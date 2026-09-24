Роза Сябитова: «Я забираю внуков, чтобы молодежь отдохнула и не сошла с ума»

Роза Сябитова о домашних заготовках: «Сватья в этом вопросе - профи»

- А раньше вы нам рассказывали, что активно занимаетесь огородом…

- А раньше, когда была пандемия, я же тоже человек и подвержена массовому психозу, я даже теплицу поставила и дополнительно погреб. И до сих пор у меня лежат заготовки. Все руки не доходят в этот погреб залезть и во всем разобраться.

Сколько там этих банок было куплено… Сколько денег потрачено!

Я к чему это говорю? А к тому, что это все не мое. И к рецептам заготовок я мало имею отношения.

А вот моя сватья в этом вопросе – профи. А те кабачки, которые она мне присылает через детей, - это нечто.

Сватья это любит. А мне некогда. Вы же меня постоянно видите по телевизору: то в одном, то в другом, то в третьем.

Плюс у меня внуки. Я дочке очень хорошо помогаю. И рада, что есть на это силы. Я забираю внуков, чтобы молодежь отдохнула и не сошла с ума от детей. Так что мне не до заготовок, собственно говоря.

А вы делаете домашние заготовки? Делитесь в комментариях!