«Правильно»: Михайлов поддержал Певцова, заявившего, что он не знает Киркорова

81-летний актер Александр Михайлов дал понять, что в конфликте Филиппа Киркорова и Дмитрия Певцова находится на стороне второго. В комментарии для Teleprogramma.org Александр Яковлевич заявил, что Дмитрий Певцов поступил правильно, не желая устраивать публичные разбирательства с поп-королем.

«Певцов правильно поступил, что не вступил в полемику с Киркоровым», — лаконично заметил Александр Михайлов.

Конфликт разгорелся после того, как Дмитрий Певцов подверг критике спектакль «Гамлет», в котором классическую пьесу представили зрителям в новом прочтении. Главную роль в постановке МХТ имени Чехова сыграл актер Юра Борисов. Почему-то эти высказывания задели Филиппа Киркорова.

Он счел своим долгом заступиться за Юру Борисова, а Дмитрия Певцова назвал сбитым летчиком, в котором сидит «эта гниль». Когда эти слова Филиппа Бедросовича попросили прокомментировать Певцова, тот ответил, что не знает ни кто такой Киркоров, ни кто такой Борисов.

Что касается нового спектакля по пьесе Шекспира «Гамлет», то Михайлов о нем высказываться не стал. Объяснив, что не знает ничего о предмете дискуссии в Сети.

«Я не смотрел. Судить не буду», — сказал Александр Яковлевич.

А вы как считаете, Александр Михайлов прав? Поделитесь в комментариях.