Штурм — о разводе Товстиков: "Дибровой нужно внимательно смотреть, как ведет себя Роман"

Полина Диброва. Фото: Global Look Press

Штурм высказалась о разводе Товстиков: «Дибровой нужно внимательно смотреть, как ведет себя Роман»

Певица Наталья Штурм в интервью сайту Teleprogramma.org объяснила, почему Полине Дибровой стоит присмотреться к ее возлюбленному Роману Товстику. Как стало известно, тот официально развелся с 40-летней женой Еленой. И теперь супруги будут делить имущество.

Штурм дала совет Дибровой из-за Товстика

Певица считает, что Дибровой стоит проявить мудрость. И присмотреться к тому, как поведет себя с бывшей женой миллиардер. Если он проявит щедрость и оставит ей имущество с деньгами, обеспечив безбедное существование, то тогда и Полина может не опасаться за свое будущее.

Если, конечно, она решит когда-нибудь выйти замуж за Товстика. Пользователи Сети уверены, что их брак не за горами, если оба получили развод. Несколькими днями ранее Дибровы также оформили все документы без взаимных претензий друг к другу.

"Очень мутный персонаж этот Роман Товстик. Как бы он в погоне за интригами не привлек к своей персоне интереса следственных органов. Если он "похудеет" финансово, то его обаяние, упс, исчезнет.

А Дибровой нужно внимательно смотреть как ведет себя Роман при разводе. Точно так же он будет вести себя со всеми без исключения. Вообще, это настолько мерзкая и аморальная история, что комментировать ее больше нет желания", — заметила Штурм.

Роман и Елена Товстики развелись и теперь делят имущество. Фото: соцсети

Что Товстик оставил из имущества жене Елене

На улицу без копейки в кармане бывшая жена Товстика не пойдет. Как пишет Telegram-канал Shot, она получит по брачному договору особняк за 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости. Причем экс-супруги продолжат судиться за недвижимость, детей и алименты.

Сама же Полина об имуществе предпочитает не думать. Диброва съехала от мужа-телеведущего и поселилась с детьми в съемном коттедже. Также шоумен Дмитрий Дибров будет помогать бывшей жене материально в виде алиментов на детей. Кроме того, Полина хочет снова стать мамой. Возможно, родить она планирует от Товстика.

Как вы думаете, оставит ли Товстик имущество бывшей жене Елене? Пишите в комментариях.

