Роза Сябитова о воспитании внучки: «Мы ходим по дому в коньках»

Телеведущая Роза Сябитова хочет отдать внучку в профессиональное фигурное катание. Пока Мира учится только ходить по дому на коньках. Но если она будет делать успехи, то бабушка всерьез займется ее спортивным будущим.

Об этом Роза Сябитова рассказала Teleprogramma.org. А разговор начался с того, что некие журналисты написали, что якобы у дочери ведущей Ксении родился третий сын. И тоже Михаил! Видимо, корреспонденты что-то перепутали.

Но благодаря этой путанице Роза Раифовна рассказала нашему изданию, какое большое внимание уделяет воспитанию внуков.

Роза Сябитова: «Миша – фанат Миры»

«Летом внуки по бабушкам. Сначала у меня были, потом к другим бабушкам поехали, - отметила Роза Сябитова. - Мише исполнилось 8 месяцев. Он хорошо развивается: ползает, очень активный. Ему нравятся ходунки. Хотя я немного этого побаиваюсь».

- Почему же?

- Ребенок должен заслужить право ходить. То есть он сам должен тренировать ноги, пытаться ползать, приподниматься, садиться. Это все процесс тренировок.

Я только опасаюсь, когда все происходит быстро. Сейчас начался этап формирования, поэтому здесь важнее не навредить, чем ускорить процессы. Но я вижу, что ему самому все нравится.

Внуки практически одинаковые, прямо клоны. Сейчас, когда есть телефоны с камерами, можно их сравнивать. Мы иногда смотрим на эти снимки и всей семьёй смеемся: «Нет, это Миша. Нет, это Мира».

И Миша, конечно, фанат Миры. Он ее просто обожает. Она иногда залезает к нему в манеж и кричит: «Бабушка, вытащи его». При этом Мира его немного отпихивает. Ну мы, конечно, следим за этим. А Миша смеется, ему все нравится.

Мира переворачивает брата. А у него при ее виде лучезарная улыбка, смех. Но при этом Мира и Миша растут в дисциплине. Это такая философия Советского Союза.

- А в чем это выражается?

- У нас обязательны дневной сон, прогулка. Спать ложимся в девять часов. Но дети сейчас немного активные, поэтому их трудно усыпить. Гаджеты только в определённое время.

Я для этого и построила детскую площадку, тренажёрный зал, библиотеку с игровой комнатой, где много разных книг.

Чтобы ребенок просто видел, что мы читаем, смотрим, рассказываем. Я воспитываю во внуках образное мышление. Объединяю несколько сказок, например, «Колобок», «Мальчик-с-пальчик» и сказку про пряничный домик, в одну. И она называется «Злой сосед».

Рассказываю, что герой не просто Колобок, а друг Мальчика-с-пальчика, которого украл плохой сосед. И вот он придумал эту историю с дорожкой из хлебных крошек. Через эти истории я рассказываю внукам, что если возникла критическая ситуация, можно немножко попереживать, но надо собраться, мобилизоваться, нужно искать варианты ее решения.

Когда Мира капризничает, я говорю: «Мира, что ты капризничаешь? Расскажи мне, чего ты хочешь, что тебя беспокоит». У меня всегда есть время. И вот мы с ней разговариваем.

Я говорю: «Мира, если три раза не получилось, то проси помощи», (а считать внучка умеет, ей четыре годика).

Сейчас я ставлю ее на ролики и коньки. Ну посмотрим…