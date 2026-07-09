Продюсер Дзюник о тайной свадьбе SHAMANа: «Он скрыл приглашенных гостей»

По его словам, артист скрывал свадебное торжество от широкой публики не случайно — причиной мог стать неформальный характер мероприятия или желание оградить приглашенных гостей от лишнего внимания.

«Я думаю, он просто не хотел, чтобы видели и знали тех людей, которые пришли к нему», - отметил он.

Дзюник предположил, что организованное событие сложно назвать полноценной свадьбой в классическом понимании этого слова. Скорее, по его мнению, это была презентация или закрытая вечеринка, приуроченная к какому-то событию.

Продюсер также затронул тему недавней пресс-конференции артиста. Он допускает, что за этим могут стоять политические амбиции. Однако Дзюник отмечает, что на фоне появления новых молодых и талантливых исполнителей SHAMAN постепенно уходит на второй план.

«Оно все-таки к чему-то то ли сам готовится, то ли готовит кого-то. Ну, в общем, как-то вот все очень, теперь это закрытое, вечеринка, так называемая свадьба. К чему это все? Да Бог его знает», — рассуждает продюсер.

Особое внимание продюсер обратил на видео, которое в последнее время распространяется в интернете, где SHAMAN во время выступления неловко падает. Этот инцидент, по словам Дзюника, наводит на мысль о том, что артист исчерпал свои творческие ресурсы.

«Когда человек исписался, если можно так выразиться, ничего нового, яркого в последнее время не выдает, а то видео, которое сейчас гуляет по интернету, где он как ошалевший что-то прыгает во время исполнения песни и падает, это наталкивает на мысль, что мальчику просто как-то все. То есть он выдохся, у него больше нечем удивлять, нечем радовать своего слушателя, своего зрителя», — заявил Дзюник.

Продюсер считает подобные ситуации унизительными для артиста такого уровня, особенно после громких патриотических хитов «Встанем» и «Я русский», которые принесли исполнителю всенародную известность.

По его мнению, яркая вспышка славы часто приводит к быстрому затуханию интереса со стороны публики, когда не появляется новых песен и творческих идей. На смену приходят другие — молодые и интересные исполнители, которых хочется слушать.

«А он уже уходит, мальчик, в тираж. В тираж», — резюмировал Дзюник.

Напомним, что SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина официально зарегистрировали брак еще в ноябре 2025 года в Донецке.

Для главы «Лиги безопасного интернета» этот союз стал первым, тогда как для певца — третьим по счету. Ранее Дронов был женат на преподавательнице вокала Марине Рощупкиной, а затем на топ-менеджере Елене Мартыновой, с которой развелся в 2024 году.

Лишь в День семьи, любви и верности, 8 июля 2026 года, пара впервые опубликовала видео с торжества, где они танцуют медленный танец в свадебных нарядах.

На кадрах Екатерина предстала в кружевном платье, а SHAMAN — в классическом костюме с бабочкой.