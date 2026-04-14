"Постараюсь присутствовать": Волочкова собирается посетить концерт Пугачевой, но есть нюанс

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org оценила возможное возвращение на сцену Аллы Пугачевой. Звезда балета уверена, что певица будет собирать полные залы. Волочкова готова отправиться на концерт Примадонны в первых рядах.
Что сказала Волочкова о Пугачевой
Анастасия Волочкова прокомментировала новости о возможном приезде Аллы Пугачевой в Россию. Балерина дала понять, что певица может приезжать домой, когда ей хочется. И ничего странного в этом нет.
"Визит Аллы Пугачевой в Россию – это ее личное дело. Но если есть вероятность возобновления ее деятельности… Будет ли она собирать залы? Конечно, будет. Алла Борисовна любимая артистка очень многих.
На песнях Пугачевой выросли поколения. Она легенда и уже вошла в историю, как великий человек, великая артистка, как Примадонна. Я буду рада и счастлива, если возобновится ее деятельность. И постараюсь присутствовать на ее концерте", — пообещала Волочкова.
Алла Пугачева Пасху встретила на Кипре. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
За что Волочкова благодарна Пугачевой
Анастасия Волочкова в канун дня рождения Аллы Борисовны рассказала, за что благодарна певице.
"Алла Пугачева вывела меня впервые как первую и единственную поющую балерину в России на фестивале Рождественские встречи с песней Балерина, которую для меня написал Игорь Николаев.
У меня очень многое связано с Аллой Борисовной. Она вместе с Филиппом Киркоровым приходила на мои концертные программы еще в Санкт-Петербурге. Ну и просто я дорожу дружбой с этим замечательным человеком", — отметила Волочкова.
Ранее Анастасия Волочкова рассказывала, что Алла Пугачева поддержала ее после операции на стопе, которую балерина перенесла в Германии.
15 апреля Алле Борисовне исполнится 77 лет. В канун этого дня сообщалось, что свой день рождения Пугачева может провести в России. Правда, директор певицы опровергла эти заявления.