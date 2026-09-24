Роза Сябитова: «Я забираю внуков, чтобы молодежь отдохнула и не сошла с ума»

Зима близко. А это значит, что наступает время полезных заготовок. Делают ли их звезды? Например, известная своей хозяйственностью сваха и телеведущая Роза Сябитова.
С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к самой Розе. И получила весьма неожиданный ответ.
Роза Сябитова: «Я не люблю делать заготовки»
«Если честно, я не люблю делать заготовки. У меня все растет чисто декоративно.
Я даже демонтировала теплицу, а помидоры с огурцами посадила в клумбу. И внуки просто подходили и рвали с клумбы овощи», - отметила Роза Сябитова.
Роза Сябитова с дочерью и зятем. Фото: соцсети
Роза Сябитова о домашних заготовках: «Сватья в этом вопросе - профи»
- А раньше вы нам рассказывали, что активно занимаетесь огородом…
- А раньше, когда была пандемия, я же тоже человек и подвержена массовому психозу, я даже теплицу поставила и дополнительно погреб. И до сих пор у меня лежат заготовки. Все руки не доходят в этот погреб залезть и во всем разобраться.
Сколько там этих банок было куплено… Сколько денег потрачено!
Я к чему это говорю? А к тому, что это все не мое. И к рецептам заготовок я мало имею отношения.
А вот моя сватья в этом вопросе – профи. А те кабачки, которые она мне присылает через детей, - это нечто.
Сватья это любит. А мне некогда. Вы же меня постоянно видите по телевизору: то в одном, то в другом, то в третьем.
Плюс у меня внуки. Я дочке очень хорошо помогаю. И рада, что есть на это силы. Я забираю внуков, чтобы молодежь отдохнула и не сошла с ума от детей. Так что мне не до заготовок, собственно говоря.
А вы делаете домашние заготовки? Делитесь в комментариях!