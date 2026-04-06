Сергей Пиоро о съемках в "Универе. 15 лет спустя": "В какой-то момент конь понес меня галопом"

13 апреля в 20:00 на ТНТ состоится премьера продолжения знаменитой франшизы "Универ. 15 лет спустя". Герои сериала не нуждаются в представлении — мы в курсе перипетий их жизни и помним их знаменитые цитаты.
Но во Вселенной "Универа" прошло еще несколько лет, и многое изменилось. Перемены произошли и в жизни ректора МВГУ Павла Владимировича Зуева.
Мы поговорили с актером Сергеем Пиоро о его персонаже, метаморфозах в жизни Зуева, экстремальных сценах нового сезона и спектакле "Мертвые души" с актерами "Универа".
Сергей Пиоро: "Я выхожу из здания — светит солнце, прохожу несколько метров — и вдруг ливень"
- Сергей, расскажите, пожалуйста, как в новом сезоне изменится ваш герой Павел Владимирович.
- Он постареет (Смеется). Он станет немного старше, но я не уверен, что это добавит ему мудрости. Потому что Зуев продолжит в чем-то совершать глупые поступки, но при этом у персонажа появится довольно серьезная история.
Есть такая поговорка: седина в голову, бес в ребро. Вот это про Павла Зуева. Но не буду раскрывать всех подробностей сюжета и спойлерить, поэтому пускай зрители посмотрят сами и оценят Зуева в новых реалиях.
- Создатели проекта рассказывали, что у вас были съемки верхом на коне и что эти сцены снимались в живых локациях — на Гоголевском бульваре. Можете рассказать подробнее: как проходила подготовка, сами съемки? Какие впечатления остались от съемочного процесса?
- Да, Зуев, будучи выпившим со своим любимым и единственным зятем, решает отомстить одному обидчику. И, действительно, он будет скакать на лошади — и мне пришлось какое-то время посещать конный спортивный клуб.
До этого я умел ездить на лошади, когда она идет шагом. В какой-то момент конь галопом понес меня в кадре, но рядом был инструктор. Благо, он вовремя среагировал и остановил съемку. Было интересно!
А еще я держал в руках тяжелую саблю. Это, конечно, придало мне некоего адреналина, но в итоге я получил огромное удовольствие от работы и с инструктором, и с прекрасным конем.
Он оказался обученнее меня в этом плане, и у него это были не первые съемки. Конь работал со многими звездами российского кинематографа и уже привык.
- Обошлось без травм?
- Конечно, конечно! Мы все тренировали и репетировали. И, естественно, были дублеры. Думали, что какие-то моменты не получится снять на реальном коне, поэтому у моего коня был механический дублер. Но в итоге он не понадобился — мы все сделали сами.
С конем прекрасно сработались: где надо — остановились, где надо — встали на дыбы. Это было приятно, хотя и волнительные моменты тоже присутствовали.
Нужно было резко подскочить на коня, а он все-таки живое существо и может испугаться, дернуться, понести. Но все обошлось!
- Были ли у вас другие экстремальные сцены в этом сезоне?
- Экстремальных ситуаций, наверное, не вспомню, но были дни, когда весь съемочный день шел ливень. Я даже не успел выйти в кадр (Смеется), потому что у меня была всего одна сцена, и в ней нельзя было менять погоду из-за прямой склейки.
Я выхожу из здания — светит солнце, прохожу несколько метров — и вдруг ливень. Поэтому по ходу съемок что-то отменялось.
Так как коллектив у нас уже много лет сплоченный, даже артисты, которые только приходят в проект, и вся творческая и техническая группа очень быстро входят в этот ритм, ритм "Универа". Мы хорошие, мы добрые, всех любим. А с кем не складывается — те, как правило, сами уходят.
Сергей Пиоро и Екатерина Молоховская на съемках сериала "Универ. 15 лет спустя". Фото: телеканал ТНТ
Сергей Пиоро: "Я занял почетное второе место после Виктора Садовничего"
- Павел Владимирович в "Универе. 13 лет спустя" перешел работать в школу, в которой учатся его внучки. А в "Универе. Молодые" снова вернулся в МВГУ на должность ректора.
Как заявляют создатели проекта, вселенные "Универа" живут в одном времени, поэтому в сериале "Универ. 15 лет спустя" Зуев будет в статусе ректора. Поделитесь, пожалуйста, бывали ли случаи, когда работники образования выражали вам благодарность за вашу роль? Можете ли вспомнить их?
- Вы знаете, как-то проводили шуточный опрос в Интернете, и я занял почетное второе место после Виктора Садовничего (ректор МГУ им. Ломоносова с 1992 года – прим. ред). Когда выбирали лучшего ректора страны, Зуев оказался на втором месте. Мне это, конечно, очень лестно, когда люди в социальных сетях пишут: "Я бы так хотел, чтобы мой ректор был таким, как вы". Многие студенты подходят, фотографируются, просят автограф и говорят то же самое.
Кстати, долгое время народ почему-то называл меня деканом, хотя я ни разу им не был, я всегда играл ректора. Деканом Зуев стал только в сериале "Универ. Молодые", когда его понизили в должности, но в конце второго сезона он снова вернулся на пост ректора.
В целом ректорство — это его все. Эту роль очень хорошо написали авторы. При всем характере Зуева, его щепетильности, пугливости и знаменитой фразы: "Пересуды пройдут" и его страхах, он всегда радел, радеет и долгое время будет радеть за свой ВУЗ, за студентов, за преподавателей. И, как бы ни проявлялась его трусость, в нужный момент он умеет быть смелым и идти на амбразуру.
