Роман Курцын: "Я плакал после каждой смены и говорил: "За что, Кинобог?"

С 23 апреля в широкий прокат выходит фильм "Родительский дом". По сюжету картины стюардесса Даша (Полина Максимова) планирует продать унаследованный от бабушки дом в деревне, чтобы приобрести жилье в Москве.
Приехав на малую родину для оформления сделки, она неожиданно встречает свою юношескую любовь — местного сыровара Мишу.
Вместе со своим юным племянником Петровичем они создают для Даши множество препятствий, превращая простую продажу недвижимости в череду непростых испытаний. И во многом благодаря усилиям Михаила девушка осознает, что родительский дом не продается.
В интервью Teleprogramma.org исполнитель роли сыровара Миши Роман Курцын рассказал о съемках в рыцарских доспехах, своем родительском доме и мечтах сына.
Роман Курцын: "Я ходил как настоящий ковбой, у которого не сходились коленки"
- Роман, в фильме "Родительский дом" вы сыграли сыровара. А были ли у вас консультанты по сыроварению?
- Да, приезжали консультанты. Мы вытягивали эту штуку… По-моему, называется моцарелла. В фильме есть "сексуальная» сцена", как мы с Полиной готовим сыр. Но уверяю вас, там все было прилично.
Мы ее репетировали. И думаю, что я не посрамлю сыроваров.
У ребят, которые нас учили, своя сыроварня. Наши консультанты делают белорусский сыр. Они привезли свои материалы, все показывали.
- Пришлось ли вам осваивать какие-то навыки ради съемок в фильме? Например, учиться доить корову?
- Корову я доить умею. Коня на скаку оставить могу и, естественно, в горящую избу войду. (Смеется.) А новый навык был такой. Скажем так, экстремальный. В самом начале фильма я появляюсь в дико тяжелых рыцарских доспехах.
Мы приехали к историческим реконструкторам. Они подбирали нам подходящие костюмы. И мой оказался на другого человека.
Я не самый высокий парень в мире. А тот, на кого рассчитан этот костюм, оказался метр девяносто с копейками. И так как ноги у него длиннее, а у меня короче, вот эти металлические штуки, которые крепятся на ноги, давили мне на причинное место.
Да еще и в этот момент приходилось скакать на лошади. Мужчины уже представили, какой ужас я претерпел. (Смеется.)
Все стерлось так, что я плакал после каждой смены и говорил: "За что, Кинобог?". Я проявил характер и терпение, но было дико неудобно.
- А какая сцена стала самой запоминающейся для вас?
- Как раз сцена в доспехах, когда я скакал на лошади и отрубал манекену голову. Это сцена из серии "Просто тушите свет". (Смеется.)
После этого я ходил как настоящий ковбой, у которого не сходились коленки и ноги колесом. Зализывал раны на протяжении нескольких дней.
Роман Курцын: "Я обещал, что когда стану артистом, обязательно построю родителям дом"
- Расскажите, пожалуйста, про свой родительский дом. Как часто вы приезжаете к родителям?
- Дом, где сейчас живут родители, находится в 15 метрах от моего жилья. Но тот дом, в котором я вырос, - частный деревенчатый в городе Кострома. Он был с печным отоплением, без воды и канализации.
Мы купили его в 90-е годы на последние деньги и пытались восстановить. Вместе с отцом проложили водопровод, канализацию, газ провели. И этот дом стал более-менее приемлем для жизни. Мама с самого моего детства создавала уют в доме.
Но будучи маленьким, я пообещал, что когда стану артистом и буду зарабатывать хорошие деньги, обязательно построю им дом. Это случилось много лет назад. И сейчас мои родители, да и все родственники, живут со мной по соседству.
У нас четыре дома на одной территории. А тот дом мы не продали. Родительский дом не продается. Сейчас там живут наши дальние родственники. Они доделали этот дом, и теперь он в очень хорошем состоянии.
Видимо, туда вложено много денег. Иногда я приезжаю к ним в гости за атмосферой детства. Гуляю по тем улочкам.
- Какая вещь вам особенно дорога в этом доме? Может, какое-то старое кресло, часы?
- Все, что было внутри того дома, сейчас живет у моих родителей. И поэтому когда я прихожу туда, я каждый раз об этом думаю: вот это и есть атмосфера детства.
- А как вы с женой обустроили свой собственный дом?
- Это большое светлое пространство с большими окнами. Некоторые люди любят заниматься украшательством, например, используют лепнину. У нас в этом плане очень спокойный дом, без каких-либо излишеств. Просто очень уютный!
Ничего там сверхъестественного нет. Просто территория дома действительно уникальная! На ней находится зоопарк, там очень много животных. Это очень необычное место.
- Вы снялись в детской картине "Царевна Лягушка-2". Почему, на ваш взгляд, сейчас снимается много сказок, в том числе и старые сказки на новый лад? Например, тот же Сарик Андреасян переснял "Сказку о царе Салтане", детский фильм "Приключения желтого чемоданчика". Для чего, на ваш взгляд, это делается? Это кризис идей?
- "Царевна Лягушка-2" - это оригинальная история. А вообще, это классно на самом деле. Объясню почему. Просто те истории, на которых мы выросли, новое поколение детей уже не воспринимает. Правила игры другие, другой аттракцион, картинка, темпоритм.
И вот те произведения, которые четко показывают, что такое хорошо, а что такое плохо, всегда будут актуальны. Это классика.
Сказочные истории, на которых мы выросли, работают на нас, но не работают на новое поколение. Они не смотрят те мультики и сказки, которые смотрели мы.
Но идеи, заложенные в этих сказках, и тот посыл, который в них заложен, теперь изложен новым языком. Это другое поколение. Происходит смена подачи, язык уже другой.
Я вижу, как мои дети смотрят новые сказки. Им, конечно, интересно. Эти сказки вызывают у них эмоции, там появляются новые герои.
Тенденция того, что начали снимать новое семейное кино в виде сказок, - очень хорошая.
- В одном из интервью вы говорили, что ваш сын тоже потихоньку снимается в кино. Как у него сейчас успехи на этом поприще?
- Развивается, очень хочет сниматься, просто я пока не даю. У ребенка должно быть детство. А те дети, которые очень плотно снимаются, этого лишены – они взрослеют быстрее.
Мне же хочется, чтобы у ребенка остались детские воспоминания. Если он выберет актерскую профессию, то тогда должен будет поступать в театральный институт, стать квалифицированным специалистом и серьезно заниматься профессией.
Интересно, что в фильме "Родительский дом" сыграли оба моих ребенка. Самый внимательный зритель их там точно увидит.
