Степан Меньщиков: «Никто так не смотрел на меня шумно-честно, как Ксения Собчак»

Легендарный участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков признается, что всегда держит дома чистые трусы. А то как бы чего не вышло – вдруг зайдут операторы? Как шутит сам Степан, этому его научил опыт реалити-шоу.
15 мая Степан Меньщиков отметил 49-летие. А в интервью Teleprogramma.org он сравнил участников «Дома-2» с моделями сотовых телефонов, вспомнил, как танцевал танго любви с Аленой Водонаевой и Викторией Боней, и рассказал, как жена относится к его прошлому.
Степан Меньщиков: «Мы были «Домом-2» на Nokia 3310: монолитными, медленными, но искренними до боли»
- Что вас тянет обратно на проект спустя десятилетия?
- Знаете, есть три вещи, которые мужчины делают даже спустя годы: возвращаются в спортзал, к бывшим… и на «Дом-2». Шутка!
Но если серьезно: ностальгия — 30%, камеры — 10%, остальные 60% — чистый азарт актера: выйти на ту же сцену, но другим человеком. Плюс гонорары, конечно, куда без них — дети, сами понимаете, едят, как взрослые.
- Нынешний «Дом-2», на ваш взгляд, проигрывает вашему золотому составу?
- Слушайте, мы были «Домом-2» на Nokia 3310: монолитными, медленными, но искренними до боли. А нынешние ребята — это айфоны 15-го поколения: быстрее, ярче, но разбиваются при первом падении с кровати.
В искренности уступают, да. А в харизме — как сказать. Зато у них есть ТикТок, а у нас были только банки с соленьями, и мы радовались.
- Клеймо «вечного участника» помогает или мешает в бизнесе?
- Это как татуировка со Сталином: сначала страшно, потом гордишься, а потом это становится твоей фишкой. На корпоративах говорят: «О, Степан из Дома-2!» — и мы сразу договорились.
А если заказчик серьезный и морщит нос, я пою ему «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» — и через минуту он уже подпевает. Клеймо работает как пропуск туда, где я сам решаю, смеяться над ним или плакать.
- Поддерживаете ли вы сейчас с Аленой Водонаевой и Викторией Боней?
- Алена — женщина-огонь, она сейчас на такой высоте, что у меня шея затекает смотреть. Вика — абсолютная звезда.
Друзьями не общаемся, но болею за них как за девчонок, с которыми когда-то репетировал танго любви.
- Какая из проектных пассий была самой искренней?
- Ой, хитрый вопрос. В 20 лет любая ссора за забором казалась шекспировской драмой. Если по делу: каждая была искренней... в своей манере.
Но если брать химию, которая перегорела, но не оставила пепла, — наверное, никто так не смотрел на меня шумно-честно, как Ксения Собчак.
Степан Меньщиков. Фото: Global Look Press
Степан Меньщиков о жене: «Ангелина — женщина с характером космической ракеты: шумно, мощно, и если решила — долетит»
- Как жена Ангелина относится к вашему бурному прошлому и обсуждениям в СМИ?
- Ангелина — женщина с характером космической ракеты: шумно, мощно, и если решила — долетит. Прошлому она однажды сказала: «Я оценила декорации, теперь убери их».
Мы не живем моими бывшими, у нас свои сражения — кто сегодня выносит мусор, и чья очередь укладывать Степаню под песни Утесова.
- Хватает ли у вас времени на всех детей, и как они ладят между собой?
- Времени никогда не хватает, это вы любому отцу скажите. Но мы ввели закон: папа не работает, пока детский гул не перейдет в детский храп. Мои дети разного возраста и разных мам, но их объединяет один пунктик — они все умеют пародировать мое исполнение «Fly me to the Moon».
Значит, растут правильно. Ладят с переменным успехом: то война за пульт, то мир и совместные фото для маминых соцсетей.
- Основной доход сейчас: корпоративы, соцсети или телевидение?
- Корпоративы — это хлеб, соцсети — это масло. А ТВ — это джем, который иногда бывает, но его много не намажешь. Но честно?
Самый стабильный доход — это когда я пою на мероприятиях про любовь и развод. Там публика не пьет, а плачет. И платит за то и за другое.
- Свое авторское шоу или реалити для вас — это потолок?
- Потолок — это в Доме культуры, где сцена в два метра, но зал полный. Я не бегу от реалити, это моя альма-матер.
15 мая в мой день рождения у меня прошел концерт «Для всех людей» в метро Маяковская, 1 выход с 20.00 до 22.00.
Без скандалов, только музыка и мои дурацкие байки. Так что морального реалити я не закрыл, просто добавил в него легендарные хиты ушедшей эпохи.
- Какой главный урок вы получили за 20 лет перед камерами?
- Никогда не верь монтажу. И всегда держи дома чистые трусы — вдруг операторы зайдут без стука. А если без шуток: камера — отличный учитель человеческой натуры. Она показывает, кто ты есть, когда никто не видит, а потом это покажет всем.
Я выучил урок: лучше быть смешным, но настоящим, чем красивым, но фальшивым. И, конечно, петь хорошо. Пение лечит все: от нервов до критики в комментариях.
А вы помните Степана Меньщикова? Делитесь в комментариях!