Роза Сябитова о воспитании внуков: «Я хожу как дровосек»

Два года назад телеведущая Роза Сябитова рассказывала нашему изданию, что посадила шесть кустов помидоров и клубнику самого неприхотливого сорта. Но этот сорт плодоносит.

А еще Роза призналась в том, что у нее нет особой любви к огороду. Но она занимается выращиванием овощей и ягод для внуков.

Что же изменилось за это время? Об этом Teleprogramma.org рассказала сама Роза Сябитова.

Роза Сябитова: «В этом году я демонтировала свои теплицы»

«У меня сейчас большая ландшафтная зона из хвойных туй. Но они сильно заросли. И мои садовники сейчас все разгребают. У меня очень много «хвойников» и растений вообще. Сейчас у меня и тюльпаны подходят. Но сажать я ничего не буду».

- То есть у вас все декоративное? Для души?

- Рассадой надо постоянно заниматься. И в этом году я даже демонтировала свои теплицы, чтобы они передо мной не маячили. А так, никакого огорода!

У меня сватья сажает. Далекие бабушка и дедушка любят это дело. Дети каждый год обязательно ездят к ним. Вот они нам везут консервированные банки. Я еще подумала, что зачем я буду заниматься огородом, если там все очень хорошо получается?

Мне некогда. Младшему внуку - полгода.

Они нас вдвоем так крутят-вертят, что сил не остается. Такие хорошие нормальные дети, шебутные.