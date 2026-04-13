Роман Курцын: "Я плакал после каждой смены и говорил: "За что, Кинобог?"

С 23 апреля в широкий прокат выходит фильм "Родительский дом". По сюжету картины стюардесса Даша (Полина Максимова) планирует продать унаследованный от бабушки дом в деревне, чтобы приобрести жилье в Москве.

Приехав на малую родину для оформления сделки, она неожиданно встречает свою юношескую любовь — местного сыровара Мишу.

Вместе со своим юным племянником Петровичем они создают для Даши множество препятствий, превращая простую продажу недвижимости в череду непростых испытаний. И во многом благодаря усилиям Михаила девушка осознает, что родительский дом не продается.

В интервью Teleprogramma.org исполнитель роли сыровара Миши Роман Курцын рассказал о съемках в рыцарских доспехах, своем родительском доме и мечтах сына.

Роман Курцын: "Я ходил как настоящий ковбой, у которого не сходились коленки"

- Роман, в фильме "Родительский дом" вы сыграли сыровара. А были ли у вас консультанты по сыроварению?

- Да, приезжали консультанты. Мы вытягивали эту штуку… По-моему, называется моцарелла. В фильме есть "сексуальная» сцена", как мы с Полиной готовим сыр. Но уверяю вас, там все было прилично.

Мы ее репетировали. И думаю, что я не посрамлю сыроваров.

У ребят, которые нас учили, своя сыроварня. Наши консультанты делают белорусский сыр. Они привезли свои материалы, все показывали.

- Пришлось ли вам осваивать какие-то навыки ради съемок в фильме? Например, учиться доить корову?

- Корову я доить умею. Коня на скаку оставить могу и, естественно, в горящую избу войду. (Смеется.) А новый навык был такой. Скажем так, экстремальный. В самом начале фильма я появляюсь в дико тяжелых рыцарских доспехах.

Мы приехали к историческим реконструкторам. Они подбирали нам подходящие костюмы. И мой оказался на другого человека.

Я не самый высокий парень в мире. А тот, на кого рассчитан этот костюм, оказался метр девяносто с копейками. И так как ноги у него длиннее, а у меня короче, вот эти металлические штуки, которые крепятся на ноги, давили мне на причинное место.

Да еще и в этот момент приходилось скакать на лошади. Мужчины уже представили, какой ужас я претерпел. (Смеется.)

Все стерлось так, что я плакал после каждой смены и говорил: "За что, Кинобог?". Я проявил характер и терпение, но было дико неудобно.

- А какая сцена стала самой запоминающейся для вас?

- Как раз сцена в доспехах, когда я скакал на лошади и отрубал манекену голову. Это сцена из серии "Просто тушите свет". (Смеется.)

После этого я ходил как настоящий ковбой, у которого не сходились коленки и ноги колесом. Зализывал раны на протяжении нескольких дней.