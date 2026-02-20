Прохор Шаляпин об одиночестве Ксении Собчак: "Она на небе шоу-бизнеса, а остальные где-то внизу"

Ксения Собчак ощущает одиночество, потому что очень успешна. Она находится на вершине успеха, а рядом почти никого нет, поскольку немногие могут покорить такие высоты.
Об этом Teleprogramma.org рассказал певец Прохор Шаляпин на презентации музыкального лейбла "Исток", созданного Домом культуры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Цель "Истока" - поддержка молодых дарований, переосмысливающих русские мелодии – от коренных песен до любимых мотивов. Основательницы проекта – Софья Эрнст и Юлия Журавлева.
Прохор Шаляпин: "Русский Емеля – это я"
- Прохор, мы с вами находимся на презентации такого замечательного лейбла. А что лично для вас означает выражение: "Вернуться к истокам"?
- Это, прежде всего,- помнить нашу культуру, фольклор, наш культурный код в плане одежды, знать плюсы-минусы эпохи, как одевались крестьяне, более богатые сословия: князья, цари. Знать нашу любимую классику.
Пусть мы сегодня с вами погрузимся хоть и в стилизованный, но все-таки фольклор.
- А вы будете выступать сегодня?
- Нет. Я народник, окончил академию Гнесиных, музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, застал еще гуру Вячеслава Михайловича Щурова. Это очень известная личность в мире фольклора. Наверное, один из самых главных фольклоритов эпохи. К сожалению, Вячеслава Михайловича не стало несколько лет назад.
Я, конечно, учился еще у великих преподавателей, например, у Нины Константиновны Мешко. Я всегда с любопытством смотрю на фольклор, но это очень некоммерческая музыка. И я рад, что Соня Эрнст поддерживает этот жанр, который является основоположником русской культуры, помогает развиваться молодым ребяткам. Да и девчонкам очень непросто.
Я помню свою голодную юность, когда учился в Ипполитовке. Мы пели в хоре. Все было очень красиво, но это негде было монетизировать, с таким исполнением нигде не выступишь. Разве что только на каких-то городских мероприятиях.
А в наших сказках – вся наша ментальность. Даже я создал образ, опираясь на ментальность русского фольклора.
Понимаете, русский Емеля – это, в общем-то, я. Я из русской сказки, поэтому сегодня всем так зашел мой образ.
Все новое – это хорошо забытое старое. И в этом есть своя логика.
Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
Прохор Шаляпин: "Мне хочется иметь несколько детей, чтобы было не грустно оставлять кому-то имущество"
- Недавно Ксения Собчак, с которой вы подружились, пожаловалась на одиночество…
- Ксения Собчак не может быть одинокой…
- Она рассказала об этом в своем Телеграм-канале. По словам Ксении, от чувства одиночества ее спасает только муж и разговоры с Валерией Гай Германикой…
- Одиночество она ощущает, потому что Ксения достигла таких высот… Она уже на небе шоу-бизнеса.
Ксения действительно одинока, потому что все остальные где-то внизу по сравнению с ее успехом, умением правильно монетизировать свой бренд, который она создала. Ксения преумножила фамилию Собчак несколько сотен раз.
И молодец! Так что Ксения одинока только потому, что очень успешна.
- А вы сами иногда ощущаете одиночество?
- У меня нет сил и времени на это. Я так много выступаю, снимаюсь, что прихожу домой, а потом так: поспал, поел и снова на работу.
Я не чувствую никакого одиночества. Гипотетически мне хочется иметь несколько детей, чтобы просто было не грустно оставлять кому-то имущество! (Смеется).
Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова. Фото: Иван Макеев/ "Комсомольская правда"
Прохор Шаляпин об Анастасии Волочковой: "То, что пережила она, меня бы поломало сразу"
- Сейчас СМИ много пишут о лечении Анастасии Волочковой в немецкой клинике. Вы сейчас общаетесь с ней, как-то поддерживаете в этот сложный период?
- Мы общаемся с Настей. Я знаю все подводные камни ее лечения, но не могу этого комментировать. Могу только сказать, что она боец, труженик, и я преклоняю перед ней голову, потому что она очень сильный человек.
То, что пережила она, меня бы, например, поломало сразу. Но Анастасия справилась, в очередной раз доказав, что она очень сильная духом и физически.
- На вашем счету тоже немало испытаний. А что вам помогает справляться с ними?
- Позитивный настрой, я всегда верю в лучшее, сегодняшний успех. Я к нему долго шел и пришел.
