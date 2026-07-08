«Просто смешно»: Роза Сябитова отреагировала на новость о рождении у нее третьего внука

Знаменитая телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на публикации о рождении третьего ребенка у ее дочери Ксении Сябитовой. При этом Сябитова указала на очевидные несостыковки. И призвала учиться считать!
Роза Сябитова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что у нее появился третий внук. Она сообщила, что ей смешно слышать такое. Телеведущая назвала подобные публикации нелепыми и упрекнула издания в небрежной работе с информацией.
«Просто смешно. Писать не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать, сравнили информацию. И сами же пишут: Миша, один Миша и второй Миша?» — заявила Роза Сябитова.
Она подчеркнула, что путаница в именах и количестве детей выдает поверхностный подход авторов заметок. И нежелание сопоставлять факты.
Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз в ноябре 2025 года. Дочь Ксения подарила ей внука Мишу, а своей дочери Мирославе — младшего братика.
Роза Сябитова с внуками Мишей и Мирой. Фото: соцсети Розы Сябитовой
Роза Сябитова рассказала, что Миша и Мирослава очень похожи между собой. Сейчас малыши гостят у бабушек по папиной линии.
«С внуками все хорошо. По бабушкам летом. Сначала у меня были. Сейчас к другим бабушкам поехали. Мише 8 месяцев исполнилось, ползает, очень активный», — поделилась телеведущая.
Напомним, в эту среду ряд СМИ сообщили, что дочь Розы Сябитовой в третий раз стала мамой. При этом издания сослались на личный блог дочери телеведущей Ксении. Якобы она сама рассказала, что родила еще одного ребенка.