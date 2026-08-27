Пригожин сравнил «Новую волну» в Казани и Юрмале: «Атмосфера моря, солнца»

На днях завершился фестиваль «Новая волна» в Казани. На протяжении недели общественность наблюдала за перипетиями выступлений звезд, появившихся на этом мероприятии. В столицу Татарстана из Америки по приглашению Игоря Крутого прилетел даже Валерий Леонтьев.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что не следил за фестивалем. (Разве только видел отдельные номера звезд, завирусившиеся в соцсетях). Поскольку дни проведения события совпали с праздниками детей. А в звездной семье – традиция обязательно отмечать их.

Иосиф Пригожин: «Лето всегда жалко отдавать»

«Столько всего интересного! Столько вокруг работы, людей, встреч, что просто все не успеваешь! – признался Иосиф Пригожин. Мы с Валерией настолько погружены друг в друга. Нам так кайфово вместе за многие годы, что мы имеем возможность и поработать, и попутешествовать. Этого времени так мало. Но с завтрашнего дня начинается новый марафон… Мы практически все лето работали. Нам выпали окна, и в эти окна мы наслаждаемся друг другом. Мы точно будем на юбилее Баскова, Дробыша. Но это осень, слава Богу. А лето всегда жалко отдавать».

Иосиф Пригожин о «Новой волне» в Казани: «В любом случае это праздник для артиста»

- Но ведь фестиваль проходит летом…

- Раньше «Новая волна» была в Юрмале. Ты как будто бы и лета не теряешь.

Прекрасное место – Казань, фантастическое! Но даже если брать конструкцию Сочи и конструкцию Юрмалы, ты как будто бы совмещаешь.

В чем была фишка Юрмалы? Атмосфера моря, солнца, хорошей погоды, рядом рестораны. А в Казани и погода может быть не очень. Но, наверняка, там тоже круто, но…

Хорошо, когда проходят такие конкурсы, фестивали. В любом случае это праздник для артиста. Целую неделю все встречаются, общаются, куда-то ходят. В принципе такой фестиваль все-равно нужен.

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