«У нее старая, настоящая школа»: Сергей Соседов объяснил, почему певицу Аю считают лучшей на постсоветском пространстве

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org поделился размышлениями о вокальном мастерстве певицы Аи (Светланы Назаренко) и объяснил, почему ее нередко называют одной из лучших исполнительниц страны. По мнению эксперта, секрет успеха артистки кроется не только в природном таланте, но и в серьезной профессиональной базе, которая позволяет ей свободно чувствовать себя в самых разных музыкальных направлениях.

Соседов особо подчеркнул разноплановость вокальных способностей Аи: ей подвластны и народные мотивы, и блюзовые интонации. Критик отметил в ее исполнении прочную народную основу — ту самую глубину и искренность, которая редко встречается в современной эстраде. При этом он солидарен с продюсером Игорем Матвиенко в том, что артистка способна органично существовать в различных стилях — и это не случайность, а результат настоящей школы.

«Она очень талантлива, безусловно. У нее разноплановый вокал и хорошая школа вокальная. Она может и в народном стиле петь, и блюзы ей удаются неплохо. Вижу народную основу в ее пении. Я согласен с продюсером Матвиенко, что она может работать в разных стилях», — отметил Соседов.

Критик убежден: именно наличие крепкой вокальной базы — то, что отличает по-настоящему профессиональных артистов. По его словам, певцы, обладающие «старой, настоящей школой», умеют работать в разных жанрах и техниках — и доказывают это не раз. Такая универсальность — плод многолетней работы: артисты буквально впитывают разные стили, шаг за шагом расширяя свои возможности.

«Певцы с хорошей школой, а у нее старая, настоящая школа, могут петь в разных жанрах и техниках. Они это много раз доказывали. Они этим занимались, впитывали все это. Техника нарабатывается, это ежедневный тренинг, как у спортсменов, как у балетных артистов. Певец каждый день должен распеваться, следить за гигиеной голоса, грамотно работать с ним, чтобы не перетрудить, чтобы он звучал», — подчеркнул Соседов.

Ранее о том, что певица Ая — лучшая на постсоветском пространстве, говорил известный продюсер Игорь Матвиенко. Совсем скоро поклонники смогут услышать самые известные хиты Аи и группы «Город 312».

Они прозвучат в выпуске программы Первого канала «Достояние Республики», который выйдет в эфир 28 июня. Зрителям даже придется выбрать из них лучший.

В 2023 году жизнь Светланы Назаренко резко изменилась: артистка перенесла тяжелый инсульт. Его спровоцировали значительные осложнения, возникшие на фоне четырех перенесенных случаев заражения коронавирусом. Медики зафиксировали у певицы паралич левой стороны тела, проблемы с речью и согласованностью движений, а также очаговые поражения мозговой ткани.

Преодолев череду непростых испытаний, Ая вновь предстала перед поклонниками. Спустя два с половиной года упорной восстановительной терапии она впервые вышла на сцену — это произошло на торжественном концерте, посвященном 30‑летию «Русского Радио» и вручению премии «Золотой Граммофон». Артистка представила свою культовую композицию «Останусь», исполняя ее в сидячем положении. Оформление сценического пространства было продумано до мелочей: оно стилистически повторяло зрительный зал. Выступление получилось невероятно эмоциональным — многие не смогли сдержать слез.

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