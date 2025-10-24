Продюсер Дзюник рассказал о своем состоянии после угроз фанатов Пугачевой

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org рассказал, как себя чувствует после угроз фанатов Аллы Пугачевой. Леонид Алексеевич перенес сложную операцию на сердце. Что с ним происходит сейчас?

Что случилось с Леонидом Дзюником

Продюсер Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник очутился на больничной койке после настойчивых звонков фанатов Аллы Пугачевой. По словам Дзюника, те требовали от него замолчать и угрожали расправой. После этого у Леонида Дзюника разболелось сердце.

Сейчас он находится в больнице. Во вторник врачи провели ему операцию. Леонид Алексеевич еще несколько дней останется под наблюдением специалистов.