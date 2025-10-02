Стоцкая отреагировала на слова Киркорова о дочери: "Филипп прав"

Сколько детей у Анастасии Стоцкой?

У Анастасии Стоцкой двое детей. Она воспитывает сына Александра и дочку Веру. Саша родился в один год с дочкой Филиппа Киркорова Аллой Викторией.

Александру в июле исполнилось четырнадцать лет, а Алле-Виктории четырнадцать будет в ноябре. Стоцкая рассказала, какие запреты она установила для сына-подростка. И какие манипуляции с телом ему нельзя делать до поры до времени.

"Я бы запретила сыну делать татуировку. До 18 буду стараться как-то контролировать, а дальше он сам. Я могу высказать только свое мнение, а дальше ему решать, конечно. Запреты для Саши — обижать людей, не соблюдать субординацию со взрослыми, с педагогами", — добавила Анастасия Стоцкая в беседе с Teleprogramma.org.

Филипп Киркоров недавно заявил, что запретил Алле-Виктории любые эксперименты с внешностью. Звездный отец настроен решительно и жестко. Алла-Виктория хотела сделать пирсинг, но теперь не будет.

Когда Анастасия Стоцкая развелась с мужем

Анастасия Стоцкая и бизнесмен Сергей Абгарян официально развелись в 2023 году. К этому моменту они уже четыре года не жили вместе. Пара рассталась, когда их младшей дочери не было и двух лет.

Стоцкая не комментировала развод. Зато говорила, что такая красавица, как она, не будет одна. У Анастасии есть новый возлюбленный.

