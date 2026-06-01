Соседов о словах Наджиева о причастности Пугачевой к гибели Талькова: «Это выдумка!»

Среди публичных личностей, не скрывающих неприглядные факты из прошлого Аллы Пугачевой, — певец Игорь Наджиев. В одном из своих интервью он намекнул, что видит прямую связь между своей судьбой и гибелью Игоря Талькова.

Что рассказал Игорь Наджиев

Артист уверен, что именно Примадонна стала причиной угасания карьеры артиста незадолго до его смерти в 1991 году.

Конфликт, по словам Наджиева, зародился в конце 80-х, когда Тальков был участником «Театра песни». В Свердловске зрители устроили ему овации, требуя выхода на бис.

По мнению Игоря Наджиева, Алла Борисовна не выносит, когда кто-то затмевает ее. Это ее слабое место.

Последствия наступили сразу. По словам Игоря Наджиева, после триумфального выступления Талькова «Театр песни» уехал без него, бросив музыканта — добирайся, мол, из Свердловска в Москву сам. Это было унизительно для восходящей звезды.

Именно тогда, в 1991 году, Тальков написал песню «Звезда», которую считают адресованной Пугачевой.

По словам Игоря Наджиева, после того инцидента последовал еще ряд запретов на появление Талькова в теле и радиоэфирах. Сам Наджиев считает, что эта же участь постигла и его.

Впрочем, по мнению самого певца, он отделался легким испугом.

«Я еще жив. Может быть, Алла Борисовна хотела, чтобы меня не было, но я еще жив. А Талькова нет», — заключил Наджиев.

Сергей Соседов об Игоре Наджиеве: «Он такого в жизни не мог сказать»

А вот Сергей Соседов считает, что Игорь Наджиев вообще не мог говорить таких слов. И СМИ, которые первыми дали эту новость, все придумали.

«Давайте не будем выдумывать, я Игоря Наджиева хорошо знаю. Что за чушь собачья? Он такого в жизни не может сказать. Зачем выдумывать? Кто это выдумывает?», - возмутился музыкальный критик.

- Вот СМИ об этом пишут…

- Он не может в принципе этого делать. И кто это пишет – это преступники. Игорь категорически не может этого говорить. Это выдумка каких-то пишущих дураков!

