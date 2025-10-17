Пригожин и Сенчукова назвали любимые города: "Красивей просто нет ничего"

Иосиф Пригожин. Фото: Борис Кудрявов / "Комсомольская правда"

Где любят путешествовать Иосиф Пригожин и Наталья Сенчукова.

Где любят путешествовать наши звезды? Например, Анастасия Волочкова практически стала амбассадором Мальдив.

Ведущая Юлия Барановская является заядлой путешественницей. Так, если говорить о России, она успела побывать на Байкале, в Сочи, на Алтае и в Заполярье.

Большое впечатление на ведущую произвел Кольский полуостров, где она оказалась несколько лет назад.

"В Мурманске была вспышка северного сияния, и мы с детьми, как узнали, конечно же, помчались на фотоохоту. Моя мечта увидеть северное сияние — с детства, со времен мультика "Умка", и она наконец-то исполнилась" — поделилась впечатлениями Юлия.

Недавнее открытие Юлии — природа Севера и Архангельская область. Она восхищается местными красотами. Кстати, автор этих строк солидарна с ведущей. Мой дед родом из Архангельска, и я бывала в тех краях несколько лет назад.

Иосиф Пригожин: "Москва стала невероятно красивым городом"

Продюсер Иосиф Пригожин также признался, что любит путешествовать по России. И Teleprogramma.org попросила его рассказать о любимых местах в нашей стране.

"У нас в России очень много хороших мест. Поскольку мы благодаря гастролям путешествуем по всей стране, а раньше по всему миру, поэтому, безусловно, у нас есть какие-то любимые уголки. Но трудно сказать, какие именно.

Москва сейчас стала невероятно красивым городом. Мне кажется, красивей просто нет ничего", — резюмировал Иосиф Пригожин.

Наталья Сенчукова с мужем Виктором Рыбиным. Фото: Global Look Press

Наталья Сенчукова: "О чем вы говорите гастролирующим людям?"

А вот певица Наталья Сенчукова, услышав наш вопрос о любимых городах, была более лаконична.

"О чем вы говорите гастролирующим людям? Мы только путешествуем, когда на гастролях. Вы же представляете, сколько нужно нам ездить", — отметила артистка.

— Наталья, но, может, назовете любимый город?

— Долгопрудный.

А где любите путешествовать вы? Делитесь в комментариях!

