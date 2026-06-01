Розу Сябитову не пригласили на свадьбу сына Круга и участницы «Давай поженимся!»

Сын Михаила Круга Александр сыграл свадьбу со своей избранницей Ульяной Сытиновой.

Как Александр и Ульяна познакомились на «Давай поженимся!»

Пара расписалась в ЗАГСе еще в 2025 году. А вот само торжество пришло совсем недавно.

Знакомство пары произошло в декабре 2024 года во время съемок телепрограммы «Давай поженимся!».

Александр целенаправленно пришел на проект в поисках спутницы жизни и остановил свой выбор на Ульяне Сытиновой, которая работала на передаче стилистом. Чувства оказались взаимными.

Дочь Розы Сябитовой: «Никаких пригласительных не было»

А пригласили ли Ульяна и Александр на свою свадьбу ведущих программы «Давай поженимся!» Розу Сябитову и Ларису Гузееву? Ведь и они тоже выступили в роли Купидонов, соединивших этих молодых людей.

На этот вопрос Teleprogramma.org ответила дочь и директоры Розы Ксении.

«Если только приглашение по почте отправляли… А так, никаких пригласительных не было. Если бы приглашение отправляли по почте, мы бы с удовольствием бы пришли поздравить молодых», - отметила Ксения.

- И Ларису Гузееву тоже не пригласили?

- Я не знаю. Я могу только сказать про Розу Раифовну.

А как вы считаете, правильно ли поступила пара по отношению к Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой? Делитесь в комментариях!