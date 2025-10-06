Савельева не сдержала слез в шоу 'Форт. Возвращение легенды': "У меня ребенок дома. Куда я лезу?"

Саша Савельева стала участницей нового шоу на СТС "Форт. Возвращение легенды". Программа выйдет в эфир 26 октября в 21:00. Однако участие певицы в проекте стало для нее большим испытанием. Савельева даже успела разрыдаться на съемках. И вот почему.

Савельева в шоу "Форт. Возвращение легенды"

Жена Кирилла Сафонова никак не ожидала, что столкнется с трудностями на съемках передачи. Так, в одном из испытаний ей предстояло ползти за частью ключа по вращающейся дощечке на 25-метровой высоте. По правилам участники приплывают к форту Император Александр Первый, чтобы пройти экстремальные испытания, собрать все части ключа и подсказки и отправиться за сокровищами Петра Первого в другой форт, Кроншлот.

"Я понимала, что все, боже, ведь у меня ребенок дома. Куда я лезу вообще, зачем я это делаю? Еще ведь адский холод, ветер, просто невыносимо. И я начала плакать", — призналась Саша.

Какие страхи есть у Савельевой

Певица была сильно напряжена перед испытанием, несмотря на поддержку известных коллег — Дилары, Дарьи Мельниковой, Виктории Лопыревой и Анны Чапман. А также предварительную проверку оборудования командой профессиональных каскадеров.

Зрители вскоре увидят финал испытаний певицы на канале СТС. Новое шоу ведет Александр Петров, дебютировавший в роли ведущего. Съемки проводились в туристическом комплексе "Остров фортов" в Кронштадте. Среди участников известные персоны, включая Инстасамку, Яну Рудковскую, Евгению Плющенко, Лизу Арзамасову и многих других.

А как вы считаете, не подвела ли Савельева свою команду в шоу "Форт. Возвращение легенды"? Пишите в комментариях.