?

— Нет, познакомились и подружились на этой программе.

— В прошлом выпуске вы исполнили песню про черного кота. Сами верите в приметы?

Екатерина Антонова: — Когда черная кошка переходит дорогу, говорят, что надо держаться за пуговицу. И смотреть не туда, куда она идет, а наоборот, в обратную сторону.

Так что мы очень верим в черного кота. Стараемся не встречаться с ним лишний раз. (Смеется.)

Мы воспитывались в деревне. И в детстве бабушки пугали нас разными приметами, в которые мы верим до сих пор.

— А можете привести какой-то конкретный пример?

— В нас просто воспитывали хорошие качества, например, не обижать животных. В деревне говорили, если убьешь лягушку или ударишь кошку, у тебя на теле возникнет пятно.

Нельзя бить корову, иначе появится такая же полоса. Особенно это касается беременных женщин. Они не должны делать никому больно, нельзя даже убивать мух. Эти приметы передавались из поколения в поколение.