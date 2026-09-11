«Решился на такой поступок»: Олег Верещагин прокомментировал свадьбу Торнике Квитатиани с 21-летней невестой

Свадьба — событие, которое всегда вызывает бурю эмоций и шквал обсуждений, особенно если речь идет о знаменитостях. На этот раз в центре внимания оказался Торнике Квитатиани, который связал себя узами брака с 21‑летней избранницей. Событие не осталось без внимания коллеги Торнике по проекту «Мастер игры» Олега Верещагина. В беседе с Teleprogramma.org он поздравил Торнике и его новоиспеченную супругу с этим прекрасным событием.
По мнению Верещагина, сам факт того, что мужчина решился на такой серьезный шаг, уже говорит о многом.
«Я думаю, что если мужчина решился на такой поступок, то внутри себя он готов. А это самое главное», — подчеркнул артист.
В этих словах — уважение к личному выбору коллеги и понимание того, насколько непростым может быть решение вступить в брак.
Олег не ограничился нейтральной оценкой: он искренне пожелал молодоженам самого светлого и прочного будущего.
«А молодоженам я желаю, чтобы это было один раз навсегда и на долгую жизнь. И чтобы дети были в этом браке. И все были счастливы», — добавил Верещагин.
Торнике Квитатиани и его невеста Диана. Фото: кадр видео соцсети
Олег Верещагин и Торнике Квитатиани участвовали во втором сезоне психологического реалити «Мастер игры» на ТНТ, премьера которого состоялась 13 июня 2026 года. В проекте звездные участники оказываются в атмосфере интриг и манипуляций в марокканском замке. Верещагин был устранен в 8-м выпуске, а Квитатиани — в 11-м.
Напомним, 10 сентября 2026 года 34-летний борец, певец и актер Торнике Квитатиани женился на 21-летней Диане Кардаве. Свадьба прошла в подмосковном ивент-комплексе «Лапино Холл». Изначально артист планировал пригласить около 600 гостей, но в итоге список сократился до 350 человек. Зал украсили свечами, живыми цветами и стеклянными люстрами. Праздник прошел в традиционном грузинском стиле: невеста появилась в классическом белом кружевном платье с длинным шлейфом, жених выбрал белую рубашку, темный костюм и бабочку. Ближе к середине вечера Диана переоделась во второй, более легкий наряд с открытыми плечами и пышной юбкой — специально для национального танца.
Среди звездных приглашенных были замечены футболист Павел Мамаев с женой Надеждой, Курбан Омаров с супругой Валерией, блогер Артем Каладжиян с женой, хоккеист Илья Ковальчук и гимнаст Никита Нагорный. За музыку отвечали Сосо Павлиашвили и Брендон Стоун.
Олег Верещагин с женой и дочками. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Олег Верещагин — российский юморист, актер и телеведущий. Родился 16 октября 1982 года в городе Чусовой Пермского края. Начал творческий путь в КВН: играл за команду «Парма», где получил прозвище «Бобер» и нашел напарника Гавриила Гордеева («Гавра»). С 2007 по 2012 год был резидентом Comedy Club на ТНТ, затем перешел в Comedy Woman, где прославился дуэтами с Екатериной Варнавой, Мариной Федункив и Марией Кравченко.
Параллельно развивалась кинокарьера: «Самый лучший фильм 2», «Реальные пацаны», «Zомбоящик», «Иван Васильевич меняет все» (в роли Наполеона), сериалы «Афродеревня», «Театральная зона», «Омар в большом городе». В 2022 году Верещагин победил во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», а в 2025 году вместе с женой Александрой участвовал в реалити «Ставка на любовь». У Олега Верещагина и его жены две дочери.