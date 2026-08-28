«Потери всегда были»: Роксана Бабаян рассказала, как живет после смерти Михаила Державина

80-летняя певица и вдова Михаила Державина Роксана Бабаян рассказала Teleprogramma.org, как живет после смерти мужа.
Прошло время, но боль от утраты не стирается бесследно — она становится частью внутреннего опыта, учит ценить каждый день и оставаться человеком в любых обстоятельствах. Именно так, без пафоса и показной бравады, говорит о своей жизни Роксана Бабаян, вспоминая о потере близкого человека — Михаила Державина.
«Все нормально, жизнь продолжается. Но, конечно, потери всегда были, есть и будут. У каждого человека своя жизненная ситуация и своя дорога, по которой человек идет. И, конечно, потери — это самое страшное, что есть, особенно близких», — делится артистка.
При этом она старается смотреть на вещи философски.
«С другой стороны, мы все смертны. Завтрашний день нам никто не обещал, так что поэтому к этому надо относиться очень внимательно. Уважать, любить не надо „взасос“, как русские люди говорят. Но надо быть человеком», — добавила Роксана Рубеновна.
В этих словах — не отрешенность, а зрелое понимание: жизнь не останавливается, и главная задача — сохранять в себе человечность, не теряя чуткости к другим.
Михаил Державин и Роксана Бабаян. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Еще одна важная часть жизни Роксаны Бабаян — помощь бездомным животным. Любовь к кошкам у нее давняя и искренняя.
«Это всегда была моя история не специально, а, как говорится, уже по мере поступления. Кошек я люблю, они вообще мудрецы», — поделилась Роксана Бабаян.
Сейчас в ее доме живут пушистые питомцы, каждый из которых пришел в ее жизнь по-своему, будто сам выбрал хозяйку.
Правда, заниматься спасением животных с той же интенсивностью, что и раньше, Роксана сейчас не может.
«Сейчас, к сожалению, нет возможности заниматься так, как я раньше занималась этим. Поскольку сейчас много других дел, но эта тема, конечно, существует», — добавила певица.
И все же тема заботы о тех, кто не может постоять за себя, остается для нее значимой — просто теперь она проявляется в других формах, в ежедневной заботе о своих питомцах и в сохранении той самой внутренней установки: быть внимательным и неравнодушным.
В жизни Роксаны Бабаян горе и радость, воспоминания и новые дела, любовь к людям и к животным сплетаются в одну линию — линию человека, который, несмотря на потери, продолжает идти вперед, стараясь оставаться верным себе и своим ценностям.
Михаил Михайлович Державин умер 10 января 2018 года на 82-м году жизни. Актер скончался после продолжительной тяжелой болезни в больнице в Одинцове. Длительное время он страдал от комплекса заболеваний, в основном от ишемической болезни сердца и гипертонии.
Прощание с Михаилом Державиным состоялось 15 января 2018 года в Московском академическом театре сатиры. После панихиды в храме Спаса Преображения на Песках прошло отпевание. Похоронили актера на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с родителями и сестрой.
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