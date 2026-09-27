Сергей Гармаш: «Верное решение, которое мне подсказала Волчок с того света, - когда я ушел из «Современника»

Сергей Есенин в своей автобиографии признавался, что научился плавать, когда дядя брал его в лодку, отъезжал от берега и бросал ребенка в воду. Так же учился плаванью и актер Сергей Гармаш. Об этом артист рассказал в интервью Teleprogramma.org после показа фильма «Чебурашка-2».

Сергей Леонидович приехал на международный кинофестиваль «Алые паруса» им. Василия Ланового, который проходит сейчас во Всероссийском детском центре «Орленок». Там артиста даже посвятили в «Орлята». И он не только показал ребятам фильм со своим участием, но и ответил на их вопросы.

Помимо того, что Сергей Леонидович дает детям мастер-классы, он еще и успевает отдыхать и плавать в Черном море. А Сергей Гармаш – пловец великолепный, в чем убедилась и автор этих строк, наблюдая за ним на берегу.

О науке выживания в открытой воде и не только, трудном выборе, мистике и многолетней дружбе с Еленой Яковлевой артист рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Сергей Гармаш: «Папа бросил меня с мостика, шел и говорил: «Не волнуйся, ты не утонешь, я прыгну»

- Сергей Леонидович, вы прекрасно плаваете. Как вы этому научились? Читала, что вы выросли в Крыму…

- Папа бросил меня с мостика, шел и говорил: «Не волнуйся, ты не утонешь, я прыгну». Но сначала дедушка выбросил из лодки прямо в открытом море.

Но тут я схватился за борт лодки, дико перепугался, плакал, а потом на другой день папа на пляже говорил: «Прыгай, я вот рядом по мостику иду».

И так все дальше и дальше уходил от берега. А я прыгал с мостика и за один день научился.

Но я в Евпатории не вырос. Там проходили мои летние месяцы, потому что там жил дедушка.

Но так-то я на Днепре вырос. А плавать я рано научился, да.

- На творческой встрече с воспитанниками «Орленка» вы анонсировали третий фильм о Чебурашке. Если судить по синопсису картины из открытых источников, в новой серии к Чебурашке приедет семья. И ему придется выбирать, с кем остаться: с приобретенными родственниками или же вашим героем Геной, который, по сути, вырастил его. А вам самому часто приходилось делать сложный выбор в профессии и в жизни?

- Тяжелый выбор в жизни – это одна история, в профессии – другая. Вы задаете мне разные вопросы.

Трудный выбор в жизни у меня был, но, наверное, не такой кардинальный, когда вы проводите аналогию с «Чебурашкой» - уходить из семьи или нет.

Такого в моей жизни, слава Богу, не было. И надеюсь, не будет.

Что же касается кино, то это вообще как-то странно. Это работа. Нравится – подходит по моим параметрам и критериям, а их не так много, значит, снимаюсь.

Во-первых, это наличие роли. Иной раз я и пойду сниматься, понимая, что этот фильм не сыщет каких-то наград и уж тем более не принесет никаких дивидендов. Но, по крайней мере, есть гарантия того, что вы не будете надо мной смеяться и спрашивать меня: «Зачем же ты это делаешь, Гармаш? Есть, что ли, нечего?».

Конечно, самый первый критерий – сценарий и роль, есть ли история. А может быть так, что история есть, а такое часто бывает, но роли нет.

Мне говорят: «Вот мы так видим вас». А я отвечаю: «Спасибо огромное, что вы меня так видите, но мне хотелось бы играть, когда нужно что-то сделать».

Почему я часто говорю, что мне не обидно и даже не досадно, мне жаль, что моя жизнь пройдет так, что мне не предложат сыграть слабого, незащищенного человека.

Но такова уж моя фактура, так уж ко мне привыкли. И этой фактуре и этому типажу я благодарен. И сетовать на это нечего.

А что еще касается трудного выбора, то верное решение, которое, как я считал, мне подсказала Волчок (Галина Волчек – прим. ред) с того света, - когда я ушел из «Современника». Для меня это было трудно, потому что у меня за плечами было 36 лет. И я говорил вашему брату: «Если я уйду из «Современника», то больше нигде не буду работать».

И моя трудовая книжка так и не лежит нигде. Но постепенно «Мастерская 12» становится моим домом. Сейчас уже да! Понимаете…

Но вот это сродни уходу из семьи, сродни очень сильному перелому в жизни!

Но наступил такой момент, когда я увидел, что то, чему я служил 36 лет, на моих глазах будет сейчас уничтожаться. И воевать с этим…

Революция в театре – это ужасно, как и везде революция. И война в театре – это ужасно, как и везде война! Побед не бывает. Есть масса примеров.

Вспомните Таганку, разделенный, разбитый МХАТ и так далее…

Поэтому для меня это было не с кровью решение. И условная книга под названием «Мои 36 лет» стоит у меня на лучшей полке. Но так случилось, что нужно было эту книгу закрыть и поставить ее на полку.

Во-первых, я еще раз скажу, что чувствую, что так поступить мне сказала Волчок, что так бы сделала она. Я с ней много советуюсь.

А во-вторых, боли нет, потому что, к сожалению, был такой момент, когда оттуда ушло гораздо больше, все, что составляло эту семью.

Но могу не сказать о том, что в течение полутора лет разрушенная традиция «Современника» моментально с приходом Машкова, была восстановлена. Я имею в виду внутреннюю атмосферу и отношение к этой великолепной семерке, которая в 1956 году создала этот театр, с триумфом и блеском проживший 60 с лишни лет.