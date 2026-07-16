Роза Сябитова о воспитании внучки: «Мы ходим по дому в коньках»

Телеведущая Роза Сябитова хочет отдать внучку в профессиональное фигурное катание. Пока Мира учится только ходить по дому на коньках. Но если она будет делать успехи, то бабушка всерьез займется ее спортивным будущим.
Об этом Роза Сябитова рассказала Teleprogramma.org. А разговор начался с того, что некие журналисты написали, что якобы у дочери ведущей Ксении родился третий сын. И тоже Михаил! Видимо, корреспонденты что-то перепутали.
Но благодаря этой путанице Роза Раифовна рассказала нашему изданию, какое большое внимание уделяет воспитанию внуков.
Роза Сябитова: «Миша – фанат Миры»
«Летом внуки по бабушкам. Сначала у меня были, потом к другим бабушкам поехали, - отметила Роза Сябитова.
- Мише исполнилось 8 месяцев. Он хорошо развивается: ползает, очень активный. Ему нравятся ходунки. Хотя я немного этого побаиваюсь».
- Почему же?
- Ребенок должен заслужить право ходить. То есть он сам должен тренировать ноги, пытаться ползать, приподниматься, садиться. Это все процесс тренировок.
Я только опасаюсь, когда все происходит быстро. Сейчас начался этап формирования, поэтому здесь важнее не навредить, чем ускорить процессы. Но я вижу, что ему самому все нравится.
Внуки практически одинаковые, прямо клоны. Сейчас, когда есть телефоны с камерами, можно их сравнивать. Мы иногда смотрим на эти снимки и всей семьёй смеемся: «Нет, это Миша. Нет, это Мира».
И Миша, конечно, фанат Миры. Он ее просто обожает. Она иногда залезает к нему в манеж и кричит: «Бабушка, вытащи его». При этом Мира его немного отпихивает. Ну мы, конечно, следим за этим. А Миша смеется, ему все нравится.
Мира переворачивает брата. А у него при ее виде лучезарная улыбка, смех. Но при этом Мира и Миша растут в дисциплине. Это такая философия Советского Союза.
- А в чем это выражается?
- У нас обязательны дневной сон, прогулка. Спать ложимся в девять часов. Но дети сейчас немного активные, поэтому их трудно усыпить. Гаджеты только в определённое время.
Я для этого и построила детскую площадку, тренажёрный зал, библиотеку с игровой комнатой, где много разных книг.
Чтобы ребенок просто видел, что мы читаем, смотрим, рассказываем. Я воспитываю во внуках образное мышление. Объединяю несколько сказок, например, «Колобок», «Мальчик-с-пальчик» и сказку про пряничный домик, в одну. И она называется «Злой сосед».
Рассказываю, что герой не просто Колобок, а друг Мальчика-с-пальчика, которого украл плохой сосед. И вот он придумал эту историю с дорожкой из хлебных крошек. Через эти истории я рассказываю внукам, что если возникла критическая ситуация, можно немножко попереживать, но надо собраться, мобилизоваться, нужно искать варианты ее решения.
Когда Мира капризничает, я говорю: «Мира, что ты капризничаешь? Расскажи мне, чего ты хочешь, что тебя беспокоит». У меня всегда есть время. И вот мы с ней разговариваем.
Я говорю: «Мира, если три раза не получилось, то проси помощи», (а считать внучка умеет, ей четыре годика).
Сейчас я ставлю ее на ролики и коньки. Ну посмотрим…
Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ «Комсомольская правда»
Роза Сябитова: «Если ребенка отдавать в секцию, то только в профессиональную»
- Хотите, чтобы Мира занималась фигурным катанием? А почему выбрали именно этот спорт?
- Я тоже им занималась в свое время. Надевала любые коньки, которые мне подарил тренер,поскольку росла в бедной семье.
Я прекрасно понимала, что конек твердый. Поэтому сейчас я и себе купила новые коньки, чтобы показывать все своим примером. Мол, смотри, и у бабушки коньки, будем учиться. И вот мы ходим по дому в коньках.
Конечно, Мира ногу натерла. Но я посмотрела, что она не плакала. То есть у внучки не было реакции: «Все, бабушка, убери коньки, я кататься не буду».
Мы минут десять походили, чтобы посмотреть, как привыкает нога. Это же настоящие кожаные коньки. Мира стойко это выдержала, только сказала: «Бабушка, у меня вот натерло». А я ответила: «Да, Мира, это труд».
Сходим вместе на каток и посмотрим. Конечно, это тяжело, все будет натирать, болеть. Другой вопрос, насколько это будет нравиться Мире и мотивировать ее.
Я попытаюсь объяснить все через свой пример, но настаивать не буду. Если все хорошо пойдет, то обратимся в профессиональную школу. Я сторонница того, что если ребенка отдавать в секцию, то только в профессиональную.
Я, например, отдавала детей в бассейн, но только в детскую Олимпийскую сборную. Нас заметили. Это были прыжки в воду, Олимпийский детский резерв.
Они три-четыре года позанимались, но не пошло. Денис не захотел, он у меня немножко ленивый. Ксения, видимо, столкнувшись с первыми трудностями, не изъявила желания заниматься дальше. Ну а я не стала давить.
Если Мира будет по-настоящему хотеть заниматься фигурным катанием, как я в свое время, то, конечно, я отдам ее в лучшую школу в Москве.
А вообще, я считаю, что ребенок должен расти счастливым, любимым, его надо занимать, развивать, мотивировать. Все как всегда!
То есть я такая активная бабушка. Я и сама работаю, и молодым родителям помогаю, но не лезу в их дела.
Хотя сама Ксения иногда немного нарушает границы.
Роза Сябитова с дочерью и зятем. Фото: соцсети
- А что это значит?
- Порой я слышу, как дочь говорит Мире: «А вот это вот будешь делать у бабушки». А я напоминаю: «Ксения, у нас договоренность. Мы не противопоставляем себя друг другу».
У бабушки одна история, у вас совершенно другая, когда, например, дети все вместе, Ксения что-то говорит, а Мира так смотрит на меня своими глазками. Она уже понимает, кто хозяин в этом доме. Но я объясняю: «Мира, нет, мама важнее. Она сейчас говорит. Выполняем все, как мама».
Однажды Мира захотела чипсы. Ну куда же от этого деться? Нельзя все запрещать категорически. То есть я и фастфудом ее кормила.
Я сказала: «Мирочка, на тебе маленький пакетик, выбирай». Купили мы эти чипсы, она их в магазине открыла. Подходит Ксения и начинает ее ругать. А я говорю, что это разрешила.
И Ксения тогда обращается к Мире: «В магазине мы не открываем продукты, там мы ничего не едим». Бывало, что они пошли погулять, Мира взяла что-то открыла, а заплатить нечем, потому что не взяли с собой карту.
Ксения продолжает: «Тебе бабушка разрешила?». Мира это подтверждает. «Тогда следи за бабушкой. Если она тебе что-то покупает, то ты ей напоминаешь, что в магазине мы ничего не открываем». Мира: «Хорошо, хорошо».
Ну она такой исследователь хороший. И обращается ко мне: «Бабушка, мама сказала, чтобы в магазине ничего не покупать». Я с трудом давлю улыбку и соглашаюсь: «Правильно мама говорит».
Так что у нас вот такие разборки. Кто кого пасет: пастух – овец или наоборот? Кто кого воспитывает: родители детей или дети – родителей? Эта преемственность передается из поколения в поколение.
А какие у вас принципы воспитания детей? Делитесь в комментариях!