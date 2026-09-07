Сябитова о свадьбе дочки Успенской с 22-летним парнем: «Если зумера устраивает милфа, то брак будет держаться»

36-летняя Татьяна Плаксина, дочь 72-летней певицы Любови Успенской, выходит замуж. Ее избранником стал 22-летний искусствовед Артем Москвин.

Кольцо с бриллиантом

Предложение руки и сердца он сделал прямо в гримерке будущей тещи сразу после ее сольного концерта.

Москвин пока не подарил возлюбленной помолвочного кольца. Он объясняет это тем, что для достойного предложения нужен крупный бриллиант, который он рассчитывает купить примерно за миллион рублей. И невеста полностью поддерживает такое решение.

По словам Артема, можно было бы надеть на палец хоть баранку, но его избранница будет счастлива с хорошим большим бриллиантом. Любовь Успенская с юмором заметила, что в случае разрыва отношений готова оставить зятя себе.

Роза Сябитова: «Дочка Успенской – та самая милфа, о которой говорит молодежь»

Этот союз вовсю обсуждают в соцсетях, называя мезальянсом. А что о нем думает знаменитая сваха, соведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова?

«Брак – это союз для двоих. То есть мы говорим о совершеннолетних людях. И он накладывает степень ответственности, нравится ли это или нет. Брак держится на договоренностях. Пока договоренности выполняются, все хорошо. Мужчина моложе будущей жены на 14 лет, у них большая разница в финансовой подушке в пользу невесты. Похоже, дочка Успенской та самая милфа, о которой говорит молодежь. А жених как раз относится к поколению зумеров. И если зумера устраивает милфа, то брак будет держаться. Если дочь Успенской устраивает молодой мужчина, который финансово зависим от нее, то союз будет сохраняться. Как только с чьей-то стороны пойдут определенные передоговоренности, ситуация может измениться».

- Почему?

- Как только все потребности будут удовлетворены, вот здесь, как говорят зумеры, и начинается засада. Если ты расслабляешься, то уже начинаешь хотеть чего-то другого или большего.

И если ты про это не говоришь своей второй половине, или говоришь, а половину эту не устраивает, потому что вход в эту систему был по другим договоренностям, брак держаться не будет.

Мы сейчас посторонние наблюдатели, потому что информация же для нас выкладывается. И мы запасаемся попкорном. Как телевизор смотрим, только в телефоне. Смотрим сериал и строим свои прогнозы.

И чем чаще они выкладывают информацию о себе, тем больше будет обсуждение: пошел туда или не туда. Раньше было реалити-шоу «За стеклом», и вот мы смотрим такое же шоу.

А что вы думаете о союзе Татьяны Плаксиной и Артема Москвина? Делитесь в комментариях!