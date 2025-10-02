Стоцкая отреагировала на слова Киркорова о дочери: "Филипп прав"

Певица Анастасия Стоцкая в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала недавнее высказывание Филиппа Киркорова о дочери Алле-Виктории. Стоцкая заявила, что поп-король поступает правильно. А какие запреты для своего сына — ровесника Аллы-Виктории — установила Стоцкая?
Что сказала Стоцкая о Киркорове
Анастасия Стоцкая проявила солидарность с Филиппом Киркоровым. По ее мнению, звездный отец правильно делает, запрещая Алле-Виктории пирсинги. Детям сначала нужно подрасти.
"Почему вы всегда апеллируете к Филиппу? Больше нет людей?" — пытаясь найти подвох, сначала задала вопрос корреспонденту Teleprogramma.org Стоцкая.
Но потом певица все же озвучила свою точку зрения.
"Я думаю, что Филипп прав. Как правило, дети в этом возрасте принимают импульсивные решения. Нужно повзрослеть. Я абсолютно разделяю его позицию", — сказала Анастасия Стоцкая.
Анастасия Стоцкая с сыном Александром. Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Сколько детей у Анастасии Стоцкой?
У Анастасии Стоцкой двое детей. Она воспитывает сына Александра и дочку Веру. Саша родился в один год с дочкой Филиппа Киркорова Аллой Викторией.
Александру в июле исполнилось четырнадцать лет, а Алле-Виктории четырнадцать будет в ноябре. Стоцкая рассказала, какие запреты она установила для сына-подростка. И какие манипуляции с телом ему нельзя делать до поры до времени.
"Я бы запретила сыну делать татуировку. До 18 буду стараться как-то контролировать, а дальше он сам. Я могу высказать только свое мнение, а дальше ему решать, конечно. Запреты для Саши — обижать людей, не соблюдать субординацию со взрослыми, с педагогами", — добавила Анастасия Стоцкая в беседе с Teleprogramma.org.
Филипп Киркоров недавно заявил, что запретил Алле-Виктории любые эксперименты с внешностью. Звездный отец настроен решительно и жестко. Алла-Виктория хотела сделать пирсинг, но теперь не будет.
Когда Анастасия Стоцкая развелась с мужем
Анастасия Стоцкая и бизнесмен Сергей Абгарян официально развелись в 2023 году. К этому моменту они уже четыре года не жили вместе. Пара рассталась, когда их младшей дочери не было и двух лет.
Стоцкая не комментировала развод. Зато говорила, что такая красавица, как она, не будет одна. У Анастасии есть новый возлюбленный.
