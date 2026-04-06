Сергей Пиоро о съемках в "Универе. 15 лет спустя": "В какой-то момент конь понес меня галопом"

13 апреля в 20:00 на ТНТ состоится премьера продолжения знаменитой франшизы "Универ. 15 лет спустя". Герои сериала не нуждаются в представлении — мы в курсе перипетий их жизни и помним их знаменитые цитаты.

Но во Вселенной "Универа" прошло еще несколько лет, и многое изменилось. Перемены произошли и в жизни ректора МВГУ Павла Владимировича Зуева.

Мы поговорили с актером Сергеем Пиоро о его персонаже, метаморфозах в жизни Зуева, экстремальных сценах нового сезона и спектакле "Мертвые души" с актерами "Универа".

Сергей Пиоро: "Я выхожу из здания — светит солнце, прохожу несколько метров — и вдруг ливень"

- Сергей, расскажите, пожалуйста, как в новом сезоне изменится ваш герой Павел Владимирович.

- Он постареет (Смеется). Он станет немного старше, но я не уверен, что это добавит ему мудрости. Потому что Зуев продолжит в чем-то совершать глупые поступки, но при этом у персонажа появится довольно серьезная история.

Есть такая поговорка: седина в голову, бес в ребро. Вот это про Павла Зуева. Но не буду раскрывать всех подробностей сюжета и спойлерить, поэтому пускай зрители посмотрят сами и оценят Зуева в новых реалиях.

- Создатели проекта рассказывали, что у вас были съемки верхом на коне и что эти сцены снимались в живых локациях — на Гоголевском бульваре. Можете рассказать подробнее: как проходила подготовка, сами съемки? Какие впечатления остались от съемочного процесса?

- Да, Зуев, будучи выпившим со своим любимым и единственным зятем, решает отомстить одному обидчику. И, действительно, он будет скакать на лошади — и мне пришлось какое-то время посещать конный спортивный клуб.

До этого я умел ездить на лошади, когда она идет шагом. В какой-то момент конь галопом понес меня в кадре, но рядом был инструктор. Благо, он вовремя среагировал и остановил съемку. Было интересно!

А еще я держал в руках тяжелую саблю. Это, конечно, придало мне некоего адреналина, но в итоге я получил огромное удовольствие от работы и с инструктором, и с прекрасным конем.

Он оказался обученнее меня в этом плане, и у него это были не первые съемки. Конь работал со многими звездами российского кинематографа и уже привык.

- Обошлось без травм?

- Конечно, конечно! Мы все тренировали и репетировали. И, естественно, были дублеры. Думали, что какие-то моменты не получится снять на реальном коне, поэтому у моего коня был механический дублер. Но в итоге он не понадобился — мы все сделали сами.

С конем прекрасно сработались: где надо — остановились, где надо — встали на дыбы. Это было приятно, хотя и волнительные моменты тоже присутствовали.

Нужно было резко подскочить на коня, а он все-таки живое существо и может испугаться, дернуться, понести. Но все обошлось!

- Были ли у вас другие экстремальные сцены в этом сезоне?

- Экстремальных ситуаций, наверное, не вспомню, но были дни, когда весь съемочный день шел ливень. Я даже не успел выйти в кадр (Смеется), потому что у меня была всего одна сцена, и в ней нельзя было менять погоду из-за прямой склейки.

Я выхожу из здания — светит солнце, прохожу несколько метров — и вдруг ливень. Поэтому по ходу съемок что-то отменялось.

Так как коллектив у нас уже много лет сплоченный, даже артисты, которые только приходят в проект, и вся творческая и техническая группа очень быстро входят в этот ритм, ритм "Универа". Мы хорошие, мы добрые, всех любим. А с кем не складывается — те, как правило, сами уходят.