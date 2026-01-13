Продюсер Дзюник: "Я не верю Лурье. Отдала 112 миллионов наличными, не такая уж она несчастная"

Продюсер Леонид Дзюник высказался в разговоре с Teleprogramma.org про долгую тяжбу между певицей Ларисой Долиной и бизнес-леди Полиной Лурье из-за квартиры. Неожиданно, но он встал на сторону артистки.

Дзюник начал с того, что сам бы, может, поступил иначе, но все не так просто. Он привел пример.

"У меня двушка маленькая, а у нее-то квартира на пять комнат. Не взять же один чемодан и уйти. Вывезти все вещи из такой большой квартиры — это не на раз-два, там и мебель, и порядок навести надо. Поэтому тут все не так просто", - пояснил он.

"Она не ожидала такого"

По его словам, Долина, скорее всего, всерьез надеялась, что квартиру оставит за собой. Поэтому, когда суд решил иначе, она оказалась не готова психологически и физически быстро все собрать и выехать.

"Она же не ожидала, что так выйдет. Теперь что — надо как-то выбираться", — сказал Дзюник.

Про Лурье: "Не верю, что это ее последние деньги"

А вот к покупательнице у продюсера много вопросов. Он не верит, что для Лурье это было вопросом жить или не жить.

"Я не верю Лурье. Отдала 112 миллионов наличными, не такая уж она несчастная", — заявил он.

Он уверен, что у Лурье есть где жить, и можно было бы вести себя спокойнее, а не устраивать публичные скандалы.

"Можно и подождать. Она же не на улице ночует", — добавил Дзюник, назвав ее поведение игрой на публику.

Упрек всем нам: "А простым людям кто поможет?"

Больше всего Дзюника возмутило, как все обсуждают эту историю.

"Вот Долина — это всем интересно, "обсосать" со всех сторон. А кому интересны простые люди?" — спросил он.

Он напомнил про семьи с детьми, которые годами ждут квартиры, за которые уже заплатили, но их проблемы никого не волнуют.