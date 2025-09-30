Штурм — о разводе Товстиков: "Дибровой нужно внимательно смотреть, как ведет себя Роман"

Певица Наталья Штурм в интервью сайту Teleprogramma.org объяснила, почему Полине Дибровой стоит присмотреться к ее возлюбленному Роману Товстику. Как стало известно, тот официально развелся с 40-летней женой Еленой. И теперь супруги будут делить имущество.
Штурм дала совет Дибровой из-за Товстика
Певица считает, что Дибровой стоит проявить мудрость. И присмотреться к тому, как поведет себя с бывшей женой миллиардер. Если он проявит щедрость и оставит ей имущество с деньгами, обеспечив безбедное существование, то тогда и Полина может не опасаться за свое будущее.
Если, конечно, она решит когда-нибудь выйти замуж за Товстика. Пользователи Сети уверены, что их брак не за горами, если оба получили развод. Несколькими днями ранее Дибровы также оформили все документы без взаимных претензий друг к другу.
"Очень мутный персонаж этот Роман Товстик. Как бы он в погоне за интригами не привлек к своей персоне интереса следственных органов. Если он "похудеет" финансово, то его обаяние, упс, исчезнет.
А Дибровой нужно внимательно смотреть как ведет себя Роман при разводе. Точно так же он будет вести себя со всеми без исключения. Вообще, это настолько мерзкая и аморальная история, что комментировать ее больше нет желания", — заметила Штурм.
Роман и Елена Товстики развелись и теперь делят имущество. Фото: соцсети
Что Товстик оставил из имущества жене Елене
На улицу без копейки в кармане бывшая жена Товстика не пойдет. Как пишет Telegram-канал Shot, она получит по брачному договору особняк за 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости. Причем экс-супруги продолжат судиться за недвижимость, детей и алименты.
Сама же Полина об имуществе предпочитает не думать. Диброва съехала от мужа-телеведущего и поселилась с детьми в съемном коттедже. Также шоумен Дмитрий Дибров будет помогать бывшей жене материально в виде алиментов на детей. Кроме того, Полина хочет снова стать мамой. Возможно, родить она планирует от Товстика.
Как вы думаете, оставит ли Товстик имущество бывшей жене Елене? Пишите в комментариях.