В новом сезоне, который выйдет уже 13 апреля, покажут моменты, когда Павел Зуев действительно будет стоять за ВУЗ горой. И, конечно, ему помогают близкие: его прекрасная дочь, зять и внучки.
- Однажды вы рассказали, что вас не взяли в проект Никиты Михалкова из-за того, что вы снимаетесь в сериале "След". Возникали ли подобные случаи из-за съемок в "Универе"? Приходилось ли вам отказываться от каких-то крупных проектов, когда вы были заняты в этом сериале? Если да, то не жалели ли об этом?
- Я не могу сказать, что отказывался. Мне всегда было обидно, что, несмотря на то что меня считают одним из лиц "Универа", какие-то проекты даже не предлагали мне на пробы. Мне бы хотелось попробовать себя в разных жанрах.
Хотя сейчас вышел новый проект "Гуляй, Шальная!" с Мариной Федункив и Максимом Лагашкиным, где ТНТ предложили мне сквозного персонажа — генерала-майора полиции, большого начальника. Пока ждем новостей по цифрам, и написанию следующего сезона.
"Универ" дал мне многое. В отличие от других проектов, он точно дал узнаваемость и, возможность сниматься в моем любимый жанре! До этого мне редко удавалось играть комедийные роли, а я их очень люблю. И, как мне кажется, они у меня получаются лучше, чем драма или трагедия. И в целом мне просто хочется делать веселое, доброе и вечное.
Сергей Пиоро c актрисой Ольгой Шеховцовой и режиссером Сэмом Литовчиным. Фото: канал ТНТ
Сергей Пиоро о спектакле "Мертвые души": "Сыграли с нервотрепкой, но по итогу все получилось"
- В одном из интервью вы рассказывали, что поставили спектакль "Мертвые души" с двумя актерами "Универа": Александром Мартыновым и Араратом Кещяном. Как вам с ними работалось? Расскажите об этом спектакле подробнее, пожалуйста.
- Я не буду брать на себя такую роль, что я постановщик спектакля. Да, у меня возникла идея его создания, и я пригласил ребят, как вы правильно заметили, из сериала "Универ": с нами играет и Арарат Кещян, и Александр Мартынов, и еще есть Григорий Кокоткин, который играл Киселя в "Универе. Новая общага" и "Универе. Молодые", а также Вова Фекленко, который был председателем профкома в нашем сериале, и Елена Головизина, которая в "Универе. Молодые" играла секретаря ректора. Поэтому у нас все актеры, так или иначе, прошли через "Универ".
Просто это люди, которых я давно знаю, люблю и уважаю, и с которыми мне приятно работать. Огромное спасибо всем: и моей супруге Елене Головизиной, и Арарату Кещяну, который много внес в этот спектакль, и Сашке Мартынову — всем, кто вложился в эту работу.
Мы сыграли спектакль 2 апреля в Екатеринбурге — и это был уже сотый показ. За полтора года мы подошли к этой юбилейной цифре. Сейчас у нас гастроли: Тюмень, Сургут, Нижний Тагил, а потом Екатеринбург и наш сотый спектакль. Я даже подготовил всем коллегам подарки, потому что сто спектаклей в репертуарных театрах отмечают с большим размахом.
А если возвратиться к моей роли в спектакле, то я, скорее, креативный продюсер. Возможно, в чем-то сорежиссер, но, честно признаться, мы создавали этот спектакль все вместе. Мне нравится наша команда и сам спектакль тем, что мы не останавливаемся на достигнутом.
Мы постоянно живем и развиваемся с нашей постановкой, находим новые формы и смыслы. Например, у нас сначала не было знаменитой фразы: "Русь, куда ж несешься? Дай ответ".
Летом мы решили переработать одну сцену и сделать ее в танце — и туда идеально вошла эта фраза. Мы этим очень гордимся, потому что она добавила спектаклю новый дополнительный смысл.
Сергей Пиоро. Фото: телеканал ТНТ
- А в Москве можно будет увидеть спектакль?
- Вы знаете, в этом сезоне мы уже почти все! Сейчас заканчиваем уральский тур, в середине апреля поедем в Якутию, а потом уйдем на каникулы. Осенью планируем новые места — должны проехать все подмосковные города. Я с удовольствием всех приглашаю!
Очень приятно получать хорошие отзывы о спектакле. Нам пишут, что мы как будто реанимировали второй том Гоголя. Финал у нас немного другой: Чичиков в итоге выбирает правильную сторону — свет, а не тьму.
- Не возникали ли какие-то мистические ситуации во время работы? Все-таки Гоголь — писатель мистический…
- Недавно мы выступали в Брянске, примерно через неделю после трагического события в городе. Боялись, что зритель испугается и не придет, но зал был почти полный. Все реагировали осторожно, но в финале зал встал. Мы поблагодарили зрителей за то, что они пришли. Нас долго не отпускали — это было очень трогательно.
Мне кажется, мистику люди во многом придумывают сами. Слава Богу, серьезных сложностей не было. Конечно, иногда возникают рабочие неполадки, например, кто-то опаздывает, ну, ничего, мы как-то выкручиваемся.
В Ташкенте, например, узнали, что у нас не будет художника по свету — у него не было заграничного паспорта.
Нашли другого человека, попытались с ним репетировать, но поняли, что спектакль уже начинается, а он вообще никак. Направили к нему помощника, который знал, когда и что включать, и подсказывал ему.
Сыграли с нервотрепкой, но по итогу все получилось, а зрители аплодировали и были благодарны.
