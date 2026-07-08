«Просто смешно»: Роза Сябитова отреагировала на новость о рождении у нее третьего внука

Знаменитая телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на публикации о рождении третьего ребенка у ее дочери Ксении Сябитовой. При этом Сябитова указала на очевидные несостыковки. И призвала учиться считать!

Роза Сябитова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что у нее появился третий внук. Она сообщила, что ей смешно слышать такое. Телеведущая назвала подобные публикации нелепыми и упрекнула издания в небрежной работе с информацией.

«Просто смешно. Писать не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать, сравнили информацию. И сами же пишут: Миша, один Миша и второй Миша?» — заявила Роза Сябитова.

Она подчеркнула, что путаница в именах и количестве детей выдает поверхностный подход авторов заметок. И нежелание сопоставлять факты.

Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз в ноябре 2025 года. Дочь Ксения подарила ей внука Мишу, а своей дочери Мирославе — младшего братика.