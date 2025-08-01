Самсонов из 'Дома-2' — о воссоединении с Щаулиной: "Просто не афишировали"

Бывший участник 'Дома-2' Алексей Самсонов в беседе с Teleprogramma.org раскрыл правду об отношениях с первой женой. Самсонов и Щаулина вместе с сыном провели отпуск на море.

В личном блоге Алексея Самсонова на днях появилось интригующее фото. На нем он предстал вместе с сыном Мироном и первой женой, Юлией Щаулиной.

"Без комментариев", — подписал кадр Алексей Самсонов.

На фото все трое лучились от счастья. Неужели бывшие супруги воссоединились? Почему бы и нет. Ведь год назад Самсонов развелся со второй женой, Марией Ещенко.

"Мы вместе просто на отдых поехали. Конечно, мы общаемся. У нас же общий ребенок", — рассказал Алексей Самсонов Teleprogramma.org.

Отпуск бывшие супруги и их сынишка Мирон провели в Абрау-Дюрсо. По словам Самсонова, отношения с Юлией Щаулиной он наладил давно.

"Из-за последней супруги отношения с Юлией не складывались. Но мы их давно наладили, просто не афишировали", — уточнил Алексей.

На телестройку Алексей Самсонов пришел в 2011 году. Его настоящая фамилия — Свешников. На 'Доме -2' он пытался строить любовь с самыми ярким участницами — Элиной Камирен, Евгенией Феофилактовой.

Но потом его познакомил с Юлией Щаулиной Женя Кузин. Блондинка пришла на проект ради Алексея. В 2013 году они вместе покинули телестройку, а в 2015-м — сыграли свадьбу. Весной 2017 года у пары родился сын Мирон. Но уже в 2018 году Щаулина и Самсонов объявили о разводе.

Пара погрязла в скандалах. Юлия не давала Алексею видеться с сыном, утверждала, что тот не платит алименты. Но постепенно отношения родителей Мирона наладились.

В 2019-м Самсонов женился на Марии, бывшей жене футболиста Андрея Ещенко. Но в августе прошлого года брак распался.