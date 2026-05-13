Роза Сябитова о воспитании внуков: «Я хожу как дровосек»

Также телеведущая рассказала Teleprogramma.org, занимается ли сейчас огородом.

Два года назад телеведущая Роза Сябитова рассказывала нашему изданию, что посадила шесть кустов помидоров и клубнику самого неприхотливого сорта. Но этот сорт плодоносит.

А еще Роза призналась в том, что у нее нет особой любви к огороду. Но она занимается выращиванием овощей и ягод для внуков.

Что же изменилось за это время? Об этом Teleprogramma.org рассказала сама Роза Сябитова.

Роза Сябитова: «В этом году я демонтировала свои теплицы»

«У меня сейчас большая ландшафтная зона из хвойных туй. Но они сильно заросли. И мои садовники сейчас все разгребают.

У меня очень много «хвойников» и растений вообще. Сейчас у меня и тюльпаны подходят. Но сажать я ничего не буду».

- То есть у вас все декоративное? Для души?

- Рассадой надо постоянно заниматься. И в этом году я даже демонтировала свои теплицы, чтобы они передо мной не маячили. А так, никакого огорода!

У меня сватья сажает. Далекие бабушка и дедушка любят это дело. Дети каждый год обязательно ездят к ним. Вот они нам везут консервированные банки. Я еще подумала, что зачем я буду заниматься огородом, если там все очень хорошо получается?

Мне некогда. Младшему внуку - полгода.

Они нас вдвоем так крутят-вертят, что сил не остается. Такие хорошие нормальные дети, шебутные.

Роза Сябитова о воспитании внуков: «Я не хочу ничего пропускать»

- А вы часто нянчите внуков?

- Беру их в меру - на неделю в течение месяца. Сейчас на две недели. А потом на все лето приедут. Почему я все готовлю!?

Я вижу, как внуки растут и не хочу пропустить ни одного момента. Ведь один лишь щелчок, а Мире в июне уже будет четыре годика. Но она на моих глазах растет. И Миша тоже.

Молодые родители понимают все это со временем. А я вот как бабушка могу точно сказать, как важно подержать на руках какой-то короткий период, пока они не выросли. Мире четыре, ее на руки уже не возьмешь. Да и она сама не хочет.

Есть маленький период, когда ты нянчишься на ручках, колыбельные поешь. Но он очень небольшой.

- Поэтому и говорят, что бабушкам дается второе родительство…

- Я не хочу ничего пропускать. Для меня это важно. Все по-разному к этому относятся, здесь нет какого-то эталона.

Кому-то важно, кому-то - нет.

Если это помощь, я очень рада. Могу точно сказать, что устаю. Если кто-то из бабушек говорит, что это легко – нет. Это серьезный труд – помогать молодым, быть с внуками.

Я хожу как дровосек. У меня корсет, специальный жилет, чтобы не опускались и держались плечи. У меня еще травма руки. Корсет держит спину, чтобы она не уставала.

Еще у меня есть наколенники, потому что я постоянно бегаю за Миркой.

Мне даже тренажерный зал не нужен. У меня внуки – тренажеры.

