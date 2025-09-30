Штурм — о разводе Товстиков: "Дибровой нужно внимательно смотреть, как ведет себя Роман"

Певица Наталья Штурм в интервью сайту Teleprogramma.org объяснила, почему Полине Дибровой стоит присмотреться к ее возлюбленному Роману Товстику. Как стало известно, тот официально развелся с 40-летней женой Еленой. И теперь супруги будут делить имущество.

Штурм дала совет Дибровой из-за Товстика

Певица считает, что Дибровой стоит проявить мудрость. И присмотреться к тому, как поведет себя с бывшей женой миллиардер. Если он проявит щедрость и оставит ей имущество с деньгами, обеспечив безбедное существование, то тогда и Полина может не опасаться за свое будущее.

Если, конечно, она решит когда-нибудь выйти замуж за Товстика. Пользователи Сети уверены, что их брак не за горами, если оба получили развод. Несколькими днями ранее Дибровы также оформили все документы без взаимных претензий друг к другу.