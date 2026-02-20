Прохор Шаляпин об одиночестве Ксении Собчак: "Она на небе шоу-бизнеса, а остальные где-то внизу"

Ксения Собчак ощущает одиночество, потому что очень успешна. Она находится на вершине успеха, а рядом почти никого нет, поскольку немногие могут покорить такие высоты.

Об этом Teleprogramma.org рассказал певец Прохор Шаляпин на презентации музыкального лейбла "Исток", созданного Домом культуры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Цель "Истока" - поддержка молодых дарований, переосмысливающих русские мелодии – от коренных песен до любимых мотивов. Основательницы проекта – Софья Эрнст и Юлия Журавлева.

Прохор Шаляпин: "Русский Емеля – это я"

- Прохор, мы с вами находимся на презентации такого замечательного лейбла. А что лично для вас означает выражение: "Вернуться к истокам"?

- Это, прежде всего,- помнить нашу культуру, фольклор, наш культурный код в плане одежды, знать плюсы-минусы эпохи, как одевались крестьяне, более богатые сословия: князья, цари. Знать нашу любимую классику.

Пусть мы сегодня с вами погрузимся хоть и в стилизованный, но все-таки фольклор.

- А вы будете выступать сегодня?

- Нет. Я народник, окончил академию Гнесиных, музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, застал еще гуру Вячеслава Михайловича Щурова. Это очень известная личность в мире фольклора. Наверное, один из самых главных фольклоритов эпохи. К сожалению, Вячеслава Михайловича не стало несколько лет назад.

Я, конечно, учился еще у великих преподавателей, например, у Нины Константиновны Мешко. Я всегда с любопытством смотрю на фольклор, но это очень некоммерческая музыка. И я рад, что Соня Эрнст поддерживает этот жанр, который является основоположником русской культуры, помогает развиваться молодым ребяткам. Да и девчонкам очень непросто.

Я помню свою голодную юность, когда учился в Ипполитовке. Мы пели в хоре. Все было очень красиво, но это негде было монетизировать, с таким исполнением нигде не выступишь. Разве что только на каких-то городских мероприятиях.

А в наших сказках – вся наша ментальность. Даже я создал образ, опираясь на ментальность русского фольклора.

Понимаете, русский Емеля – это, в общем-то, я. Я из русской сказки, поэтому сегодня всем так зашел мой образ.

Все новое – это хорошо забытое старое. И в этом есть своя логика.