Пригожин и Сенчукова назвали любимые города: "Красивей просто нет ничего"

Где любят путешествовать наши звезды? Например, Анастасия Волочкова практически стала амбассадором Мальдив.

Ведущая Юлия Барановская является заядлой путешественницей. Так, если говорить о России, она успела побывать на Байкале, в Сочи, на Алтае и в Заполярье.

Большое впечатление на ведущую произвел Кольский полуостров, где она оказалась несколько лет назад.

"В Мурманске была вспышка северного сияния, и мы с детьми, как узнали, конечно же, помчались на фотоохоту. Моя мечта увидеть северное сияние — с детства, со времен мультика "Умка", и она наконец-то исполнилась" — поделилась впечатлениями Юлия.

Недавнее открытие Юлии — природа Севера и Архангельская область. Она восхищается местными красотами. Кстати, автор этих строк солидарна с ведущей. Мой дед родом из Архангельска, и я бывала в тех краях несколько лет назад.

Иосиф Пригожин: "Москва стала невероятно красивым городом"

Продюсер Иосиф Пригожин также признался, что любит путешествовать по России. И Teleprogramma.org попросила его рассказать о любимых местах в нашей стране.