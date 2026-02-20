Софья Эрнст о Надежде Кадышевой и Татьяне Куртуковой: "Это все стилизация"

В Москве прошла презентация музыкального лейбла "Исток", который работает с музыкантами, увлеченными русским фольклором и стремящимися подарить этому направлению вторую жизнь. Одна из идейных вдохновительниц проекта (наряду с Татьяной Журавлевой) – актриса Софья Эрнст.

На мероприятии она создала очень теплую и душевную атмосферу: никакого гламура, пафоса и излишней помпезности. Гостей угощали чаем с травками и вовлекали в хоровод с персонажами русского фольклора. Одним из главных украшений интерьера стал ковер с надписью "Исток ДК". А на сцене в это время пели коллективы "Kaleria Wave", "Перелет", певицы Ула и Симуля.

Поддержать Софью пришел и ее муж – руководитель Первого канала Константин Эрнст. Он не позировал перед фотокамерами, а скромно держался среди гостей.

А Софья же стремилась уделить внимание не только пришедшим на мероприятие, но и своему супругу. А когда одна из артисток начала исполнять песню про бравого чернобрового и черноокого казака, Софья Эрнст заметно воодушевилась и поглядывала на своего мужа. Мол, чем не про него композиция!

Во время мероприятия Софья уделила внимание и корреспонденту Teleprogramma.org.

Софья Эрнст: "Люди очень часто путают фольклор и авторскую музыку в русском стиле"

- Софья, чем все-таки ваш музыкальный лейбл отличается от других?

- Вообще, лейбл "Исток" - это часть одноименной экосистемы. Это целая система проектов. Наша основная идея – это актуализация традиционной культуры. Этот лейбл открыт для музыкантов, увлеченных русской песней.

И артистов, которые ищут, как об этом рассказать в сегодняшнем дне. То есть это не только музыканты, которые поют подлинный фольклор и ездят в экспедиции, а которые привезли из экспедиции песни и, используя музыкальные тенденции сегодняшнего дня, создают что-то новое.

- А какие знаковые имена в этом направлении вы могли бы назвать?

- Тина Кузнецова. Правда, она не в нашем лейбле. Просто люди очень часто путают фольклор и авторскую музыку в русском стиле. Например, "Золотое кольцо" (под руководством Надежды Кадышевой - прим. ред) и Татьяна Куртукова – это все стилизация.

А мы берем подлинный фольклор и его переосмысляем, добавляем аранжировки. То есть, тут нет автора текста, мы все собираем из существующей народной песни.

- А что для вас значит – "Вернуться к истокам"?

- Это опора.