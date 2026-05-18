Степан Меньщиков: «Никто так не смотрел на меня шумно-честно, как Ксения Собчак»

Легендарный участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков признается, что всегда держит дома чистые трусы. А то как бы чего не вышло – вдруг зайдут операторы? Как шутит сам Степан, этому его научил опыт реалити-шоу.

15 мая Степан Меньщиков отметил 49-летие. А в интервью Teleprogramma.org он сравнил участников «Дома-2» с моделями сотовых телефонов, вспомнил, как танцевал танго любви с Аленой Водонаевой и Викторией Боней, и рассказал, как жена относится к его прошлому.

Степан Меньщиков: «Мы были «Домом-2» на Nokia 3310: монолитными, медленными, но искренними до боли»

- Что вас тянет обратно на проект спустя десятилетия?

- Знаете, есть три вещи, которые мужчины делают даже спустя годы: возвращаются в спортзал, к бывшим… и на «Дом-2». Шутка!

Но если серьезно: ностальгия — 30%, камеры — 10%, остальные 60% — чистый азарт актера: выйти на ту же сцену, но другим человеком. Плюс гонорары, конечно, куда без них — дети, сами понимаете, едят, как взрослые.

- Нынешний «Дом-2», на ваш взгляд, проигрывает вашему золотому составу?

- Слушайте, мы были «Домом-2» на Nokia 3310: монолитными, медленными, но искренними до боли. А нынешние ребята — это айфоны 15-го поколения: быстрее, ярче, но разбиваются при первом падении с кровати.

В искренности уступают, да. А в харизме — как сказать. Зато у них есть ТикТок, а у нас были только банки с соленьями, и мы радовались.

- Клеймо «вечного участника» помогает или мешает в бизнесе?

- Это как татуировка со Сталином: сначала страшно, потом гордишься, а потом это становится твоей фишкой. На корпоративах говорят: «О, Степан из Дома-2!» — и мы сразу договорились.

А если заказчик серьезный и морщит нос, я пою ему «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» — и через минуту он уже подпевает. Клеймо работает как пропуск туда, где я сам решаю, смеяться над ним или плакать.

- Поддерживаете ли вы сейчас с Аленой Водонаевой и Викторией Боней?

- Алена — женщина-огонь, она сейчас на такой высоте, что у меня шея затекает смотреть. Вика — абсолютная звезда.

Друзьями не общаемся, но болею за них как за девчонок, с которыми когда-то репетировал танго любви.

- Какая из проектных пассий была самой искренней?

- Ой, хитрый вопрос. В 20 лет любая ссора за забором казалась шекспировской драмой. Если по делу: каждая была искренней... в своей манере.

Но если брать химию, которая перегорела, но не оставила пепла, — наверное, никто так не смотрел на меня шумно-честно, как Ксения Собчак.