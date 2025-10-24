Продюсер Дзюник рассказал о своем состоянии после угроз фанатов Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press

Продюсер Дзюник перенес операцию на сердце после угроз фанатов Пугачевой

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org рассказал, как себя чувствует после угроз фанатов Аллы Пугачевой. Леонид Алексеевич перенес сложную операцию на сердце. Что с ним происходит сейчас?

Что случилось с Леонидом Дзюником

Продюсер Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник очутился на больничной койке после настойчивых звонков фанатов Аллы Пугачевой. По словам Дзюника, те требовали от него замолчать и угрожали расправой. После этого у Леонида Дзюника разболелось сердце.

Сейчас он находится в больнице. Во вторник врачи провели ему операцию. Леонид Алексеевич еще несколько дней останется под наблюдением специалистов.

"В больницу я попал планово, — поделился Леонид Дзюник с Teleprogramma.org. — Меня должны были положить в четверг. Но скандал, который произошел в воскресенье и в понедельник со звонками, видно, спровоцировал ухудшение, и меня госпитализировали раньше. И уже во вторник сделали операцию на открытом сердце. Она продолжалась шесть часов. Пока еще выхожу из состояния наркоза".

Леонид Дзюник. Фото: Global Look Press

Что Дзюник говорил о Пугачевой

Леонид Дзюник хорошо осведомлен о том, что происходит в российском шоу-бизнесе. Знает он многое и о тех временах, когда Алла Пугачева находилась в зените славы. Дзюник периодически комментирует события, имевшие отношения к Примадонне и артистам, которые в разные периоды были приближены к Алле Борисовне.

Так, Дзюник заявлял, что сейчас времена Пугачевой прошли и она уже выполнила свою функцию. Но при этом он высказывался против того, чтобы Примадонну отменяли на радио и телевидении.

А говоря о том, может ли Пугачева вернуться в Россию, Дзюник делал акцент на том, что ей придется сначала 'склонить голову'.

А вы как считаете, высказывания Дзюника об Алле Пугачевой справедливы?

