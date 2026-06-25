Сергей Соседов о любимом городе: «Меня чуть не задавили на этой площади»

Сейчас разгар отпусков. Кто-то отдыхает на даче, другие отправляются к морю. А музыкальный критик Сергей Соседов недавно посетил свой любимый город, который сравнивают со столицей России.
Ведь именно Москву называют третьим Римом. Подробнее о своей любви к вечному городу Сергей Соседов рассказал Teleprogramma.org.
«Произведения искусства, дворцы, палаццо. Там более 1000 храмов. И все они украшены барокко, ни одной прямой линии. Как это можно сохранить? Ну, это просто невероятно», - восклицает Сергей Соседов.
Сергей Соседов о Риме: «Такого количества шедевров нет ни в одном городе мира»
- Это ваше первое посещение Рима?
- Уже в четвертый раз ездил. Но последний раз я был там лет 12 назад. Поездка в Рим – это каждый раз как в первый раз. Там можно бесконечно гулять по одним и тем же улочкам, площадям, ходить по лестницам.
- Вечный город изменился за эти годы?
- Нет, Рим не меняется. Пять лет назад там появилась коротенькая линия метро. У них было всего две линии метро, с одной станции железнодорожного вокзала Термини. Это была переходная станция с двумя линиями A и B. И вот появилась третья.
В столице Италии крохотное метро. Москва раз в двадцать больше Рима.
Но Рим не маленький город, не городишко. И его историческая часть очень большая, там большая концентрация шедевров архитектуры.
Рим можно сравнить с тем, как если в одну комнату поставить «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, «Весну» Боттичелли, «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. Плотность шедевров очень большая, там не хватает объема, воздуха.
Но это не как в Санкт-Петербурге, где Адмиралтейство, Эрмитаж, Кунсткамера, Зимний Дворец – все рядом. В Риме надо очень много ходить и ездить. Один Ватикан чего стоит! Такого количества шедевров нет ни в одном городе мира!
Фонтан Треви. Фото: Вячеслав Маевский/ Global Look Press
Сергей Соседов: «Раньше не было такого вертепа»
- А какое у вас любимое место в Риме?
- Очень люблю площадь Испании, фонтан Треви, хотя там сейчас сумасшествие – маленькая площадь и огромное количество желающих увидеть эту достопримечательность.
Полгода назад, как мне сказали, местные власти решили взимать плату с туристов, желающих посетить ее. Чтобы спуститься к фонтану Треви, нужно заплатить два евро. Но очередь стоит огромная!
Раньше не было такого вертепа. Конечно, к фонтану Треви ходили люди.
Но меня едва не задавили на этой площади. Это был какой-то ужас! Страшное дело!
Я как раз там был в воскресенье! Но какая давка, умереть можно!
Но, конечно, скульптура, входящая в один ансамбль с фонтаном Треви, - необыкновенной красоты!
Есть много хорошо изданных путеводителей по Риму и Лондону. Я покупал их давно. Так что я с этим путеводителем, который заменяет мне гида!
А какой ваш любимый город? Делитесь в комментариях!