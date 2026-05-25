Продюсер Дзюник: «Все, что сейчас творят в театрах Москвы – это абсурд»

Леонид Дзюник признался в разговоре с Teleprogramma.org, что не смог посмотреть постановку лично из-за высокой стоимости билетов. При этом он счел нужным высказать свое мнение об увиденных фрагментах.

«Я не смог купить билет на этот спектакль, у меня пенсия – 30 тысяч рублей. И 200 тысяч за билет для меня – это дорого. Все, что сейчас творят в театрах Москвы – это бред и абсурд», — заявил продюсер.

Больше всего его возмутила сцена, где исполнитель главной роли передвигается по сцене на роликах. По его словам, этот прием не является оригинальным.

«Я видел фрагменты, как Юра Борисов катается на роликах по сцене. Думаю, Господи Боже мой… Этот трюк применил еще Роман Виктюк. Что вы тут нового предложили?» — возмутился Дзюник.

Продюсер также отметил, что ему куда ближе классическое прочтение пьесы. Он привел в пример постановки Олега Меньшикова, которые считает образцовыми.

«Гамлет» — это плагиат по всем позициям. Я доверяю Олегу Меньшикову, и я был на его спектаклях, это была великая классика, и он хорошо ее представил», — резюмировал Дзюник.

Ранее нашумевшую постановку уже раскритиковали народные артисты Олег Меньшиков и Михаил Боярский. Меньшиков назвал спектакль «театральной катастрофой», а Боярский сравнил его с «чумкой», которая пройдет.

Режиссером скандального спектакля выступил Андрей Гончаров. Премьера состоялась 14 мая 2026 года. Ажиотаж вокруг постановки был небывалый: билеты раскупили за несколько часов, после чего перекупщики подняли цены до 200 тысяч рублей при официальной стоимости до 50 тысяч. В спектакле также заняты Анна Чиповская (Гертруда), Андрей Максимов (Клавдий) и Софья Шидловская (Офелия).