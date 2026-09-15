«Спасибо»: жена Александра Збруева одним словом рассказала о его состоянии

Жена Александра Збруева Людмила Савельева в беседе с Teleprogramma.org рассказала о его состоянии. В минувшие выходные появилась информация о госпитализации пожилого артиста. Как он чувствует себя сегодня?

Людмила Савельева довольно лаконично и сухо пообщалась по телефону с корреспондентом Teleprogramma.org. Очевидно, что она не хотела особо распространяться о том, что сейчас происходит с ее мужем. Жена Александра Збруева по телефону сказала всего два слова о нем и положила трубку.

«Нормально, спасибо», — сказала жена Збруева в ответ на вопрос о его самочувствии.

Сам Александр Викторович к телефону не подходит. В Ленкоме при этом утверждают, что с ним все в порядке. По их данным, Збруев находится дома, а не в больнице.

«Хорошо чувствует себя. Все прекрасно. Он не в больнице, дома», — сказали в Ленкоме Teleprogramma.org.

12 сентября 2026 года в СМИ активно обсуждали госпитализацию Александра Збруева. Все началось с публикаций в Telegram-каналах (в частности, Mash) и ряде изданий. Сообщалось, что к 88-летнему актеру приехала скорая помощь: по неподтвержденным данным, у него резко обострилось урологическое заболевание — появились острые проблемы с мочеиспусканием и сильный дискомфорт. В публикациях писали, что медики сначала оказывали помощь на месте и решали вопрос о срочной госпитализации.

Однако сам Александр Збруев эту информацию опроверг. Он заявил, что чувствует себя хорошо, на 88 лет. Ситуацию также прокомментировал директор театра Ленком Дмитрий Берестов. Он пояснил, что речь идет о плановой госпитализации — артист проходит профилактические мероприятия для поддержания здоровья.

Жена Александра Збруева — Людмила Савельева, известная актриса, прославившаяся в том числе ролью Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Они поженились в 1967 году и с тех пор остаются вместе — их союз длится уже более полувека, несмотря на роман Збруева с актрисой Еленой Шаниной и рождение внебрачной дочери пары. У Збруева и Савельева есть дочь Наталья.

Давайте пожелаем здоровья любимому актеру! Оставляйте свои пожелания для Александра Збруева в комментариях.