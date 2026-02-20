Софья Эрнст о Надежде Кадышевой и Татьяне Куртуковой: "Это все стилизация"

В Москве прошла презентация музыкального лейбла "Исток", который работает с музыкантами, увлеченными русским фольклором и стремящимися подарить этому направлению вторую жизнь. Одна из идейных вдохновительниц проекта (наряду с Татьяной Журавлевой) – актриса Софья Эрнст.
На мероприятии она создала очень теплую и душевную атмосферу: никакого гламура, пафоса и излишней помпезности. Гостей угощали чаем с травками и вовлекали в хоровод с персонажами русского фольклора. Одним из главных украшений интерьера стал ковер с надписью "Исток ДК". А на сцене в это время пели коллективы "Kaleria Wave", "Перелет", певицы Ула и Симуля.
Поддержать Софью пришел и ее муж – руководитель Первого канала Константин Эрнст. Он не позировал перед фотокамерами, а скромно держался среди гостей.
А Софья же стремилась уделить внимание не только пришедшим на мероприятие, но и своему супругу. А когда одна из артисток начала исполнять песню про бравого чернобрового и черноокого казака, Софья Эрнст заметно воодушевилась и поглядывала на своего мужа. Мол, чем не про него композиция!
Во время мероприятия Софья уделила внимание и корреспонденту Teleprogramma.org.
Софья Эрнст: "Люди очень часто путают фольклор и авторскую музыку в русском стиле"
- Софья, чем все-таки ваш музыкальный лейбл отличается от других?
- Вообще, лейбл "Исток" - это часть одноименной экосистемы. Это целая система проектов. Наша основная идея – это актуализация традиционной культуры. Этот лейбл открыт для музыкантов, увлеченных русской песней.
И артистов, которые ищут, как об этом рассказать в сегодняшнем дне. То есть это не только музыканты, которые поют подлинный фольклор и ездят в экспедиции, а которые привезли из экспедиции песни и, используя музыкальные тенденции сегодняшнего дня, создают что-то новое.
- А какие знаковые имена в этом направлении вы могли бы назвать?
- Тина Кузнецова. Правда, она не в нашем лейбле. Просто люди очень часто путают фольклор и авторскую музыку в русском стиле. Например, "Золотое кольцо" (под руководством Надежды Кадышевой - прим. ред) и Татьяна Куртукова – это все стилизация.
А мы берем подлинный фольклор и его переосмысляем, добавляем аранжировки. То есть, тут нет автора текста, мы все собираем из существующей народной песни.
- А что для вас значит – "Вернуться к истокам"?
- Это опора.
Софья Эрнст и Татьяна Журавлева на презентации лейбла "Исток". Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Софья Эрнст: "И теперь ковер живет с нами"
- Не могу не обратить внимания на ваш ковер…
- Мы захотели повесить ковер, но как-то не доходили до этого руки. Однажды наша сотрудница шла на работу. А у нее во дворе люди ставят рядом с мусоркой иногда диваны, а порой и другие вещи. И там стоял свернутый ковер.
Наша сотрудница сфотографировала его и сказала: "У нас вот есть такой ковер". А я ответила: "Супер! Вези!". А потом мы взяли трафарет, написали "Исток ДК", и теперь ковер живет с нами.
- А у вас лично хранятся подобные вещи?
- Да. Какие-то предметы мебели, старые стулья. С деревней у всех связаны теплые воспоминания, ощущения, что там жили твои предки. Это всегда создает душевную атмосферу.
